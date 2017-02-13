Пресса снова начала оживленно обсуждать греческий долг. Сейчас в центре внимания СМИ полемика между кредиторами Греции, которые по-разному оценивают ее экономическую ситуацию.

Греция уже почти семь лет живет в условиях программ финансовой поддержки, пишет Financial Times. За это время ее экономика сделала большие успехи и стала более конкурентоспособной, однако у широкой публики Греция по-прежнему ассоциируется в основном с проблемами. Поэтому мало кто удивился, когда Международный валютный фонд (МВФ) недавно заявил, что греческий долг опять начал становиться взрывоопасным.

Если посмотреть на вещи здраво, комментирует автор, ситуация с этим долгом не должна внушать тревоги. Долг был реструктурирован таким образом, что греческий бюджет ежегодно оставляет себе около 8 млрд. евро, что составляет примерно 4,5% от ВВП. При этом сроки достаточно велики, чтобы выплаты проходили безболезненно.

Тем не менее, МВФ заключил, что ситуация тревожная. По мнению автора, это произошло потому, что МВФ не учитывает различия между разрозненными заемщиками и заемщиками из еврозоны. Специфика еврозоны в том, что когда ее участники берут на себя обязательства по поддержке одного государства, они действительно заинтересованы в том, чтобы его поддерживать. Иными словами, в эту систему встроен механизм солидаризации, который следует принимать во внимание как одну из важных гарантий того, что долг будет выплачен.

Брюссель. Пешеходный переход.

Другой автор тоже в FT пишет, что очередная волна ажиотажа вокруг греческого долга отражает тревогу по поводу напряженности между еврозоной и МВФ. Частично напряженность объясняется тем, что Евросоюзу предстоит политически непростой год с выборами в лидирующих странах и неопределенностью исходов этих выборов.

Проблема в том, что кредиторы Греции – с одной стороны, МВФ, с другой стороны, правительства еврозоны – разошлись во мнениях о том, как оценивать экономическую ситуацию в стране и как облегчить ей долговую нагрузку. МВФ настаивает на том, что у Греции слишком тяжелые для ее нынешней экономики обязательства по сокращениям государственных расходов и что их нужно облегчить за счет уменьшения целевых показателей бюджетного профицита. В то же время группа финансовых ястребов, возглавляемая Германией, отказывается смягчать условия, потому что в этом случае их налогоплательщикам придется больше платить.

Если кредиторы не договорятся между собой, то МВФ, который до сих пор не присоединился к третьей программе финансовой помощи Греции, так к ней в полной мере и не присоединится. Это значит, что вся нагрузка ляжет на Европейский стабилизационный механизм.

Два евро с греческой надписью.

Автор оговаривает, что у Греции сейчас достаточно денег, чтобы протянуть до июля без новых поступлений финансовой помощи. Но политическая действительность отличается от экономической. Евролидеры опасаются, что если неопределенность будет затягиваться, то это подорвет инвесторское доверие к Греции, в результате чего прогнозы МВФ окажутся самосбывающимися. Кроме того, это лишний фактор неопределенности в условиях предстоящих в ряде ключевых европейских стран выборов.