«Коммерсантъ» в статье «Банковский баланс нагрузят тяжким» пишет, что ЦБ планирует ужесточить наказание за фальсификацию отчетности.

Ряды криминальных коллекторов покидают только мелкие хулиганы, говорится в статье «Взыскание не выбивается из тренда».

«Пограничный контроль теряет иммунитет к ВИЧ»: правительство может пересмотреть правила въезда в Россию инфицированных иностранцев.

РБК: «Дойче Банк заподозрили в налоговых махинациях». Поставлена под сомнение правомерность операций «дочек» иностранных банков в России.

«Законная путаница»: Власти постоянно меняют действующее законодательство, и это мешает как гражданам, так и бизнесу, говорится в новом исследовании ЦСР Алексея Кудрина.

«Приватизация будет вечной»: Госдума приняла закон о бессрочном бесплатном переводе жилья в собственность.

«Известия»: «Валентина Матвиенко собирается в Египет». Это будет первая поездка российской делегации такого уровня за последние 10 лет.

«Минпромторг приблизит алкоголь к школам и больницам»: ведомство уточнило «радиусы трезвости» для прилегающих территорий школ и больниц.

«Лимит по кредиткам превысил уровень зарплат»: банки поверили в платежеспособность клиентов.

«Газета.ru»: «Мама спела под голограмму». Адель выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года» за сингл Hello.

Танцор из России рассказывает о жизни в Китае, его рассуждения в статье «Китайцы очень медленно думают».

«"Кузькина мать" Дональда Трампа»: ядерная программа Трампа угрожает глобальной безопасности.

The Economist: «Стремясь спасти планету. Латинская Америка — это самое смертоносное место для экологов» (Dying to save the planet: Latin America is the deadliest place for environmentalists). В бедах латиноамериканских экологов виноваты сырье, технологии и дисфункциональность органов охраны правопорядка.

«Токсичный воздух Британии: все засорено» (Britain’s toxic air: All choked up). Загрязненность среды сокращает жизнь лондонцев на 9-16 месяцев.

Bloomberg: «Пока Трамп дружился с Абэ, их заместители обсуждали торговлю» (While Trump and Abe Bond, Their Deputies Talk Trade). Президент США Дональд Трамп выражает приязнь к японскому премьер-министру Синдзо Абэ по итогам встречи. Переговоры о делах велись между их заместителями.

«Румыны вновь усилили протесты, понуждая правительство уйти в отставку» (Romanians Step Up Protests Again to Urge Government to Resign). Тысячи граждан в крупнейших городах Румынии снова вышли на улицы. Правительство столкнулось с сильнейшей после распада соцблока волной протестов.

The Wall Street Journal: «Швейцарские избиратели отвергли план по реорганизации корпоративного налогообложения» (Swiss Voters Reject Plan to Overhaul Corporate Taxation). Швейцарцы отказались от поддержанного правительством плана по пересмотру корпоративных налогов. Теперь перспектива адаптации швейцарской налоговой политики к международным нормам выглядит неопределенной.

«Запуск ракеты Северной Кореей — это испытание для политики Трампа» (North Korea Missile Launch Sets Test for Trump Policy). Северная Корея запустила ракету в Японское море в воскресенье, когда американский и японский лидеры встречались во Флориде.