Новгородским губернатором стал гендиректор АСИ Андрей Никитин. Сложно сказать, повышение для него это или «перемещение по горизонтали»: в европейской части России Новгородская область — один из самых малонаселенных регионов, да и размер экономики не впечатляет.

Но если посмотреть на это в контексте последних назначений, то видно: президент активно назначает в регионы «молодежь», тех, кто родился во второй половине 1970-х. Ранее их сверстников уже стало привычно видеть на постах замминистров и даже членов правительства.

В столице любят посмеиваться над жителями регионов, которые заговорщически говорят: именно к ним назначили будущего преемника Путина. Но почему нет? Возможно, кого-то из них действительно ждет блестящая карьера.