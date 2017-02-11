Американский телеканал NBC в пятницу вечером сообщил о том, что в России обсуждается возможность возвращения США бежавшего из страны бывшего спецагента Эдварда Сноудена в качестве "подарка" новому президенту Дональду Трампу и попытки «заискивать» с новым руководством. Отмечается, что Трамп в своих высказываниях называл Сноудена шпионом и предателем, который заслуживает казни.

Об этом телеканалу рассказали сразу два источника. Один из них является высокопоставленным чиновником США, сообщается, что он ознакомился и проанализировал несколько засекреченных отчетов, в которых детально описываются обсуждения российской повестки и планов. По мнению этого госслужащего, выдача Сноудена США — это попытка российского руководства «выслужиться» перед новым американским президентом Дональдом Трампом.

Второй источник NBC имеет прямое отношение к американской разведке, и он подтвердил, что такая информация о планах России действительно была собрана спецслужбами за время, прошедшее после инаугурации Дональда Трампа.

Сам Сноуден отреагировал на эту информацию постом в Твиттере: «И, наконец: неопровержимые доказательства того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не выдаст шпионов, работающих на нее, ведь тогда другие будут бояться стать следующими», — написал он.

Напомним, что в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ, спецагент Эдвард Сноуден передал двум крупным американским СМИ секретную информацию Агентства национальной безопасности о слежке спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами со всего мира при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. Он похитил около 1,7 миллиона файлов, которые были секретными и преимущественно касались ключевых операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил. Власти США заочно обвинили спецагента в шпионаже и похищении госсобственности, он был объявлен в международный розыск. Сноуден бежал в Россию, где в 2013 году получил временное убежище, а затем и вид на жительство, который в конце прошлого года был продлен до 2020 года.

На днях его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что от новой администрации США пока не поступал запрос на экстрадицию Сноудена, передало агентство РИА Новости. При этом Сноуден живет и работает в России в полном соответствии с законами страны. По словам Кучерены, преждевременно обсуждать получение им российского гражданства, так как подать такое заявление он сможет только спустя пять лет проживания в России, то есть примерно через полтора года.

Вопрос судьбы Эдварда Сноудена в связи со сменой власти в США стал подниматься регулярно после победы Трампа на президентских выборах. В конце января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков как раз комментировал возможную передачу бывшего агента ЦРУ американским властям в случае потепления российско-американских отношений. По словам Пескова, такое решение может быть принято миграционными властями России или лично президентом Владимиром Путиным. «Я не знаю, но он не игрушка, чтобы его передавать», — сказал Песков.

Депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор Алкснис на своей странице в Facebook прокомментировал новость о «подарке» для Трампа: «Все-таки у наших "партнеров" в Вашингтоне какая-то извращенная логика.

В связи с информацией о том, что якобы Россия готова выдать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена США, бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что Москва может сделать "подарок" Дональду Трампу, выдав Сноудена США. Он считает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды и заставит мир рассматривать Россию как РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРА США.

Для любого нормального человека ясно, что выдача Сноудена как раз будет свидетельствовать об обратном. А именно - о капитуляции России. Очень надеюсь, что этого никогда не произойдет. И не только в связи с ситуацией со Сноуденом», — написал Алкснис.

Тем временем в США и без Сноудена проблем хватает. На днях бывшему сотруднику АНБ Гарольду Томасу Мартину были предъявлены обвинения в краже и хранении секретной информации, сообщил Минюст США. СМИ тут же затрубили о «новом Сноудене», хотя это пока только предположения: «Мартин, предположительно, предал доверие страны, украв и сохранив засекреченные документы и другие материалы, касающиеся национальной безопасности», — говорится в документе. Мартина обвиняют в том, что на протяжении двух лет он мелкими партиями воровал секретную информацию.

При этом сообщается, что у «нового Сноудена» много общего со "старым", в частности, он представлял ту же консалтинговую компанию Booz Allen Hamilton, которая занимается среди прочего и госконтрактами. Мартин был уволен, как только в компании узнали о его аресте.