Mossack Fonseca и бразильская коррупция
В субботу были арестованы двое основателей панамской фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека в связи с бразильским коррупционным скандалом. Арест мотивировался тем, что они могут бежать из страны. Вероятность бегства оценивалась как высокая в связи с тем, что по итогам следствия деятельность этой фирмы начала представляться противозаконной. Впрочем, убедительных доказательств пока нет. Англоязычные СМИ интересуются этой историей, прежде всего, по ассоциации с «панамскими архивами».
Reuters сразу напоминает, что Mossack Fonseca также находится в центре громкого дела, известного под названием «панамские архивы», поводом к которому послужила утечка миллионов документов в апреле 2016 г. Эта утечка вызвала глобальный скандал со множеством подозрений и разоблачений, касающихся связей представителей власти с офшорными корпорациями и попыток уклонения от уплаты налогов.
Новая волна оживления вокруг Mossack Fonseca, подчеркивает автор, не имеет прямого отношения к разоблачениям. Проблема в том, что в ходе коррупционного расследования в Бразилии возникла связка между главным фигурантом дела – бразильской строительной компании Odebrecht – и панамской фирмой. Связкой послужило то, что компания подкупала панамские власти, а также власти других стран, чтобы получать государственные заказы. Руководство панамской фирмы отрицает какую-либо причастность к этой истории.
BBC пишет, что основатели Mossack Fonseca были задержаны после допросов, продолжавшихся в течение двух дней. Между тем, партнерам фирмы теперь грозят обвинения в отмывании денег. При этом в достаточной мере обоснованных обвинений пока нет: есть только информация, которая «предположительно доказывает» противозаконность деятельности. Эта информация была получена по итогам обысков в офисах фирмы. Адвокаты настаивают на том, что свидетельства слабы.
Также BBC оговаривает, что в этот раз, в отличие от эпизода с архивом, история угрожает именно фирме. В случае с архивом фирме было предъявить нечего: она действовала в соответствии с законодательством своей юрисдикции, а утечку данных объяснила кибератакой. Также она настаивала на том, что попавшая в публичная пространство информация была представлена искаженно.
Guardian пишет о распространении бразильского коррупционного скандала по всей Латинской Америке. Этот скандал уже привел к импичменту президента Бразилии Дилмы Русеф. Теперь под угрозой оказались лидеры Панамы и Перу. Дело в том, что следствие сейчас выявляет механизмы коррупционной деятельности Odebrecht, которые действовали на международном уровне. Пока на основании утечек информации, показаний свидетелей и документов, полученных по итогам обысков, установлено, что только в пределах Латинской Америке компания потратила порядка $800 млн. на подкуп политиков.
Теперь следствие пытается проследить за тем, куда именно шли деньги. Одним из подозреваемых оказался новый президент Бразилии Мишел Темер, который собственно добивался импичмента Русеф. Его обвиняют в том, что он брал у Odebrecht деньги для финансирования своей кампании. Также в причастности к этим схемам подозревают панамского президента Хуана Карлоса Варелу, который, в свою очередь, связан с Рамоном Фонсекой, бывшим президентским советником.