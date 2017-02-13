Новость дня

Новгородцы с восторгом восприняли отставку Сергея Митина с поста главы региона. В комментариях к новости об уходе губернатора на порталах «novgorod.ru» и «Великий Новгород» жители области не высказали ни одного сожаления по поводу отставки «варяга», правившего регионом почти 10 лет.

«Инородное тело не стало родным», «Настал конец Митинской эпохи - правления бывших КПССников», «Все в магазин за фейерверками! Предлагаю в 21:00 сегодня отпраздновать огненным шоу в каждом дворе!» и даже «Предлагаю назначить 13 февраля днём освобождения Новгородчины!», пишут интернет-пользователи.

Многие при этом высказывают горячую надежду на смену команды и даже на то, что после отставки экс-губернатор станет интересен следственным органам.

«Ура, ну наконец-то. только с собой прихвати своего протеже гендира фонда капремонта уткина и его придворного шута проскурина. и все вместе с руки следственного комитета», «Грибника забери с собой!», «Ждем уголовные дела... грибник, охранник в другие», «Для меня важнее, что бы придворная кодла с рейтингом ниже плинтуса ушла … Это те люди, которые без мыла влезут куда угодно, в том числе в доверие к новому и.о. Вот за это опасаюсь».

Назначение исполняющим обязанности губернатора 37-летнего Андрея Никитина, ранее возглавлявшего АСИ, новгородцы встретили с радостью – ведь многие высказывали опасение, что пришлют очередного «силовика».

«Вот это отлично! Перемен! Мы ждём перемен! К лучшему! Всю старую гвардию надо менять, «Хорошо что ИО не старый «руководитель» которые только и умеют что руками водить, а из молодых, может и правда что то выправит», - пишут комментаторы.

Антиновость дня

В городе Губкин Белгородской области мужчина взял в заложники собственную семью. Находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения белгородец удерживал домочадцев в квартире, угрожая им ножом.

Спецоперация по освобождению была проведена сотрудниками СОБР областного управления Росгвардии. В момент, когда переговорщик (один из сотрудников полиции) выходил из квартиры, СОБРовцы вошли и задержали мужчину. Никто не пострадал.

Представитель нацгвардии сообщил журналистам, что требований злоумышленник не выдвигал: ​ «По неофициальной информации, сигареты он требовал вначале, сейчас уже ничего не требует».

В местной администрации назвали происшедшее «бытовым конфликтом между родственниками в пределах одной семьи».

Непонятная новость дня

Названы регионы с самыми вежливыми водителями – своеобразный рейтинг составлен по количеству штрафов автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам на «зебре».

Авария на пешеходном переходе. / mskagency.ru

Самыми вежливыми оказались водители Рязанской области. Также в тройку лидеров по вежливости вошли Тульская область и Кабардино-Балкария. За ними следуют Воронежская, Ярославская, Тверская, Псковская и Костромская области, а замыкают топ-10 регионов с минимальным количеством штрафов Чечня и Ингушетия.

В числе регионов с самым большим процентом штрафов за непропущенных пешеходов лидирует республика Крым. В тройку лидеров антирейтинга попали также Астрахань и Кемерово.

Не исключено, однако, что минимум выписанных штрафов свидетельствует не о вежливости водителей того или иного региона, а о плохой работе автоинспекторов.

Ассорти

В Воронеже начнется выпуск модернизированного авиалайнера Ил-96-400. Объединенная авиастроительная корпорация заключила контракт на создание дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М. Самолет удлинят на 9,65 метра, после чего он сможет принять до 390 пассажиров, обеспечив им комфортабельные условия в полете. Помимо удобных кресел и широких проходов, салон лайнера оснастят доступом к телевидению, интернету и спутниковой связи.

Выпускать самолет будут на Воронежском авиазаводе (ВАСО), первый полет он совершит уже в 2019 году.

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Физики из Таганрога разработали «интеллектуальное» покрытие, способное не только снизить заметность военной техники на радарах противника.

При этом умная маскировка может создавать ложные цели на земле и в воздухе, запутывающие радиолокационные системы противника.

Покрытие, которое изобрели ученые кафедры антенн и передающих устройств Таганрогского радиотехнического института ЮФУ, состоит из нескольких многослойных радиотехнических систем, которые не только анализируют электромагнитную обстановку, но и передают собственный сигнал и управляют его рассеиванием, имитируя тот или иной предмет.

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Роза из бисера.

В Верхней Пышме Свердловской области рукодельница Светлана Сапегина изготовила розу из бисера в подарок новой Первой леди США Меланьи Трамп. Лепестки розы выполнены в цветах американского флага. На работу мастерица потратила 150 часов.

Отправкой необычного подарка займется Генеральное консульство США в Екатеринбурге.