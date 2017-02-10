В четверг вечером «Коммерсантъ» опубликовал интервью со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным. В целом почти ничего нового председатель нижней палаты парламента спецкорреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову не рассказал, но интервью от этого менее интересным не стало.

Так, например, выяснилось, что Володин называет зиму 2011-2012 гг. «периодом, когда на улице было очень много людей», слово «Болотная» произнес только интервьюер. Вообще же, разговаривая о внутренней политике, Володин предпочитает говорить о людях, с которыми он работает или работал. Про момент своего прихода в Кремль на пост заместителя главы Администрации президента он рассказывает только то, как его позвал Владимир Путин и то, как ему передавал дела Владислав Сурков.

Вячеслав Володин и Владислав Сурков на встрече Владимира Путина с руководством фракции "Единой России!. 24 ноября 2011

Так, например, по словам Володина, в 2011 году Владислав Сурков сам решил уйти с должности замглавы АП. Передача дел оказалась очень быстрой: «Я спросил… Говорю: "Как здесь?" Он говорит: "Разберешься"».

Передача дел Сергею Кириенко оказалсь еще более стремительной: «Как только его назначили, мы договорились, чтобы Татьяна Геннадьевна Воронова оставалась начальником управления и, соответственно, произошла передача дел… ну, на основе преемственности. Это была его просьба. А потом решили, уже в любом случае дальше он будет формировать так, как считает нужным. Сейчас она перешла на работу в Госдуму». И если Сурков Володину сказал «Разберешься», то Кириенко «даже этого говорить не надо было».

За время разговора Володин несколько раз подчеркивал, что является лишь исполнителем воли Владимира Путина — так он в 2004 году по его предложению остался в парламенте, потом вслед за ним перешел в правительство, затем курировал созданный тогда премьером ОНФ, потом по приглашению Путина перешел в АП. О возвращении в Думу в 2016 году также Володин говорит открыто: «Было решение президента. Для меня это доверие. И это самое главное».

Выступление Владимира Путина на съезде "Единой России" в ноябре 2011 er.ru

Высказался Володин и об актуальной повестке дня. Он, например, назвал исправлением совершенной ошибки принятие Госдумой закона о декриминализации наказания за насилие в семье. Он объяснил, что в прежней версии побои в семье, не влекущие расстройства здоровья (ссадины и синяки по терминологии Володина), наказывались жестче, чем, например, побои, в результате которых человек получал сотрясение мозга.

«Если отец дал сыну подзатыльник, то это наказывалось уголовным наказанием, а если затрещину ребенку дал сосед, то это административная ответственность. Если два брата подрались, то уголовная ответственность, а если подрался с соседом, то административная», — объяснил Володин. Спикер нижней палаты подчеркнул, что, хотя закон менялся меньше года назад, «нужно смотреть, исходя из правоприменительной практики».

Зал пленарных заседаний Государственной Думы ГД РФ

Рассказал Володин даже о технической стороне работы спикера. По его словам, в зале пленарных заседаний Госдумы планируют провести реконструкцию, поскольку депутаты жалуются на нехватку воздуха. «Видите, там, в конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода», — пояснил Володин (часть интервью проходила в зале пленарных заседаний).

По словам спикера Госдумы, на нехватку воздуха пожаловалась депутат Вера Ганзя от КПРФ, а вот Николай Валуев, «сидя тут, где так мало воздуха, ни на что не жаловался». «Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож. Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве», — рассказал Володин. Кондиционирование, по словам спикера, уже и так работает на полную мощь, поэтому усиливать его не будут. «Боюсь, если еще добавить, простывать будут люди. Болеть», — пояснил он.