Бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон решил продолжить президентскую гонку, несмотря на скандал вокруг его семьи и давление на него в связи с этим скандалом. Как объяснил Фийион в интервью газете Journal du Dimanche, его снятие с выборов приведет к утрате надежного кандидата и грозит стране кризисом режима.

«Это привело меня, несмотря на оказываемое на меня давление, к решению идти до конца. Принять это решение было нелегко. Конечно, я оценил ситуацию, я не сумасброд», – приводит информационное агентство РИА Новости перевод отрывка заявления экс-премьера.

Скандал вокруг семьи Фийона начался, когда издание Canard enchaine сообщило, что Пенелопа Фийон восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона. Газета подчеркивала, что наем родственников на должности в парламенте законен, если только это трудоустройство не фиктивно. Авторы же статьи утверждали, что никаких признаков того, чтобы работала Пенелопы Фийон была реальной, они не нашли. Затем стали писать, что помощниками Фийона в сенате работали также двое его детей.

Бывший премьер дал понять, что эти обвинения воспринимает как попытку выбить его из предвыборной гонки. Он также подверг критике бывшего министра экономики Эммануэля Макрона, который также является кандидатом в президенты, заявив, что тот скрывает свои цели и программу. Однако, по мнению Фиойна, Макрон позже непременно проявит себя «тем, кем является, – кандидатом от левых с программой, которая является продолжением пятилетки Франсуа Олланда».

Между тем в партии республиканцев, которую представляет Фийон, уже зазвучали требования провести повторные праймериз либо лишить Фийона статуса единого кандидата и выдвинуть Алена Жюппе, занявшего на внутрипартийных выборах второе место. Фийон пообещал даже, что, если против него лично будет возбуждено расследование, он снимется с выборов, однако теперь изменил решение.

Между тем снятие Фийона с выборов все же не нанесло бы политической системе Франции столь значительного урона, как утверждает бывший глава правительства. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий».

«Скандал вокруг Франсуа Фийона связан с трудоустройством его родственников, причем, как подозревают, фиктивным трудоустройством. Поскольку закон не запрещает французским политикам брать на работу своих ближайших родственников; более того, многие французские политики этим пользуются (и министры, и депутаты парламента, и депутаты Европарламента). И хотя это вызывает общественное неодобрение и вопрос об этом не раз поднимался, тем не менее, такая практика распространена.

Пенелопа Фийон.

С Фийоном ситуация отличается тем, что по обвинению, которое высказывалось уже публично, его родственники на самом деле не выполняли этой работы, хотя получали деньги. С этим и связан основной скандал и расследование, которое сейчас идет. Так ли это на самом деле, неясно. Но то, что он говорит, что в случае его выхода из гонки могут быть потрясены основы демократии – это все-таки его личное мнение.

Думаю, ему сейчас очень обидно. Потому что после того, как выиграл праймериз у правых, многие журналисты по всему миру поспешили объявить его будущим президентом Франции, а все оказалось не так просто. Сейчас по последним данным, которые я видел, в президентской гонке лидирует, как ни странно, лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Но при этом даже сейчас считается, что она проиграет второй тур любому из своих вероятных соперников, поскольку желающих проголосовать против нее будет больше.

Появился еще кандидат от центристов Макрон, который сейчас считается основным оппонентом ей. Предполагается, что именно он может выйти во второй тур с Ле Пен. Хотя наверняка пока утверждать этого нельзя – мы видим, как быстро меняется ситуация. Возможно, Франсуа Фийон намекает на то, что если он, Фийон, вообще не примет участия в президентской гонке, то часть его сторонников могут перейти как раз на стороны Ле Пен, и это изменит расклад. Насколько это так? Ну, если смотреть какие-то идеологические установки, можно предположить, что часть правых избирателей перейдут к крайне правым. Но я не могу сказать, насколько Марин Ле Пен вообще представляется угрозой французскому государству как таковому.

Помню, была ситуация во времена Жака Ширака, который выходил с Жан-Мари Ле Пеном во второй тур. Основным соперником Ширака считался тогда Жоспен, и политтехнологи Ширака постарались, чтобы во второй тур вышел именно Жан-Мари Ле Пен – потому что это был очень удобный «мальчик для битья». Вся Франция тогда всколыхнулась: как же, практически фашист выходит во второй тур! И так Шираку был гарантирован триумфальный результат. Хотя выйди во второй тур с ним Жоспен, еще неизвестно, как завершились бы выборы.

Это популярная технология – выбрать себе в оппоненты кого-нибудь ужасного. Так вот есть ощущение, что Марин Ле Пен воспринимается не так, как ее отец, Жан-Мари Ле Пен. Ну, во-первых, она – другой политик, а во-вторых, времена меняются. Поэтому трудно сказать, насколько несистемность Марин может организовать французских избирателей против нее. Так что, думаю, расклад таков: от правых вместо Фийона мог бы отправиться на выборы кто-то другой. Вряд ли это будет Саркози, который очень хотел бы, но как-то неважно показал себя на праймериз. Но в любом случае, большой трагедии в случае отказа Фийона от участия в выборах я не вижу.

Марин Ле Пен воспринимаетсяи ее отец, Жан-Мари Ле Пен.

Думаю, это его личная картина мира. И думаю, он, конечно, попытается принять участие в выборах.

Вообще, когда я смотрю на французских и других западных политиков, мне кажется, что именно французские выглядят самыми живыми и естественными. Они меньше других склонны как-то маскировать свои желания, скрывать свои недостатки. Чем-то они даже напоминают детей. Тем не менее, их выбирают – но так же быстро избиратели в них и разочаровываются. Истории Саркози и Олланда – тому примером», – сказала Георгий Чижов.

Выборы президента Франции будут состоять из двух туров. Предполагается, что они пройдут 23 апреля и 7 мая. Пока эксперты считают их результат не вполне предсказуемым.

По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, во Франции в настоящее время происходит смена политических поколений и, одновременно, смена «правил игры», сложившихся ранее.

«То, что сейчас произошло и влияет на исход выборов во Франции, – это, так сказать, «геноцид» французской политической верхушки, это очень важное дело, когда из игры полностью выбывают два последних президента. Более того, ушли и как минимум три премьер-министра, ведущие депутаты, никто из них не имеет никакого политического будущего. Это касается, к примеру, Алена Жюппе, Жан-Марка Эйро, Мануэля Вальса. <…> Вместе с этой сменой поколений уходят правила игры, сложившиеся в Пятой Республике, наблюдается глубочайший кризис обеих системообразующих партий – социалистической и республиканской, ротация которых с 1981 года была основой стабильности системы в рамках нынешних конституционных институтов», – приводит РИА Новости его слова.

Напомним, в прогнозе на 2017 год Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», подчеркивал, что одним из важнейших событий года в мире станут выборы во Франции. Причем, по его мнению, в ходе президентской кампании для левого избирателя в этой стране может возникнуть «драматический выбор».

«Потому что если никто из левых кандидатов во второй тур выборов в следующем году не выйдет (а такая вероятность есть), то с одной стороны будет правоцентристский политик Франсуа Фийон, который выдвигает программу очень непопулярных для левых реформ в экономике в стиле Маргарет Тэтчер и, одновременно, выступает с очень консервативных позиций в морально-нравственной сфере, ориентируется на католическую субкультуру; а с другой стороны – Марин Ле Пен, представительница «Национального фронта», который, по ощущению левых, – почти фашистский. Но она, судя по всему, будет выступать с достаточно левой программой в экономической сфере, привлекая к себе рабочих и мелких служащих, борясь, в том числе, и за голоса левого электората. Это будет очень драматический выбор, если установится такая конфигурация», – пояснил он «Полит.ру».