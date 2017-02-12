Хоругви и синие ленточки

Противостояние сторонников и противников передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге церкви продолжается. 12 февраля у стен музея или храма – для кого как – и те, и другие провели массовые мероприятия.

Утром к собору стянулись верующие: свыше шести тысяч человек, утверждают в Санкт-Петербургской епархии собрались на крестный ход вокруг стен Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому. У СМИ другие данные: на утреннее богослужение, продолжением которого и является крестный ход, пришли всего около 150 человек, утверждает «Фонтанка». В крестном ходе участвовали всего несколько сотен человек.

Между тем, в Санкт-Петербургской епархии подчеркнули, что «крестный ход – это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубого молитвенного обращения к Богу». Многочисленные обращения разных общественных организаций, которые предлагали проведение шествий по Санкт-Петербургу или митингов в поддержку передачи собора РПЦ не нашли одобрения у правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии митрополита Варсонофия, отмечают в епархии: «Церковь не может говорить с противниками передачи собора на языке протестов и демонстраций. У Церкви и политики разная ценностная база, разные задачи, и исходя из них она не может участвовать в акциях, подобных митингу или пикетам».

Однако без эксцессов не обошлось, причем возмутителем спокойствия оказался именно священнослужитель – священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев. Как ни удивительно, но Хмелев устроил во время крестного хода одиночный пикет против передачи Исаакия церкви. Священник вышел с плакатом: «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет (Деяния 7:49). Музей — городу!». Впрочем, полицейские быстро задержали Хмелева, попутно назвав его провокатором.

Пикет Хмелева стал прологом к следующему массовому мероприятию у стен Исаакиевского собора – на сей раз светского характера. Недовольные передачей музея РПЦ выстроились вокруг стен Исаакия двойным живым кольцом. Символом акции под названием «Синее кольцо» стали ленточки соответствующего цвета на одежде активистов.

Акция протеста заявлена как встреча с депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга (к собравшимся действительно вышли депутаты Борис Вишневский и Максим Резник). Отметим, что 8 февраля Заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, однако закон вступает в силу лишь через 10 дней после подписания губернатором, поэтому в настоящее время протестующие действуют в рамках правового поля – полицейские об этом знают и препятствовать собравшимся не пытаются.

Плеснуть масла в огонь, как обычно, пытается бывший депутат питерского ЗАкСа, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов. Он не только поучаствовал в крестном ходе, но и прошелся по генеалогическому древу Вишневского и Резника, представляющих противоположный лагерь в вопросе о передаче Исаакия РПЦ: «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Нашел Милонов и идейных вдохновителей нынешних протестов: «Если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов». И вообще, считает Милонов, хороводы вокруг Исаакия – лишь попытка воспользоваться ситуацией для политического пиара.

Того же мнения и официальный спикер РПЦ Владимир Легойда, который в интервью «Комсомольской правде» заявил: «Так вот, есть данные, как некие «политические лидеры» открыто обсуждают тему как хорошую возможность взвинтить градус политического противостояния. Судьба Исаакиевского собора их не волнует, они даже, наверное, понимают саму абсурдность постановки вопроса: может ли храм быть храмом? Но я очень рассчитываю на то, что ситуация в Петербурге успокоится, и жители увидят, что тема просто используется».

«Наша задача - показать, что здесь нет предмета для беспокойства. Исаакий – это предмет нашей общей заботы, а не беспокойства. Было бы странным полагать, что церковь хочет получить в пользование собор, чтобы его уничтожить что ли? Нелепое предположение!» – подытожил Легойда.

Тем временем Санкт-Петербургская епархия планирует совершить еще один крестный ход у стен Исаакия – 19 февраля. По всей видимости, противники передачи собора РПЦ вновь найдут, чем ответить.