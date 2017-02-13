Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок — по официальным данным местного Центризбиркома, во время прошедшего в воскресенья голосования он набрал 97,69% голосов. Ранее было объявлено, что явка избирателей составила 97,27%, то есть, по официальным данным, за действующего главу государства отдали свои голоса более 95% от списочного состава избирателей, это чуть более 3 миллионов человек.

В соответствии с конституцией страны, которая была принята в сентябре 2016 года, президент избирается не на пять лет, как ранее, а на семь. Так что третий срок Бердымухамедова, которому сейчас 59 лет, позволит ему занимать свой пост до 2024 года.

В числе соперников господина Бердымухамедова, который выдвигался от Демократической партии Туркменистана, были кандидат от Партии промышленников и предпринимателей, глава коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев, председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и еще шесть кандидатов, выдвинутых «инициативными группами граждан». Найти их имена в русскоязычной прессе практически невозможно.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», отличительной чертой нынешних выборов стало активное освещение кампании в прессе — ранее выборы проходили почти незаметно, хотя действующие президенты, по официальным данным, получали неизменно высокий результат. Действительно ли население Туркменистана с таким энтузиазмом голосует за своих лидеров, проверить невозможно: независимые наблюдатели на участки для голосования не допускались, данные об итогах голосования с разбивкой до районов (как, например, в Белоруссии) или участков (как в России) не публикуются.

Избирательный участок в Туркмении Фото очевидцв / Радио Азаттык

Эксперты по региону объяснили «Коммерсанту», что выборы проходили в условиях серьезного экономического кризиса. Так, газ, главный экспортный товар Туркмении, сейчас экспортируется только в Китай, а поставки в Россию и Иран приостановлены. В результате Ашхабад в качестве вероятного торгового партнера рассматривает даже Евросоюз — хотя там туркменский газ не ждут, потому что, во-первых, есть иные источники, а во-вторых, критике подвергается нарушение прав человека в республике. Именно проблема с имиджем тоталитарного режима должны были решить состоявшиеся выборы. «Оказавшись в сложной экономической ситуации, туркменская сторона заинтересована в том, чтобы получить максимально положительный международный имидж. Есть надежда, что это поможет привлечь некоторые иностранные инвестиции», — предположил директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Предвыборные постеры кандидатов в президенты Туркменистана Радио Азаттык (RFE/RL)

При этом политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отметил, что «выборы в Туркмении были и остаются фарсом». «Это подтверждает тот факт, что еще до выборов, 5 февраля, МИД страны опубликовал официальное сообщение о "подготовке официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в этом году". То есть они даже не стесняются заранее называть имя президента».

Еще одной важной проблемой Ашхабада остается людей с двойным гражданством России и Туркмении. «Тысячи людей, получившие российский паспорт после 2003 года, не имеют возможности выехать из Туркмении, потому что им не выдают туркменский загранпаспорт до тех пор, пока они не откажутся из российского гражданства», — объяснил Дубнов.