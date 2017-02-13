В субботу были арестованы двое основателей панамской фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека в связи с бразильским коррупционным скандалом. Арест мотивировался тем, что они могут бежать из страны. Вероятность бегства оценивалась как высокая в связи с тем, что по итогам следствия деятельность этой фирмы начала представляться противозаконной. Впрочем, убедительных доказательств пока нет. Англоязычные СМИ интересуются этой историей, прежде всего, по ассоциации с «панамскими архивами».

Reuters сразу напоминает, что Mossack Fonseca также находится в центре громкого дела, известного под названием «панамские архивы», поводом к которому послужила утечка миллионов документов в апреле 2016 г. Эта утечка вызвала глобальный скандал со множеством подозрений и разоблачений, касающихся связей представителей власти с офшорными корпорациями и попыток уклонения от уплаты налогов.

Новая волна оживления вокруг Mossack Fonseca, подчеркивает автор, не имеет прямого отношения к разоблачениям. Проблема в том, что в ходе коррупционного расследования в Бразилии возникла связка между главным фигурантом дела – бразильской строительной компании Odebrecht – и панамской фирмой. Связкой послужило то, что компания подкупала панамские власти, а также власти других стран, чтобы получать государственные заказы. Руководство панамской фирмы отрицает какую-либо причастность к этой истории.

Бразильская строительная компания Odebrecht.

BBC пишет, что основатели Mossack Fonseca были задержаны после допросов, продолжавшихся в течение двух дней. Между тем, партнерам фирмы теперь грозят обвинения в отмывании денег. При этом в достаточной мере обоснованных обвинений пока нет: есть только информация, которая «предположительно доказывает» противозаконность деятельности. Эта информация была получена по итогам обысков в офисах фирмы. Адвокаты настаивают на том, что свидетельства слабы.

Также BBC оговаривает, что в этот раз, в отличие от эпизода с архивом, история угрожает именно фирме. В случае с архивом фирме было предъявить нечего: она действовала в соответствии с законодательством своей юрисдикции, а утечку данных объяснила кибератакой. Также она настаивала на том, что попавшая в публичная пространство информация была представлена искаженно.

Guardian пишет о распространении бразильского коррупционного скандала по всей Латинской Америке. Этот скандал уже привел к импичменту президента Бразилии Дилмы Русеф. Теперь под угрозой оказались лидеры Панамы и Перу. Дело в том, что следствие сейчас выявляет механизмы коррупционной деятельности Odebrecht, которые действовали на международном уровне. Пока на основании утечек информации, показаний свидетелей и документов, полученных по итогам обысков, установлено, что только в пределах Латинской Америке компания потратила порядка $800 млн. на подкуп политиков.

Дилма Русеф. / José Cruz/Agência Brasil

Теперь следствие пытается проследить за тем, куда именно шли деньги. Одним из подозреваемых оказался новый президент Бразилии Мишел Темер, который собственно добивался импичмента Русеф. Его обвиняют в том, что он брал у Odebrecht деньги для финансирования своей кампании. Также в причастности к этим схемам подозревают панамского президента Хуана Карлоса Варелу, который, в свою очередь, связан с Рамоном Фонсекой, бывшим президентским советником.