Губернатор Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил о досрочном сложении полномочий. По словам Митина, решение досрочно прекратить свои полномочия и не участвовать в губернаторских выборах 10 сентября он принял самостоятельно. «Обратился к президенту с просьбой дать мне новое поручение», — заявил он.

«Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Новгородской области в сентябре этого года. Заранее поставил в известность Президента Российской Федерации. Попросил у него новые поручения. Это мой обдуманный, взвешенный шаг», — сказал Митин журналистам.

Сергей Митин родился в Горьком (ныне — Нижний Новгород) и возглавил Новгородскую область в 2007 году, сменив на посту губернатора Михаила Прусака, тот управлял регионом с 1991 года. В 2012 году Митин выиграл выборы и сохранил должность, его полномочия истекали в октябре, то есть выборы губернатора в регионе состоялись бы в любом случае.

На минувшей неделе, напомним, в отставку уже ушли руководители двух российских регионов. Виктора Басаргина в Пермском крае сменил бывший глава столичного департамента экономического развития Максим Решетников, а на место главы Бурятии Вячеслава Наговицына исполняющим обязанности был назначен заммитистра транспорта Алексей Цыденов.

Слухи о скорой отставке Митина ходили практически всю прошлую неделю. Формально он был в отпуске, однако, как говорят, он был в столице, возможно пытаясь добиться какого-либо поста после отставки.

Сергей Никитин с Владимиром Путиным Дмитрием Медведевым . Новгородская область, остров Липно, 2016 Фото Дмитрия Астахова / kremlin.ru

Уже принято решения о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области — регион возглавит Андрей Никитин, гендиректор Агентства стратегических инициатив, это созданное правительством учреждение, которое призвано отбирать лучшие управленческие практики в стране.

Теперь действительно можно с уверенностью говорить о новой кадровой политике Кремля: на посты губернаторов назначаются молодые технократы, которые сформировались как профессионалы уже после 2000 года.

Андрей Никитин kremlin.ru

Исключением может стать Карелия, где, как говорят, губернатор тоже находится на волоске от отставки — хотя его пресс-служба и опровергает эту информацию. РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте республики сообщает, что Александра Худилайнена на посту главы Карелии уже на этой неделе, скорее всего, сменит директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков. Ранее Парфенчиков занимал пост прокурора Петрозаводска, так что с проблемами региона знаком не понаслышке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о возможном назначении Артура Парфенчикова на пост главы Карелии. «Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода, если какие-то решения будут приниматься, мы вас проинформируем», — сказал он журналистам. При этом, по словам Пескова, «в целом первую половину недели президент планирует посвятить вопросам различных регионов». Это может означать, что в ближайшие дни мы можем узнать о новых отставках губернаторов.