Российский президент, как и обещал Дмитрий Песков, посвящает первую половину недели региональной тематике. В понедельник в отставку ушел губернатор Новгородской области, а сейчас стало известно, что свой пост покидает глава Рязанской области Олег Ковалев.

Заявление губернатора о досрочном сложении с себя полномочий было опубликовано на сайте правительства Рязанской области. Вживую Ковалев о своей отставке заявил не на пресс-конференции, как его коллеги, покинувшие свои посты в последние дни, а на заседании областного правительства.

Губернатор заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора в сентябре 2017 года. По словам Ковалева, причиной этого решения стало полное выполнение всех задач, которые ставились перед ним главой государства. «В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные», — подчеркнул он.

Владимир Путин и Олег Ковалев kremlin.ru

Ковалев рассказал, что подал заявление о сложении полномочий на имя Владимира Путина чуть более недели назад. При этом он отметил, что не знает, когда именно оно будет рассмотрено президентом. Ковалев поблагодарил членов правительства за совместную работу и пообещал продолжить помогать региону даже после ухода с поста.

Олег Ковалев, бывший до того депутатом Госдумы, был назначен главой Рязанской области в 2008 году. На прямых выборах в 2012 году он был переизбран на второй срок.

Кто именно займет теперь пост губернатора Рязанской области, пока неизвестно. Источники «Дождя» на прошлой неделе сообщали, что вероятным новой главой региона может стать депутат Госдумы Николай Любимов: до избрания в парламент он был мэром Калуги (2007 — 2010), замгубенатора Калужской области (2010 — 2015) и спикером регионального парламента (2015 — 2016). Впрочем, сам депутат не стал комментировать информацию о своем возможном назначении.

Николай Любимов. 2012 old.kaluga-gov.ru

Напомним, за последнее время свои посты покинули уже три губернатора. 6 февраля об отставке заявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Позже Дмитрий Медведев назначил его главой Ространснадзора. Исполняющим обязанности главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

На следующий день, 7 февраля, в отставку руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. Глава республики заявил, что «это был очень обдуманный» с его стороны шаг и его «никто к этому решению не подталкивал». На пост главы региона был назначен Алексей Цыденов, который до того был заместителем федерального министра транспорта.

В понедельник, 13 февраля, Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. Его преемником стал Андрей Никитин, который до того был гендиректором правительственного Агентства стратегических инициатив.

Теперь все внимание привлечено к Карелии: по слухам, Александр Худилайнен также скоро объявит о своей отставке. Считается, что на его пост может быть назначен глава ФССП Артур Парфенчиков, который до того был прокурором Петрозаводска.