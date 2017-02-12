В деле группировки хакеров «Шалтай-Болтай» (она же — «Анонимный интернационал») с каждым днем появляются все новые подробности. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на свой источник, пока что следственное управление ФСБ признало пострадавшим от действий группировки только одного человека — это директор проектов ЖКХ Сбербанка Евгений Кисляков. Остальные пострадавшие отрицают факт взлома их почтовых ящиков и публикацию почты, поэтому признать их в качестве потерпевших пока нельзя.

На сегодняшний день задержаны трое хакеров из группировки: Константин Тепляков, Александр Филинов и лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. Адвокат Филинова Мераб Шамдинов, выступая на заседании по этому делу в Мосгорсуде, заявил, что лидер группы Аникеев намеренно оговаривает всех своих знакомых для того, чтобы «облегчить свое наказание за содеянное». Филинов же утверждает, что даже не смог бы сделать то, что ему вменяет обвинение, так как его квалификации для этого не хватает.

Кроме того, на днях стало известно еще об одном участнике группы, который пока остается на свободе. По информации «Фонтанки.ru», это программист из Санкт-Петербурга Александр Глазастиков, который уже покинул Россию и собирается просить политического убежища в Эстонии. К тому же, на этой неделе газета The Guardian опубликовала интервью с человеком, который тоже представился Александром, входящим в «Шалтай-Болтай».

В беседе с журналистом из западного издания он снова подтвердил, что именно Аникеев собрал всю эту компанию. А в прошлом году у группировки появились кураторы из российских спецслужб, с одним из них Аникеев встречался в Москве, тогда стороны пришли к решению, что «Шалтай-Болтай» продолжает работать, но ФСБ при этом имеет право вето и, наоборот, возможность организации утечек информации через их сайт. В обмен на сотрудничество куратор предлагал защиту. По крайней мере так тогда коллективу рассказал Аникеев, которого арестовали в Москве в ноябре прошлого года.

Арест продлился недолго, спустя всего несколько дней Аникеева освободили, и он сообщил Александру, что работа будет продолжаться в Москве, поэтому он предложил перебраться туда. Такое предложение вызвало подозрения у Александра, и он не стал спешить с переездом, зато двое других участников группировки перебрались в столицу. Вероятно, это именно Филинов и Тепляков, которые также сейчас находятся под арестом.

Хакер Александр, по всей видимости, встречался с представителями ряда СМИ, и в каждом из интервью появлялись все новые подробности того, как произошел арест Аникеева, что за этим следовало и как, предположительно, проводилось выманивание самого Александра в Москву. В беседе со znak.com он рассказал, что разными способами пытался выяснить, был ли Аникеев под арестом, когда звал его работать в Москву. В итоге не все подозрения подтвердились, но их оказалось достаточно, чтобы отказаться от переезда и выйти из проекта. Тогда же все пароли от «Шалтая-Болтая» были изменены, и Александр признался, что не знает, в чьих руках сейчас сайт и аккаунты в соцсетях.

Напомним, что дело «Шалтая-Болтая» началось осенью прошлого года с ареста Аникеева, но известно об этом стало только в конце января. Тогда же произошли скандальные аресты сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, против которых были выдвинуты обвинения в госизмене. Если сначала эти дела воспринимались как нечто единое, то затем адвокат Аникеева опроверг связь с делом о госизмене, объяснив это тем, что кто-то специально отвлекает внимание от более серьезного дела. Иван Павлов, представляющий одного из сотрудников ЦИБ, так же подтвердил, что в материалах дела не упоминается «Шалтай-Болтай».

Хакер Александр в свою очередь допустил, что замначальника ЦИБ РФ Сергей Михайлов, обвиняемый в госизмене, мог быть куратором, о котором рассказывал Аникеев. «Но оказалось, что за самим этим силовиком — возможно, Михайловым, — тоже следили. И тут непонятно далее. То ли за ним следили, и эпизод с «Шалтаем» стал поводом, то ли наоборот», — предположил хакер.