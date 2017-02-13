Формирование политической повестки дня в настоящее время вполне возможно не только на прежних принципах разработки ее наверху и перенаправления «вниз по этажам», до конкретного потребителя, но и на иных, не менее эффективных и технологически простых принципах. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, размышляя о ситуации.

«В последнее время коллеги много говорят о формировании повестки. Признаться, и ваш покорный слуга тоже об этом говорил и писал в том смысле, как об этом сегодня принято размышлять. Что повестка новой внутриполитической команды формируется, скажем так, с изъянами; что информационная политика вызывает вопросы, и то, что можно было бы назвать внутриполитической работой в классическом смысле, представляется сочетанием вполне оспариваемых действий и явлений.

Вероятно, отчасти ситуация обстоит именно таким образом, но некоторые новые соображения не позволяют, по крайней мере сегодня, рассуждать именно в этом ключе.

Судя по всему, большинство наблюдателей, да и все мы, находимся в плену старых представлений о повестке, согласно которым она должна формироваться преимущественно креативно. А именно: мы считаем, что существует некоторая «мозговая группа», которая вырабатывает некоторые общие подходы; у этой «мозговой группы» существуют некоторые «субподрядчики», и так, с этажа на этаж, актуальная повестка расходится вниз до конечного потребителя.

К такой технологии мы привыкли, мы видели ее все предыдущие годы, и она худо-бедно (а скорее – хорошо, чем худо-бедно) работала. Вместе с тем, такой подход является лишь одним из возможных в той ситуации, в которой находится сегодняшнее информационное общество.

Что имеется в виду? Повестка может формироваться стихийным или псевдостихийным образом. Примером этому могут быть некие частные события и явления, которые вдруг становятся трендом общенационального масштаба. Я бы даже не говорил здесь о каких-то политических событиях, поскольку все мы знаем, что на нашей информационной площадке случайных политических событий и случайных политических увлечений не бывает – за ними всегда кто-то стоит. Но если мы возьмем какие-нибудь тенденции в области развлечений, в области бьюти-индустрии, в области музыки и около того, мы увидим, что повестка снизу формируется достаточно естественно. То есть сам этот подход – формирование повестки снизу – возможен.

На основании чего и как он реализуется? Он реализуется понятным образом – в основном, через соцсети путем обмена информацией. Прошу прощения, что проговариваю такие элементарные вещи, но в этом случае, мне кажется, ситуация достаточно важная, и было бы правильно проговорить все реперные точки процесса.

Иными словами, теоретически возможна ситуация, при которой низовая политическая повестка может формироваться с помощью социальных сетей. Мы были отчасти свидетелями этому и в 2010-2011 годах в России, и в более позднее время в период египетской и смежной с нею «цветных» революций, и мы понимаем, что это вполне естественный путь там и тогда, где и когда государство занимает, скажем так, не вполне активную позицию по отношению к социальным сетям.

Болотная площадь, 10 декабря 2011 Evgeniy Isaev

Но есть и другая возможность, о которой мы зачастую забываем. А если государство не борется с социальными сетями и с повесткой, которая навязывается ими, а возглавляет это движение? Да, конечно, мы не избалованы примерами подобного рода. Все, что приходит нам на ум в подобном случае – это, фактически, разгром «Живого журнала» с его громокипением, и превращением его в «Журнал имени господина Варламова» в сегодняшнем формате – то есть, в чисто коммерческую историю, которая иногда допускает некоторые социально-политические обертона там, где это оказывается в хорошем смысле слова проплаченным или актуализованным каким-то иным образом.

Ну, вероятно, неправильно «перекладывать старые рельсы вперед» - вероятно, неверно говорить о том, что как было раньше, так и будет всегда или хотя бы в ближайшее время. Что я имею в виду? Что нет никакой предосудительности в формировании повестки следующим образом. У государства есть некоторое количество людей, которые активны в социальных сетях. У него также есть некоторый центр, который продуцирует смысл. А дальше возникает совершенно понятная технологическая задача по соединению двух точек между собой. По созданию структуры между мозговым центром формирования повестки, который может состоять буквально из одного-двух или трех человек, и большим количеством пользователей социальных сетей, лояльных государству.

Вы скажете: а где взять такое количество пользователей, лояльных государству? Ответ очень простой: посмотрите, сколько у нас чиновников! Сколько чиновников федерального уровня, сколько – регионального, сколько – муниципального. У подавляющего большинства из них есть семьи и дети. И я убежден, что все эти люди крайне лояльны своему работодателю, поскольку от него впрямую зависит их благосостояние. А дальше – дважды два равняется четыре. Дальше возникает некоторый конвертационный процесс, который позволяет в короткие сроки с помощью региональных, полурегиональных, сетевых и всех остальных устройств и приспособлений добиться желаемого результата.

Послание Президента Федеральному Собранию kremlin.ru

Делается это достаточно просто. Допустим, работаю я в муниципалитете, и приходит мне разнарядка. Я вызываю начальника пресс-службы и говорю: собери, пожалуйста, у всех аккаунты. Он собирает. Допустим, штук двадцать. Я из них выбираю пять. А дальше в ход вступает стандартная процедура: вежливые люди приходят, аккуратно разговаривают, фиксируют аккаунты и вырабатывают модель, когда информация, поступающая из некоей точки Икс, будет транслироваться через аккаунты Игрек. А таких аккаунтов Игрек – ну, давайте не станем делать поспешных оценок – может быть по Российской Федерации сотни тысяч. Да, давайте будем говорить не «миллионы», а «сотни тысяч».

Скажите, пожалуйста, будет ли повестка, «вбрасываемая» в социальных сетях таким образом, первенствовать? Я убежден в том, что будет. Когда у тебя одновременно выскакивают близкие, понятные и почти тождественные умозаключения на Камчатке, в Калининградской области, в Томской области и на Таймыре, возникает ощущение, что вся страна естественным образом озаботилась проблематикой, предположим, защиты животных. Или же, например, утверждением статьи бюджета «Расходы на здравоохранение». Или же, допустим, гипотетической победой сборной России на чемпионате мира по хоккею. И так далее, и так далее, и так далее.

И обратите внимание, насколько эта схема проста и технологична. И обратите внимание еще на то, что она почти не требует затрат, если грамотно и квалифицированно включить в дело административный ресурс! Причем, замечу, здесь нет никакого нарушения закона! Это очень важно.

Таким образом, мы имеем перед собой абсолютно вменяемую, почти лояльную закону схему, при которой формирование повестки становится локальной проблемой небольшого количества людей, которые не должны обладать какими-то сверхъестественными или даже околосверхъестественными способностями по пониманию внутриполитического процесса.

Дальше можно говорить многое. Можно говорить о профанации, о вымывании смыслов, о бессодержательности… А можно говорить по-другому. Можно говорить о технологических ходах, об оптимизации, и находить какие-то другие слова, которые «минус» обращают в «плюс».

Если наши предположения верны, и работы с электронным пространством будет разворачиваться в таком ключе, который мы описали выше, – что ж, можно будет сказать, что новая внутриполитическая команда находится на том пути, который может привести ее к решению тех весьма и весьма сложных задач, которые поставлены перед Сергеем Владиленовичем Кириенко – или же которые он сам перед собой поставил как правильный, активный и исполнительный человек», – сказал Василий Измайлов.