Дмитрий Песков заявил, что президент «конструктивно относится» к критике, но оскорбления в Кремле считают неприемлемыми. По его словам, хотя сейчас в России закон позволяет защитить честь и достоинство человека, однако юристам стоит «серьезно проработать» вопрос о защите персонально президента страны.

Таким образом в Кремле признали, что готовы обсуждать повестку дня, сформированную Вячеславом Володиным — именно он первый заговорил о законе, который должен защитить честь президента. Что из этого следует понять пока сложно. Сможет ли Володин перехватить инициативу у АП в деле организации кампании 2018 года? Как изменится баланс сил между разными институтами? Или, наконец, на Вячеслава Володина просто не обращают внимания?