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11 февраля 2017, 18:07
биатлон

Дай лыжню!

Александр Логинов, Антон Шипулин и Мартен Фуркад
Александр Логинов, Антон Шипулин и Мартен Фуркад
фото: www.merkur.de

Лидеры российского и французского мужского биатлона схлестнулись из-за допинга, поведения в гонке и на награждении. 

Все началось еще 31 марта, когда Союз биатлонистов России поздравил россиянина Александра Логинова с 25-летием. В инстаграме союз перечислил все награды именинника, а французский биатлонист Мартен Фуркад оставил комментарий: «И не забудьте один из его главных трофеев — дисквалификация на два года за употребление эритропоэтина».

 

Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Дужники-Здрой-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне 2012/2013 в гонке преследования (Холменколлен), победителем в эстафете (Сочи).

Фото опубликовано Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Янв 31 2017 в 5:17 PST

Впрочем, через некоторое время Фуркад удалил свой комментарий.

Логинов был дисквалифицирован до ноября 2016 года. От соревнований его отстранял тот же Союз биатлонистов России, после того как Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о подозрительном результате допинг-пробы, взятой у спортсмена в период между соревнованиями. В итоге в пробе был обнаружен запрещенный препарат — рекомбинантный эритропоэтин.

Нужно сказать, что Мартен Фуркад — легенда французского спорта, первый в истории мужского биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира пять раз подряд, а, возможно, в марте удастся и в шестой раз. Двукратный чемпион Олимпиады в Сочи, двукратный серебряный призер зимних Игр в 2010 и 2014 годах.

Фуркад выступает резко против допинга, в одним из интервью 2014 года он заявлял: «Допинг — это кража, и нужно возмещать убытки». Спортсмен предлагал лишать попавшихся на допинге коллег не только медалей, но и призовых.

«Я никогда напрямую не сталкивался с допингом, — утверждал Фуркад. — Мне никогда не предлагали что бы то ни было. В моем окружении не было и намека на такие вещи, и если бы я решил завтра начать принимать допинг, у меня были бы большие сложности с тем, чтобы разузнать, откуда брать препараты».

Поэтому раздражение спортсмена из-за того, что замешанные в допинге коллеги могут «украсть» его награды, в принципе понятно. Также понятно и отношение к «правдорубу» со стороны тех, кто попался или сочувствует принимавшим допинг атлетам.

Случай на Чемпионате мира в Австрии

9 февраля 2017 года во время смешанной (мужской и женской) гонки в австрийском Хохфильцене Фуркад наступил Логинову на лыжу, из-за чего тот упал.

Логинов говорил в эфире «Матч ТВ»: «Все происходило очень быстро, и я как-то не обратил внимания — упал и упал. На повторе посмотрим, но это останется на его совести».

Однако другой участник гонки, товарищ Логинова Антон Шипулин (кстати, обладатель золота Сочи и бронзы Игр 2010 года) рассказал в интервью: «Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно».

«После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: "А я тем более"», — добавил Шипулин.

В итоге французы заняли второе место, россияне — третье, и членам обеих команд предстояло встретиться на награждении.

Момент, когда Фуркад и Логинов поравнялись и должны были пожать друг другу руки, телевизионщики не показали, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал эт «телевизионным свинством».

Однако то, как спрыгнул с пьедестала Фуркад, когда на него взошли россияне, камера все же запечатлела.

После инцидента начались интервью всех трех спортсменов и откровенно негативное отношение к Фуркаду в ряде российских СМИ. Первый канал: «Скандал на ЧМ по биатлону: француз Мартен Фуркад спровоцировал падение Александра Логинова, а во время награждения россиян демонстративно ушел с пьедестала», RT: «Когда совесть раздавали, Фуркад за завистью стоял»: француза резко осудили в сети», РЕН ТВ: «#ФуркадСвинья: в Сети возмущены подлостью Фуркада в отношении спортсменов РФ на ЧМ по биатлону».

Сам Фуркад заявил, что толкнул Логинова случайно и извинился за инцидент.

В российской сборной, похоже, извинения приняли. Старший тренер мужской команды России по биатлону Рикко Гросс заявил RT: «Я разговаривал и с нашими ребятами, и с Мартеном Фуркадом по поводу этой ситуации. Мартен утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью. Он говорит, что никакого злого умысла здесь не было. Для меня сейчас важно, чтобы спортсмены не тратили энергию на споры, а концентрировались на спорте».

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил «Спорт-Экспрессу», что ему также нужно, чтобы Шипулин и Фуркад помирились.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне была добродушная обстановка. Косые взгляды никому не нужны, пора с этим заканчивать. Нужно, чтобы лидеры наших команд помирились - и все нормализовалось. Мы рассматриваем разные варианты. Есть идея пригласить французов к себе, попить чаю, пообщаться», — подсказал тренер выход из ситуации.

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