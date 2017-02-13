Полномочный представитель президента в федеральном округе – госслужащий, входящий в состав Администрации президента и представляющий главу государства в пределах округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа. Назначается президентом.

Редакция «Полит.ру» собрала сведения о том, кем стали представители президента в округах после отставки.

Об институте полпредов и о тех, кто являлся представителем президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с момента создания этих округов, можно почитать здесь.

С информацией о бывших полпредах Южного и Северо-Кавказского федерального округов можно ознакомиться здесь. О тех, кто занимал пост полпреда в Приволжском и Уральском федеральных округах, можно узнать здесь.

Сведения об экс-полпредах Сибирского федерального округа можно получить здесь. В остальных округах дело обстояло следующим образом:

Дальневосточный федеральный округ

Пуликовский Константин Борисович (18 мая 2000 г. — 14 ноября 2005 г.), в 1996-1997 годах являвшийся заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, в 1997 году уволился из Вооруженных Сил. В 1998 году он избран председателем краснодарского краевого отделения всероссийского общественного движения ветеранов «Боевое братство», объединяющего ветеранов локальных войн; в том же году стал помощником мэра Краснодара по работе с муниципальными предприятиями и возглавил комитет по благоустройству города.

Кроме того, по данным газеты «Коммерсантъ», в 2000 Пуликовский возглавил краснодарский краевой предвыборный штаб Владимира Путина. Именно на этих постах он находился к тому моменту, как получил предложение стать полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

На посту полпреда Пуликовский смог найти общий язык не со всеми главами регионов. Так, он конфликтовал с главой Приморского края Евгением Наздратенко (в феврале 2001 года тот был снят с поста губернатора и назначен главой Госкомрыболовства); а камчатский губернатор Михаил Машковцев обвинял Пуликовского в том, что тот «заказал» возбуждение против него уголовного дела, писала «Независимая газета».

Пуликовский также запомнился тем, что летом 2001 года заявлял о необходимости отменить выборы губернаторов. Кроме того, имея в виду репутацию полпреда, в ноябре 2003 года СМИ отмечали, что за вымогательство взятки были арестованы близкие к Пуликовскому чиновники Минприроды Сергей Крупецкий и Виталий Севрин. В апреле 2005 года Хабаровский краевой суд признал обвиняемых виновными и приговорил к восьми с половиной и восьми годам заключения соответственно.

Будучи полпредом, являлся членом Совета Безопасности РФ. Занимал обе должности в течение пяти с половиной лет. 14 ноября 2005 года освобожден от должности полпреда в связи с переходом на другую работу; пост полпреда занял Камиль Исхаков.

По предположениям СМИ, Пуликовский был уволен за продвижение кандидатуры Вексельберга на место главы Камчатки. Эту гипотезу выдвигало, в частности, информационное агентство «REGNUM». По версии же, например, газеты «Ведомости», полпред был снят, поскольку центр был недоволен его хозяйственной и административной деятельностью.

Несмотря на формулировку про освобождение от должности полпреда «в связи с переходом на другую работу», лишь 5 декабря Пуликовский был назначен руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Он оставался на этом посту до начала сентября 2008 года. По данным СМИ, Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, освободил Пуликовского от должности по его собственной просьбе.

28 ноября 2009 года на конференции Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Краснодарском крае Пуликовский был избран председателем Совета Регионального отделения партии в крае. В июне 2012 года он добровольно сложил с себя обязанности председателя отделения и объявил о выходе из партии.

На этом карьера Пуликовского в органах власти закончилась. К настоящему времени он написал и опубликовал несколько книг.

Исхаков Камиль Шамильевич (14 ноября 2005 г. — 2 октября 2007 г.) к моменту назначения полпредом в течение десяти лет, с 1995 по 2005, возглавлял Казанский объединенный Совет народных депутатов и администрацию Казани.

При назначении Исхакова политологи высказывали, в частности, мнение, что в округе ему предстоит пройти обкатку, чтобы со временем вырасти для должности президента Татарстана.

Исхаков Камиль

На период полпредства Исхакова пришлись два случая серьезного загрязнения реки Амур стоками китайского химического завода. В конце 2005 года Исхаков координировал организацию работы по строительству дамбы (предполагалось, что это поможет отчасти очистить реку), снабжению населения Приамурья питьевой водой и мониторингу загрязненности воды. А в январе 2006 года Исхаков предложил перевести Хабаровск на снабжение водой из альтернативных источников. Предложение не имело успеха, причем к нему не вернулись и после новой аварии на химзаводе и нового загрязнения Амура.

2 октября 2007 года Исхаков был освобожден от должности полпреда в связи с переходом на другую работу, а 3 октября был назначен заместителем министра регионального развития. Пост полпреда президента в ДФО занял Олег Сафонов.

Как писала «Российская газета», на Дальнем Востоке Исхаков стал одним из самых активных проводников власти. СМИ подчеркивали, что он показал себя «не кабинетным» чиновником, так как привык вникать в проблемы, узнав ситуацию на месте.

С 14 июля 2008 года по 6 сентября 2011 года являлся постоянным представителем России при организации «Исламская конференция» в Саудовской Аравии. 6 сентября 2011 года Исхаков был освобожден от этой должности.

28 ноября 2016 года Исхаков был назначен помощником президента Республики Татарстан. Занимает этот пост до настоящего времени.

Сафонов Олег Александрович (29 октября 2007 г. — 30 апреля 2009 г.) с 2005 по 2006 годы был аудитором Счетной палаты Российской Федерации, курировал расходование средств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. В 2006 году был назначен заместителем министра внутренних дел Российской Федерации. Находился на этом посту, когда получил предложение стать полпредом в ДФО.

Олег Сафонов.

Назначение Сафонова на пост стало достаточно неожиданным: когда тот только пришел в МВД, его называли возможным сменщиком главы ведомства Рашида Нургалиева. По данным же ряда СМИ, Сафонов ожидал поста в Южном округе, где он в 2003-2005 годах работал заместителем полпреда. Однако в Кремле опасались обострения обстановки в регионе из-за напряженных отношений Сафонова с руководством ряда кавказских республик. В день назначения Путин сообщил, что одной из первоочередных задач Сафонова на посту полпреда станет декриминализация ДФО.

Опрошенные «Газетой.Ru» после назначения эксперты полагают, что отправка близкого Путину силовика, который к тому же имеет опыт практически во всех необходимых сферах, как Сафонов, на Дальний Восток логична. «Причина такого назначения проста: тот объем, который поступит сейчас в Приморье в рамках целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья (на нее выделено 430 млрд рублей. – «Газета.Ru») и в преддверии саммита АТЭСа, должен контролироваться. И представитель МВД будет тут на своем месте», – заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

30 апреля 2009 года Сафонов был снят с поста полпреда. Газета «Известия» сообщала, что одна из причин отставки могло быть противостояние Сафонова с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным, а также сложности с реализацией поставленной перед ним задачи по декриминализации округа.



12 июня 2009 года Сафонов был назначен статс-секретарем – заместитель директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Его место в Дальневосточном округе занял Виктор Ишаев. Источник «Известий» в Кремле объяснил смену полпредов сменой задач, которые встали перед округом в тот период.

Ишаев Виктор Иванович (30 апреля 2009 г. — 31 августа 2013 г.), которому к моменту назначения полпредом исполнился 61 год, руководил Хабаровским краем почти два десятка лет.

Одни эксперты не исключали, что перевод Ишаева в полпреды на деле являлся подготовкой к его уходу с политической арены. Другие считали, что «свой» Ишаев, возможно, окажется в состоянии достичь лучших результатов в «декриминализации» ДФО, нежели «чужак» Сафонов.

21 мая 2012 года Ишаев был назначен министром по развитию Дальнего Востока с сохранение за ним поста полпреда в ДФО. И лишь 31 августа 2013 года, после того, как президент РФ Владимир Путин совершил поездку по территориям, подвергнувшимся наводнению, Ишаев был освобожден от обоих постов. При этом Путин подчеркнул, что решение «не связано непосредственно с ситуацией с наводнением».

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», также не усмотрели в отставке Ишаева связи с проблемами в округе из-за наводнения: по их мнению, уход этого политического тяжеловеса 1990-х из большой политики был «исторической неизбежностью».

Ишаев Виктор

Полномочным представителем президента в ДФО был назначен Юрий Трутнев.

25 сентября 2013 года Ишаев был назначен на должность советника президента ОАО «НК "Роснефть"» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. Занимает этот пост и в настоящее время. Кроме того, он является сотрудником Центра азиатских исследований Института экономики РАН.

Юрий Трутнев

Трутнев Юрий Петрович занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 г. по настоящее время.

К моменту назначения его полномочным представителем президента он успел поработать министром природных ресурсов и экологии России (2004 – 2012 гг.), а с 2012 по 2013 год был помощником президента России. На это должности он и находился, когда получил предложение стать полпредом.

Любопытно, что хотя, по словам Путина, отставка Ишаева не была связана с порожденными наводнением проблемами, назначение Трутнева глава государства объяснил именно с необходимостью эти проблемы устранить. Говоря о ликвидации последствий паводков, Путин сообщил:

«Для того чтобы эта работа [по ликвидации последствий] была соответствующим образом организована, будет создана правительственная комиссия, мы об этом с председателем правительства договорились. Эту комиссию возглавит Трутнев Юрий Петрович, который будет назначен на должность заместителя председателя правительства и одновременно — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе», — приводит информационное агентство ТАСС слова Путина.

Говоря о достижениях Трутнева на посту полпреда и ожиданиях на его счет, СМИ отмечают, что модель «полпред, он же вице-премьер» уже была опробована в Северо- Кавказском федеральном округе, где на такой должности работает Александр Хлопонин, и признана действенной. В то же время они пишут, что в ходе реализации закона о «дальневосточном гектаре», который продвигал Юрий Трутнев, допускаются многочисленные нарушения закона, и высказывают подозрения относительно возможной причастности сына полпреда к скупке земель.

Крымский федеральный округ

Крымский округ был образован в 2014 году с присоединением Крыма к России. Первым полпредом президента в нем был Олег Белавенцев.

Белавенцев Олег Евгеньевич (21 марта 2014 г. — 28 июля 2016 г.), по неофициальным данным, служил в разведке. СМИ упоминают, что в апреле 1985 года власти Великобритании сообщили о высылке из страны по подозрению в шпионаже 36-летнего третьего секретаря по науке и технологиям посольства СССР некоего Олега Белавенцева. «Независимая газета» в 1998 году сообщала, что Белавенцев также служил в Германии.

С 1995 года он занимал пост первого заместителя генерального директора ФГУП «Росвооружение», в мае 1999 года он был уволен «в связи с организационно-штатными мероприятиями». С 2001 года руководил ФГУ «Агентство "Эмерком"» МЧС Росси (обеспечивает участие в международных операциях). В мае 2012 года, после назначения тогдашнего главы МЧС Сергей Шойгу на пост губернатора Московской области, Белавенцев стал начальником управления делами губернатора.

24 декабря 2012 года, спустя месяц после назначения Шойгу министром обороны, Белавенцев был назначен руководителем подведомственного Министерству обороны ОАО «Славянка». Занимал этот пост к моменту назначения полпредом. Входил в совет директоров ОАО «Оборонсервис».

Белавенцев Олег

Крымский федеральный округ прекратил существование в 2016 году, когда «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» он был включен в состав Южного федерального округа. В связи с этим 28 июля 2016 года Белавенцев был уволен с должности полномочного представителя президента в Крымском округе и назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как писали СМИ, ожидается, что Белавенцев сможет придать импульс развитию округа.

Пост полпреда в СКФО Белавенцев занимает до сих пор.