Полномочный представитель президента в федеральном округе – госслужащий, входящий в состав Администрации президента и представляющий главу государства в пределах округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа. Назначается президентом.

Редакция «Полит.ру» собрала сведения о том, кем стали представители президента в округах после отставки.

Об институте полпредов и о тех, кто являлся представителем президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с момента создания этих округов, можно почитать здесь.

С информацией о бывших полпредах Южного и Северо-Кавказского федерального округов можно ознакомиться здесь. О тех, кто занимал пост полпреда в Приволжском и Уральском федеральных округах, можно узнать здесь.

В других округах дело обстояло следующим образом:

Сибирский федеральный округ

Драчевский Леонид Вадимович (18 мая 2000 г. — 9 сентября 2004 г.) до назначения на пост полпреда в СФО работал в структурах МИД России, в 1993-1996 гг. возглавлял Управление, затем Департамент МИД, в 1996-1998 гг. являлся Чрезвычайным и полномочным послом России в Польше. В 1998-1999 гг. был заместителем министра иностранных дел РФ, а в 1999 году был назначен министром по делам Содружества независимых государств.

Полпредом президента в огромном, почти в треть России размером, округе Драчевский был четыре года, с момента создания округа. 9 сентября 2004 года его на посту представителя президента сменил Анатолий Квашнин.

Формально Драчевский был освобожден от должности в связи с достижением предельного допустимого до госслужащего возраста, однако источники «Независимой газеты» утверждали, что решение об отставке было принято, поскольку Драчевский не обеспечил необходимой явки на президентских выборах 2004 года.

Та же газета в поздравлении с 70-летием в 2012 году приводила слова Сергея Чемезова, главы госкорпорации «Ростенологии», что с работой в таком «ключевом звене отечественной экономики», как СФО, Драчевский справился блестяще.

В 2004 году Драчевский также покинул пост председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития и сопредседателя Российско-Польского Форума общественности, которые занимал с 2002 года.

С 2011 года и по настоящий момент Драчевский входит в состав Попечительского совета Российского совета по международным делам. Он также является исполнительным директором Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Квашнин Анатолий Васильевич (9 сентября 2004 г. — 9 сентября 2010 г.), окончил гражданский вуз, но, отслужив по призыву, решил продлить службу и далее шел по военной стезе. Прошел путь от заместителя командира танковой роты по технической части до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Квашнин Анатолий Васильевич

С 19 июня 1997 года возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил России и являвшийся первым замминистра обороны, 19 июля 2004 года был освобожден от должности начальника Генштаба, а в сентябре уволен в запас, чтобы с 9 сентября начать гражданскую службу в качестве полпреда президента.

На этой должности Квашнин курировал объединение субъектов федерации в Сибири. 29 сентября 2004 года губернаторы Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов подписали официальное обращение, призвав население региона проголосовать за объединение. 17 апреля 2005 года на референдуме местные жители одобрили инициативу губернаторов, а 1 января 2007 года юридически завершилось создание единого Красноярского края. 16 апреля 2006 года аналогичный референдум успешно прошел в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (УОБАО), а 11 марта 2007 года – в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе. Однако, по оценке экспертов, опрошенных «Независимой газетой», роль его была минимальной, если не номинальной, а все легло на администрацию президента.

Позже Квашнин все же включился в процесс и настойчиво добивался объединения Алтайского края и Республики Горный Алтай, но сначала, в конце 2006 года, против этой инициативы выступил губернатор республики Александр Бердников, а затем в региона начались митинги протеста. В июне 2007 года Квашнин заявил, что в Сибири не осталось субъектов РФ, которые будут объединены в ближайшее время. Он добавил, что с его точки зрения, дальнейшее укрупнение регионов привело бы к потере управляемости, сообщило интернет-издание «Континент Сибирь Online».

Иных заметных достижений за время пребывания на посту СМИ у Квашнина не отметили.

После победы Дмитрия Медведева на президентских выборах 2008 года Квашнин сохранил свой пост. Однако в сентябре 2010 года указом президента был освобожден от должности. По официальной версии, он был освобожден «в связи с переходом на другую работу», однако работа эта позже не была названа.

9 сентября 2010 г. Квашнина сменил на этом посту Виктор Толоконский, до этого занимавший пост губернатора Новосибирской области.

С 15 августа 2011 года Квашнин находится в отставке. Как и предсказывали некоторые политологи, уйдя с поста полпреда, он покинул большую политику.

Толоконский Виктор Александрович (9 сентября 2010 г. — 12 мая 2014 г.) в 1993-2000 годах был мэром Новосибирска, затем, в 2000-2010 гг., губернатором Новосибирской области.

С назначением Толоконского были связаны определенные ожидания. Политологи считали, что оно укрепит влияние федеральной власти в округе; СМИ называли экс-губернатора «компетентным» и «жестким», в отличие от «беззубого» Квашнина, которого он сменил. Однако упоминаний о сколько-нибудь заметных достижениях Толоконского на посту полпреда обнаружить не удалось.

Толоконский Виктор Александрович

О возможной его отставке заговорили после выборов мэра Новосибирска в апреле 2014 года, когда кандидат от «Единой России», врио градоначальника Владимир Знатков, проиграл коммунисту Анатолию Локотю. Поражение Знаткова объясняли, в частности, тем, что полпред негласно поддерживал коммуниста, пишет газета «Коммерсантъ».

12 мая 2014 года Толоконский уступил свой пост главкому внутренних войск МВД России Николаю Рогожкину. По мнению ряда политологов, назначение на пост полпреда силовика (причем одновременно на пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен командующий объединенной группировкой внутренних войск МВД РФ на Северном Кавказе Сергей Меликов) могло свидетельствовать о том, что вопросы безопасности в глазах президента снова становятся первоочередными.

В тот же день, 12 мая, Толоконский был назначен исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

14 сентября Толоконский победил на выборах губернатора, набрав 63,28 % голосов. Пост губернатора Красноярского края занимает до сих пор, хотя СМИ предрекали его отставку осенью 2016 года.

Рогожкин Николай Евгеньевич (12 мая 2014 г., № 323 — 28 июля 2016 г.) был уволен с военной службы непосредственно в день назначения полпредом. Ранее же занимал пост первого замминистра внутренних дел — Главнокомандующего Внутренними войсками МВД России.

В должности полпреда президента прославился привлекшими внимание региональных СМИ высказываниями. Так, комментируя лесные пожары в Сибири в апреле 2015 года, он предположил, что за них могла быть ответственна некая диверсионная группировка, состоящая из обученных оппозиционеров.

Рогожкин Николай Евгеньевич

Предполагалось, что новый полпред выровняет линию федеральной власти в регионе, и именно с участием Рогожкина связывают смену руководства Главного управления МВД по Новосибирской области и областной прокуратуры. Как утверждал портал «Центр деловой жизни», наиболее заметно влияние Рогожкина чувствовалось в силовых вопросах, в остальных же сферах полпред занимал позицию стоящего, скорее, над локальными вопросами.

О предстоящей отставке также заговорили в связи с выборами, когда на территории Сибирского федерального округа КПРФ выиграла не только выборы мэра Новосибирска, но и губернатора Иркутской области.

28 июля 2016 года на посту полпреда Рогожкина сменил Сергей Меняйло. В официальных источниках с тех пор не появлялось каких-либо сведений о новом месте работы бывшего полпреда. Впрочем, еще до отставки СМИ высказывали предположения, что Рогожкин после того, как покинет пост, больше не будет работать.

Меняйло Сергей Иванович занимает пост полпреда президента в Сибирском округе с 28 июля 2016 г. по настоящее время.

Меняйло Сергей Иванович

Меняйло – военный, связавший жизнь с флотом. 22 декабря 2011 года он был освобожден от должности заместителя командующего Черноморским флотом и уволен с военной службы в запас. Весной 2014 года возглавил предприятие «Крымские морские порты», созданное на базе национализированных решением самопровозглашенного Госсовета Крыма крымских морских портов и их имущества.

14 апреля 2014 года Алексей Чалый, исполнявший в то время обязанности губернатора Севастополя, предложил назначить на его место. В тот же день Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора, а 9 октября 2014 года Законодательное собрание Севастополя избрало его губернатором.

28 июля 2016 года Сергей Меняйло ушел в отставку с поста губернатора и был назначен полпредом. Однако газета «Коммерсантъ» отмечала, что всего за несколько дней до этого сторонники Чалого начали сбор подписей под обращением к Путину об отставке Маняйло.

Продолжение следует.