Топ новостей 13 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сменился глава Новгородской области, главе российских приставов прочат кресло губернатора Карелии, Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию.

Временно исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен директор Агентства стратегических инициатив Алексей Никитин, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Сергей Митин подал в отставку с поста губернатора Новгородской области, объяснив это тем, что не собирается участвовать в грядущих выборах главы региона.

Директор ФССП Артур Парфенчиков. / moscow-post.com

Александра Худилайнена на посту главы Карелии уже на этой неделе, скорее всего, сменит директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков. Об этом сообщает источник в парламенте республики.

Отправление поезда из порта Ильичевск. / mtu.gov.ua

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России в связи «транзитной войной», начатой в 2016 году. Киев потребовал создать в ВТО экспертную группу в рамках этого дела. В феврале 2016 года Минтранс РФ запретил украинским грузовикам проезд по российской территории в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан. В качестве ответных санкций власти Украины ввели запрет на транзит российских фур.

Остатки ракеты Точка-У.

Следственный комитет России получил доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения против мирного населения в Донбассе: «Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта».

Певица одетая в стиле Дэвида Боуи на церемонии вручения премии Грэмми.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной музыкальной премии в мире – «Грэмми» (Grammy). Британский певец и композитор Дэвид Боуи, который скончался в 2016 году, посмертно стал лауреатом в четырех номинациях. Его последний диск Blackstar признан лучшим альтернативным альбомом, а также отмечен за лучший инжиниринг. Сингл Blackstar с этой же пластинки стал лучшей рок-композицией и победителем в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Many, many congratulations to all involved with creating Blackstar.

An incredible work of emotional art. #GRAMMYs #Bowie pic.twitter.com/qoBzmHsbOa — Bowie Blue Plaque (@bowieblueplaque) 13 февраля 2017 г.

Вооруженный конфликт произошел на базе крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана в украинском селе Чонгар на границе с Крымом. Нападение произошло вечером 12 февраля. Вооруженные люди в военной форме протаранили с помощью бронетранспортера забор базы и применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы. Весь личный состав батальона был захвачен атакующими.

Лечебный эффект гомеопатических препаратов объясняется взаимодействием совокупности квантовых полей, утверждает Национальный совет по гомеопатии: «На основании научных исследований последних лет мы имеем основания предполагать, что гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенциирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма».

Убийца посла России в Турции.

Жюри 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo назвали лауреатов престижной награды. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Есть чувство, что в гл. премии World Press Photo за фото убийства А. Карлова, есть моральная червоточина, чем бы эту премию ни объясняли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 февраля 2017 г.

В Кремле сочли «странным» утверждение оппозиционера Алексея Навального об участии в выборах президента России в 2018 году. Об этом сказал высокопоставленный чиновник Администрации президента России. Такие заявления Навального «выглядят как не соответствующие закону», заявил неназванный собеседник газеты, однако отметил, что одних лишь разговоров о выборах и открытия предвыборных штабов недостаточно для каких-то действий со стороны властей, чтобы остановить Навального.

А я считаю "странными" планы Путина находиться у власти 24 года. https://t.co/7Lja2FvHu4 — Alexey Navalny (@navalny) 13 февраля 2017 г.

Платная автостоянка. / mskagency.ru

В московский бюджет в 2016 году поступило 4,37 млрд рублей за счет предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети. Показатель на 25,6% превысил сумму поступлений в 2015 году. На штрафах московских бюджет заработал 13,144 млрд рублей – на 11,8% больше, чем в 2015 году.