В воскресенье власти штата Калифорния призвали жителей районов, приближенных к одной из самых высоких дамб в стране — на озере Оровилл, срочно эвакуироваться, сообщает Assosiated Press. Это связано с резко возросшим риском прорыва воды из-за разрушающегося водосброса плотины. Если сначала сообщалось об эвакуации 90 тысяч человек из близлежащих районов, то спустя несколько часов речь шла уже о 200 тысячах людей.

Опасность в том, что повреждения основного и аварийного водосбросов могут привести к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл. Это приведет к наводнениям и непрогнозируемому ущербу.

Все началось с того, что неделю назад на бетонном желобе водосброса плотины были обнаружены серьезные повреждения. Спустя несколько дней в Департаменте водных ресурсов было принято решение запустить аварийный грунтовый водосброс, который прежде никогда не использовался с момента сдачи дамбы в эксплуатацию 48 лет назад. Местные аварийные службы в течение нескольких дней зачищали деревья и кустарники, чтобы хоть как-то минимизировать объем мусора, который попадет в реку.

Карстовая воронка в бетонном желобе Оровилльской плотины www.caloes.ca.gov

Однако вскоре и аварийный водосброс оказался серьезно поврежден: к понедельнику там образовалась дыра шириной 200 футов (примерно 61 метр) и глубиной 30 футов (около 9 метров), и она продолжила увеличиваться. Внимание всей страны приковано к плотине, которая может не выдержать в любую минуту. Местный телеканал показал сюжет об угрозе прорыва дамбы, в котором открывается картина происходящего с высоты птичьего полета, а на Youtube была организована прямая трансляция происходящего на плотине Оровилл. При этом в понедельник в первой половине дня погода там была солнечная и ясная, что дает надежду на благоприятный исход событий.

Однако в последнюю неделю погода в солнечном штате была на редкость дождливой: в ночь на четверг осадков было так много, что озеро заполнялось вдвое быстрее, чем оно бы сливалось на следующий день. А после субботних дождей вода начала переливаться через основной водосброс, что и вызвало беспокойство властей. Когда ситуация продолжила ухудшаться, сброс воды был увеличен до 100 тысяч кубических футов (примерно 2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента водных ресурсов Билл Кройл сообщил, что ведется постоянный контроль ситуации и разрушения плотины через сайт и систему видеонаблюдения. Он также заявил, что главный водосброс придется полностью менять, а как уже подсчитали ранее, на это сложное и масштабное мероприятие потребуется не менее 100 миллионов долларов.

Вода проходит через поврежденную Оровилльскую дамбу water.ca.gov

Российские специалисты уже выразили готовность помочь американским коллегам справиться с ситуацией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илью Разбаша, если есть такая необходимость, то российские специалисты в области водного хозяйства смогут оказать необходимую помощь. «Например, схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», – сказал Разбаш.

К эвакуации власти призвали все население города Оровилл, которое составляет 16 тысяч человек, а также всех жителей близлежащих населенных пунктов. В их числе города Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли и Юба-сити. По последним данным, всего около 200 тысяч человек. Вскоре после того, как жители стали покидать города, а власти объявили, что счет пошел на часы, на выездах из города образовались пробки.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, что для местных жителей это своеобразное развлечение, передает «Ридус». По его словам, это событие можно отнести к немногочисленному списку того, что нарушает «привычный сонный ритм жизни» американцев, и поэтому многие из них «стремятся взять из этих происшествий по максимуму». По его мнению, сейчас, когда риск разрушения плотины максимальный, в город устремились экстремалы для того, чтобы сделать селфи на фоне пустых улиц и почувствовать себя героем фильма-катастрофы.

Зеваки наблюдают за работой экстренных служб по ремонту Оровилльской плотины. Келли Ридж, Калифорния, 13 февраля 2017 water.ca.gov

Однако действия властей все же свидетельствуют о более серьезном положении дел. В связи с последними событиями губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении режима чрезвычайного положения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте политика. Он сообщил, что руководство штата всеми силами способствует скорейшему решению этой проблемы. В тексте документа также говорится о том, что национальная гвардия Калифорнии должна быть мобилизована для реагирования на стихийное бедствие, а также для помощи всем государственным органам. Также сообщается, что национальная гвардия США выделит восемь вертолетов для оказания помощи на месте разрушения водосброса, а 23 тысячи солдат приведены в боевую готовность на случай прорыва плотины.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун оповещает о действиях властей в чрезвычайной ситуации с Оровилльской плотиной. 14 февраля twitter.com/CA_DWR

Важно отметить, что дамба Оровилл находится в 150 километрах на северо-восток от Сан-Франциско, самая высокая в стране и одна из самых длинных дамб тянется больше чем на 2 километра, а ее высота составляет 230 метров. Она запруживает реку Фитер, служит для производства гидроэлектроэнергии, а также поставки воды и контроля за паводком. При этом, по информации AP, водосброс был отремонтирован в 2013 году, и остается загадкой, почему сейчас, даже в условиях нехарактерных для этого региона осадков, он так стремительно размывается.

Напомним, что подобные угрозы целостности плотин очень опасны. История знает целый ряд катастроф, когда прорывы и разрушения плотин приводили к трагедиям. Например, в декабре 1959 года произошло обрушение плотины Мальпассе на юге Франции, в результате наводнения были смыты две деревни и погибли 423 человека, а ущерб составил 68 миллионов долларов. При этом длина плотины Мальпассе была в разы меньше длины плотины Оровилл — всего 222 метра по гребню.

Другая, еще более страшная катастрофа произошла летом 1975 года в китайском городском округе Чжумадянь провинции Хэнань. Тогда по стране прошел сильнейший тайфун Нина, который привел к разрушению 62 дамб, и крупнейшей из них была дамба Баньцяо. По официальным данным, в результате ее обрушения погибли 26 тысяч человек, и это только те, кто утонули в наводнении, не считая жертв голода и эпидемий, которые распространились в результате катастрофы. По разным оценкам, общее число жертв может находиться в пределах от 171 до 230 тысяч человек. Тогда за день выпало две годовые нормы осадков, и это стало самым мощным наводнением за две тысячи лет. На восстановление дамбы Баньцяо ушло почти два десятка лет.