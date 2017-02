Топ новостей 13 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сменился глава Новгородской области, главе российских приставов прочат кресло губернатора Карелии, Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию.

Временно исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен директор Агентства стратегических инициатив Алексей Никитин, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Сергей Митин подал в отставку с поста губернатора Новгородской области, объяснив это тем, что не собирается участвовать в грядущих выборах главы региона.

Александра Худилайнена на посту главы Карелии уже на этой неделе, скорее всего, сменит директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков. Об этом сообщает источник в парламенте республики.

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России в связи «транзитной войной», начатой в 2016 году. Киев потребовал создать в ВТО экспертную группу в рамках этого дела. В феврале 2016 года Минтранс РФ запретил украинским грузовикам проезд по российской территории в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан. В качестве ответных санкций власти Украины ввели запрет на транзит российских фур.

Следственный комитет России получил доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения против мирного населения в Донбассе: «Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта».

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной музыкальной премии в мире – «Грэмми» (Grammy). Британский певец и композитор Дэвид Боуи, который скончался в 2016 году, посмертно стал лауреатом в четырех номинациях. Его последний диск Blackstar признан лучшим альтернативным альбомом, а также отмечен за лучший инжиниринг. Сингл Blackstar с этой же пластинки стал лучшей рок-композицией и победителем в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Many, many congratulations to all involved with creating Blackstar.

An incredible work of emotional art. #GRAMMYs #Bowie pic.twitter.com/qoBzmHsbOa