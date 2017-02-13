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13 февраля 2017, 10:37
образование Сколково
Мария Блохина

В «Сколково» прошла контрольная «Выходи решать!»

"Выходи решать!"
"Выходи решать!"
kontrolnaya.mipt.ru

«Обучение состоит из получения знаний

и еще из использования этих знаний.

А это есть творческий процесс».

Петр Капица

 

12 февраля в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» масштабно отметили один из профильных праздников — День физико-математических наук. Специально для гостей всех возрастов была подготовлена программа на любой вкус: самых юных порадовал научно-образовательный спектакль Театра занимательной науки «Когда имеешь дело с водой…», для школьников старших классов прошли консультации по профориентации, а также потенциальным абитуриентам рассказали о лайфхаках, которые помогут поступить в технические вузы. Для взрослых в этот день состоялась лекция Николая Андреева: в формате интерактива с ученым обсуждалась математическая составляющая ключевых достижений цивилизации и привычных вещей, окружающих нас в повседневной жизни.

Центральным же событием этого праздника знаний и науки стала всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Это — научно-образовательный проект, направленный на то, чтобы развить интерес и популяризировать физико-математические науки среди молодежи. Его организовала Заочная физико-техническая школа МФТИ в честь 70-летия, которое институт отмечает в этом году. Организаторы контрольной ставили перед собой задачу напомнить о тех перспективах и возможностях, которые открывают технические знания, а также показать, как можно их со временем конвертировать в успешную бизнес-карьеру. По словам ректора МФТИ и председателя оргкомитета контрольной Николая Кудрявцева, решение выбрать центральной площадкой именно Инновационный центр «Сколково» обусловлено тем, что «Выходи решать!» — это проект, направленный на будущее страны, которое зависит от развития фундаментальных и прикладных технических наук в России. «Сколково» же, по его мнению, является тем местом, где уже сейчас можно заглянуть в будущее.

Принять участие в контрольной можно было как онлайн, решив задачи прямо на сайте из любой точки мира, так и оффлайн. В этом году число участников мероприятия превысило 34 тысяч человек. Всего для проведения контрольной была организована 81 площадка по всей стране и за ее пределами. Одна из них как раз была в Гиперкубе 

Там же состоялось торжественное открытие и запуск старта контрольной. В церемонии приняли участие члены правительства РФ, представители ИЦ «Сколково» и руководители ведущих профильных вузов. Вице-премьер Ольга Голодец тепло поприветствовала всех собравшихся и отметила значимость физико-технического образования. «В последние годы мы видим особый интерес и со стороны работодателей, и со стороны родителей, и со стороны учащихся. Мы понимаем, что та промышленная революция, о которой сегодня говорят абсолютно все, фактически ставит на новый уровень запрос на такого рода специалистов. Мы видим, что конкурс на технические специальности во всех вузах растет год от года, и число участников этой контрольной тоже невероятно растет», — сказала Ольга Голодец. 

Она особенно подчеркнула, что эта контрольная дает шанс всем школьникам Российской Федерации, благодаря тому что она проводится не только очно, но и заочно. «Любой школьник, любой восьмиклассник, где бы он ни жил, где бы он ни занимался, может не только написать контрольную, но и затем продолжить свое обучение в Заочной школе. Это дает шанс буквально для каждого получить лучшее в мире физико-математическое образование», — подчеркнула вице-премьер.

Также в церемонии открытия принял участие заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов. По его мнению, эта контрольная с каждым годом будет привлекать все больше желающих проверить себя. «Мне кажется, это замечательное событие будет иметь далеко идущие последствия. Мы верим, что в следующий раз к нам присоединятся не только 30 тысяч тех, кто успешно прошел контрольную, но и многие десятки тысяч участников по всему миру», — уверен Каганов.

Старший вице-президент Фонда «Сколково» по инновациям Василий Белов поблагодарил организаторов за решение провести контрольную в «Сколково». «Для нас большая честь предоставить площадку и быть соорганизатором данного мероприятия. Действительно, точные науки становятся неотъемлемой частью и предпринимательства, и стартапов, и разработки новых технологий», — сказал Белов. Он добавил, что для «Сколково» важно поддерживать такие инициативы, поэтому в контрольной участвуют студенты и преподаватели Международной гимназии «Сколково», а также представители стартапов со всей страны. «Важно, что наша территория, которая пока еще развивается и достаточно активно строится, уже становится точкой притяжения для такого рода мероприятий», — подчеркнул он.

После краткого напутствия и пожелания удачи был дан старт контрольной. Участникам предложили проверить себя в трех дисциплинах: математике, физике и информатике. По каждой из них предлагалось решить по пять задач уровня восьмого класса. При этом решать все три блока было необязательно, для себя можно было выбрать какой-то один или два. В Гиперкубе в воскресенье все проверяли свои знания в математике: решали трехэтажные уравнения, задачи по алгебре и геометрии. На это давалось всего 40 минут, как один обычный школьный урок, правда, учителем в этот раз выступал телеведущий Антон Комолов, он зачитывал задачи и поддерживал боевой дух и тонус участников контрольной.

По истечении отведенного времени выступили почетные гости контрольной. Генеральный директор ОДАС «Сколково» Антон Яковенко с радостью отметил, что наука может конкурировать с физической активностью на свежем воздухе, ведь число автомобилей у Гиперкуба в этот день не уступало числу авто около Мещерского парка, где в воскресенье проходила лыжная гонка. «Я думаю, мероприятие, центром которого стал наш Гиперкуб, который в свою очередь находится в центре «Сколково», — это знак определенной зрелости нашего проекта. Мы наконец-то становимся местом, где не только что-то строится, но и куда приезжают люди, потому что им кажется, что здесь они найдут единомышленников, соратников и людей со схожими интересами», — сказал Яковенко. Глава ОДАС «Сколково» также подчеркнул, что две главные составляющие проекта — это наука и бизнес, которые немыслимы без математики.

К слову о математике, среди авторов задач для этой контрольной был проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артем Воронов, совместно с ним подготовкой заданий занимались специалисты из НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, ИТМО и из компании «Яндекс». Поэтому после того, как все работы были сданы на проверку, Воронов подробно объяснил решение каждой задачи, и аудитория осталась довольна. Оказалось, что многим удалось правильно решить хотя бы пару задач из предложенных. По словам участников, особую сложность вызвала геометрия, а вот уравнения и задача на производительность оказались, наоборот, самыми решаемыми.

Даже несмотря на то, что большинству участников не удалось справиться со всеми задачами контрольной, это никак не сказалось на их настроении. Все пришедшие проверили себя, освежили в памяти давно не использованные знания и хорошо провели время в компании людей со схожими ценностями и интересами.

Программа празднования завершилась показом документального фильма режиссера Екатерины Еременко «Буквальная геометрия». Эта картина о надеждах, разочарованиях, конкуренции и открытиях, которые сопровождали одно из исследований, проводимых в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Берлине. После киносеанса все желающие смогли пообщаться с режиссером.

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