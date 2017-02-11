Полномочия сотрудников Федеральной службы охраны могут быть расширены, соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внес президент России Владимир Путин, он размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В документе предлагается внести ряд принципиальных изменений в порядок действий сотрудников ФСО. В частности, сотрудников госохраны могут обязать сообщать, что они являются сотрудниками ФСО при намерении применить физическую силу, специальные средства или оружие. Сейчас они обязаны только предупреждать о намерении применить силу или оружие. При этом они имеют право обнажить оружие и привести его в готовность в том случае, если могут возникнуть основания для его применения. Если происходит задержание человека, который при этом пытается приблизиться к сотруднику ФСО или дотронуться до приведенного в боеготовность оружия, то к нему можно будет применить оружие.

Также один из пунктов законопроекта предлагает наделить сотрудников ФСО правом использовать любые подручные средства, в том числе и транспортные, в тех случаях, когда этого требует необходимая оборона или крайняя необходимость, а оружия у сотрудников ФСО нет, или же его использование нецелесообразно.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что он разработан в целях совершенствования законодательства в части повышения эффективности деятельности ФСО по обеспечению безопасности объектов и их защиты. В частности, в законопроекте предлагается наделить органы госохраны правами на безвозмездное использование аэропортов, аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, морских и речных портов. Документ предполагает, что ФСО будет вправе временно ограничивать и даже запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах передвижения объектов госохраны.

Кроме того, в случае принятия этого законопроекта ФСО будет на безвозмездной основе получать обеспечение полетов и судовождения. Служба получит право обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и других транспортных средств, которые используются для транспортного обслуживания и обеспечения безопасности объектов госохраны.

Отдельный пункт проекта предусматривает введение запрета для сотрудников органов госохраны на размещение в СМИ и в интернете информации, включая фото и видеоматериалы, о себе и о коллегах из органов государственной охраны, которая позволит раскрыть их принадлежность к этим органам. Также запрещена публикация и распространение информации о служебной деятельности и о работе органов госохраны.

Согласно заключению правительства РФ, этот законопроект направлен на повышение эффективности деятельности органов государственной охраны по ряду направлений, в числе которых, например, использование водных и воздушных судов, применение физической силы, специальных средств и оружия. Также в заключении говорится, что реализация законопроекта не окажет влияния на доходы, не увеличит бюджетные расходы и не потребует увеличения штата ФСО.

По мнению полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова, российские власти расширяют права сотрудников ФСО из страха перед собственным народом, передает «Эхо Москвы». У народа смешанные чувства от возможных изменений, большинство поддерживает запрет на публикацию в интернете информации о сотрудниках ФСО и их работе, но есть и те, кто не видит в этом смысла: «Смешно! У сотрудников "охранки" есть родственники, знакомые и просто бабушки-соседки. И никто не мешает этим группам населения выложить в Интернет всё, что им заблагорассудится..» — написал в Facebook пользователь Павел Логинов. Председатель регионального комитета партии «Новая сила» в Мурманской области Василий Ниценко кратко заметил: «Паранойя усиливается».

«Да и остальным гражданам не мешает заклеить окошко камеры в компьютере, выходить через ТОР под чужой фамилией и с чужой симки, и не использовать семейный архив для всеобщего обозрения», — посоветовала Raisija Fet.

«Теперь так. Если человек не сообщает в соц.сетях где работает, значит он ФСО», — предположила Анжелина Волина.

Некоторые юзеры тоже поделились своими идеями. Так, пользователь Александр Богдашкин считает, что для сотрудников госбезопасности есть другие карьерные пути: «Лучше сразу сотруднику ФСО в губернаторы, там для них всегда дверь открыта, да и мест достаточно)))». А по мнению Владимира Васина, специальным законом, нужно еще и «запретить покатушки целого выпуска на Гелендвагенах по Москве!»