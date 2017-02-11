Средства, полученные в 2016 году Москвой за платную парковку, пошли на благоустройство районов, а также на установку антипарковочных столбиков и укладку плитки, пишут СМИ.

По данным РБК, за год Москва собрала с автомобилистов за парковки 2,9 млрд рублей. Почти половина из них – 1,3 млрд рублей – были израсходованы на ремонт дворов в Центральном округе (на нужды дворов из остальных округов пошло почти 900 тысяч рублей). Кроме того, в ЦАО на 60 млн рублей сборов озеленили скверы на Олимпийском проспекте, на Арбате поставили вазоны для цветов по 90 с лишним тысяч, а еще на 4 млн рублей парковочных сборов уложили плитку.

Часть средств пошла и в сферы, имеющие прямое отношение к автовладельцам: на 70 млн рублей, собранных за платную парковку, в разных местах города были установлены антипарковочные столбики и «лежачие полицейские». Доля из этих средств пошла и на софинансирование установки шлагбаумов во дворах, и на устройство парковочных «карманов» на дороге.

Напомним, платные парковки появились внутри Бульварного кольца в ноябре 2012. В 2013 году они начали действовать уже в границах Садового кольца, а 2014 году распространились и за пределы Третьего транспортного. Кроме того, с начала декабря 2016 года на 133 самых загруженных улицах в центре Москвы ввели максимальный парковочный тариф – 200 руб. в час.

Платная парковка / mskagency.ru

Как заявили журналистам в пресс-службе департамента транспорта, благодаря таким тарифам загруженность парковок в пределах Садового кольца в часы пик снизилась на 10% по сравнению с прошлой зимой.

Платные парковки в Москве будут еще дорожать, однако если говорить о них как о способе улучшить транспортную ситуацию в городе, то вполне ясно, что они с такой задачей не справляются. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России».

«Если говорить о том, является ли плата за парковку соразмерной, то, конечно, все зависит от того, что взять критерием соразмерности. Будет ли это средняя зарплата москвичей или зарплата менеджеров? Или загруженность дорог? Или наличие мест на парковках? В зависимости от того, как мы выберем критерий, можно получить разные ответы.

С точки зрения загруженности дорог, если рассуждать об оплате парковки в Москве, все выглядит абсолютно бессмысленным. Даже та европейская система, из-за которой ратовали за введение платных парковок, показала, что припаркованный в улично-дорожной сети автомобиль, будь он припаркован хоть платно, хоть бесплатно, все равно создает препятствие для движения другие автомобилей. И даже если на улично-дорожной сети припаркован всего один автомобиль, все равно происходит сужение проезда, образуется такое «бутылочное горлышко».

Если оценивать с точки зрения мест на парковочных стоянках, то, естественно, увеличивая плату за парковку, вы создаете такие места. Но помогает ли это организации дорожного движения – большой вопрос. Мне кажется, что это в какой-то мере даже провокация: ведь когда человек, зная, что стоимость парковки повысилась, пытается въехать в центр и припарковать свой автомобиль на час-два, он рассчитывает, что теперь-то найдет место, где сможет припарковаться. И едет, и так поступает не один. Поэтому с точки зрения организации дорожного движения организация платных парковок – это абсолютно бессмысленно, полной провал.

Когда мы говорим о платных парковках и о цене, очень важно понимать, что сколько бы мы ни повышали стоимость, для такого мегаполиса, как Москва, ограничений по размеру платы за парковку еще очень долго не будет. Я думаю, впереди и 200, и могут быть и 300, и 400, и 500 рублей в час – и все равно будут люди, которые будут парковаться. Принесет ли в таком случае повышение оплаты результаты? Ну, тут нужно понимать, какова его цель. Пока цель Департамента транспорта не озвучена. То есть они говорят, что цель состоит в организации транспортно-дорожной сети и, следовательно, движения. Но если это принять за цель, то платные парковки никак не влияют на ее достижение.

На что влияют платные парковки и эвакуаторы – это на культуру парковки самых автомобилистов. Они стали парковаться намного аккуратнее. Но это все же в большей мере следствие применения не парковок, а эвакуаторов. И это, наверное, позитивный момент. Но все остальные моменты по платным парковкам я уже объяснил. Ну, а что касается парковки в микрорайонах, удаленных от центра, которые, в сущности, являются «спальными районами», то я думаю, что там смысла вводить платные парковки совершенно никакого и не было – если не думать, что это принесет какие-то деньги в бюджет. Для всего остального это мне кажется абсолютно бессмысленным.

Гаражи на окраине города. / pixabay.com

Логично ли городу тратить средства, полученные от использования платных парковок, на улучшение дорожного движения? Конечно, логично. Но если вы хотите знать, будут ли этими средствами так поступать, то поймите, что вы хотите заставить пчел работать против меда.

Они вытесняют автомобилистов, а вы хотите, чтобы они для автомобилистов что-то делали? Они не станут этого делать – они в этом просто не заинтересованы. Им вообще, видимо, нужно, чтобы автомобили покупали и сразу сдавали в утилизацию – вот это устроит их. Сейчас стремятся к тому, чтобы автомобиль можно было купить, но им нельзя было пользоваться», – сказал Сергей Канаев.

Добавим, что с 26 декабря в Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки: расширение коснулось 47 районов столицы, причем в 17 из них плата за стоянку вводилась впервые. Речь шла, в частности, об улицах вокруг о ТЦ «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Ходынка», станциях метро и Московском центральном кольце.