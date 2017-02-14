Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента России. По его мнению, наказание должны понести и те, кто совершает нападки на главу государства через прессу.

О своей идее Володин рассказал на встрече со студентами университета «Иннополис». Один из учащихся поинтересовался у спикера, не считает ли он в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» на президента Владимира Путина необходимым разработать и принять законопроект, который бы защищал честь и достоинство государства и президента, в том числе на международной арене.

Листовка с портретом Владимира Путина. 2015 Фото Москвы / Moscow-Live

«Вы почему правы — потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», — ответил спикер. «Президент после того, как он избирается, возглавляет институт, институт президентства, — пояснил спикер. — Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован».

Оказалось, что Володин был хорошо подготовлен к вопросу студента и сразу привел примеры из международного опыта. Он рассказал, что в США за 2015 год за высказывания в адрес занимавшего тогда пост президента Барака Обамы «человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента».

«У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти», — заключил Володин.

В Кремле пока не смогли прокомментировать идею защиты чести и достоинства главы государства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идея принятия закона о защите чести и достоинства президента, в том числе от нападок в прессе, требует изучения. Пока по этому вопросу определенной позиции Кремля нет.

На самом деле у России есть опыт защиты чести и достоинства президента — закон об этом был принят незадолго до распада Советского Союза, в мае 1990 года. При этом, согласно закону, за публичное оскорбление президента СССР или клевету в отношении него граждане наказывались штрафом до 3 тысяч рублей, исправительными работами до двух лет или лишению свободы до трех. На СМИ, опубликовавшие оскорбления и клевету, накладывался штраф до 25 тысяч, а при повторном нарушении работа СМИ могла быть прекращена. Тогда, впрочем, принятие закона воспринималось как признак слабости союзной власти и после вступления в силу закон практически не применялся.

В марте 2016 года о разработке такого законопроекта заявлял депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, но он не прошел в новый состав Думы.

Отметим, что во многих странах действительно есть наказание за оскорбление главы государства. Часто это сохраненный закон «об оскорблении величества», но не всегда. Так в Польше за оскорбление президента предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до трех лет, либо штрафа, либо общественных работ. Также предусмотрено наказание за оскорбление глав иностранных государств, которые находятся в Польше.

Но чаще подобный закон является скорее признаком авторитарности режима, который его принял. Так, в Белоруссии публичное оскорбление президента наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо штрафом, либо исправительными работами. Этот закон неоднократно применялся на практике.