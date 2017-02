«Коммерсантъ» в статье «К чести президента будь сказано» пишет, что Вячеслав Володин согласился с идеей закона, защищающего главу государства от оскорблений.

Информационные услуги дорого обходятся заемщикам, утверждается в статье «Наценка за знания».

«Члены СПЧ хотят присмотреться к карельским колониям»: Правозащитникам не нравятся полномочия ФСИН.

Как страны ОПЕК исполняют план по сокращению добычи РБК описывает в статье «Кто качает меньше».

«Кибератакам подвергаются крепкие банки»: Замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев — о главных угрозах со стороны хакеров.

Какие факторы будут влиять на курс доллара на этой неделе, написано в статье «Рубль прислушивается к намекам».

«Известия»: «Минстрой ожидает ипотечную ставку ниже 10%». Рекордно низкий показатель может быть достигнут уже в этом году.

«ЦБ готовит сюрприз для малого бизнеса»: с апреля этого года улучшатся условия заимствований для средних и малых предприятий.

«"Срочников" списали на берег»: с нынешнего года призывники больше не будут служить на крейсерах и подводных лодках — экипажи станут контрактными.

«Газета.ru»: «Президентский "Ил" застрял из-за транзистора». Названы причины поломки президентского Ил-96 в Лиссабоне.

«Иванка Трамп сыграла за Канаду»: лидеры США и Канады встретились в Белом доме.

«"Шашки" уходят в небо»: власти Дубая в июле начнут использовать летающие такси, оно станет прообразом летающих автомобилей.

The Economist: «Россия и Америка. Чемпионы мира?» (Russia and America: Champions of the world?). Материал о том, чего США хотят добиться от России, но едва ли добьются.

«Нидерландские выборы: ведите себя нормально или убирайтесь» (The Dutch election: Act normal or get out). Выборы в Нидерландах в этом году откроют череду испытаний для европейских популистов.

Bloomberg: «Ле Пен назвала протестующих в парижских пригородах подонками» (Le Pen Calls Paris Suburb Rioters Scum). Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен развернула в соцсетях кампанию против меньшинств, после эпизодов с насильственными протестами в гетто под Парижем.

«Австрийский канцлер: Британии должно стать хуже после выхода из ЕС» (Austrian Chancellor: UK Must Be Worse Off Outside the EU). Канцлер Австрии заявил, что ЕС должен приложить усилия к тому, чтобы Британии по итогам отсоединения стало хуже, иначе это будет выглядеть как "капитуляция".

The Wall Street Journal: «Парижские восстания раззадорили французскую предвыборную риторику» (Paris Riots Fuel French Presidential Campaign Rhetoric). Общественные беспорядки в пригородах Парижа длятся уже неделю. Теперь к этим событиям отсылает в своей предвыборной кампании ультраправый лидер Марин Ле Пен.

«На четвертой неделе у Дональда Трампа есть шанс на перезагрузку» (In Donald Trump’s Fourth Week, a Chance for a Reboot). Первые три недели правления у американского президента Дональда Трампа получились настолько насыщенными противоречиями, что их бы хватило на три месяца, а то и года обычного президентства. Однако на четвертой неделе у Трампа есть возможность изменить ситуацию.