Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост. Флинн признал, что давал неверную информацию в Белый дом о разговорах с послом России, утверждает источник газеты New York Times.

Речь идет о телефонных разговорах с послом РФ в США Сергеем Кисляком, которые Флинн вел еще до инаугурации Трампа, не будучи официальным лицом. Сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи требовали расследовать, обсуждались ли тогда вопросы, связанные с антироссийскими санкциями. До назначения Флинн не имел права обсуждать их с российским дипломатом.

Белый дом заявлял, что Трамп полностью доверяет Флинну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Флинн в декабре 2016 года беседовал с российским послом, однако, по его словам, информация СМИ о содержании их бесед была неверной.

Сам Флинн первоначально отрицал факт переговоров, однако позже в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом признал, что вел их, и извинился за это.

После отставки Флинна временно исполняющим обязанности советника президента по нацбезопасности назначен отставной генерал Джозеф Кит Келлогг. По информации источника телеканала CNN, кандидатами на должность советника также являются бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и вице-адмирал Роберт Гарвард.

«Flynn's resignation only underscores how many more questions need to be answered about Russian involvement in our elections» («Отставка Флинна лишь подчеркивает, как много вопросов о вмешательстве Росси в наши выборы еще требуют ответа» – прим. ред.), – написал в своем микроблоге в Twitter политолог, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, посол США в России в 2012-2014 годах, до назначения послом в РФ занимавший пост специального помощника президента США Обамы по вопросам национальной безопасности. Макфол также уточнил по-русски, что именно, по его мнению, ждет отношения между странами, если пост советника президента по нацбезопасности займет Роберт Гарвард: «Если Harward, все. Друг Маттиса. Новая перезагрузка не будет, или труднее.»

«Уход М.Флинна – вероятно, самая ранняя отставка помощника президента по нацбезопасности за всю историю. Но мишень не Флинн, а отношения с Россией», – высказался в своем твиттере председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Флинна "ушли" не из-за его промаха, а из-за развернутой агрессивной кампании. "Русский, на выход!" – шумят газеты. Паранойя и охота на ведьм», – подчеркнул Пушков позже.

В социальных сетях в связи с этим активно обсуждают, что представляет собой эта отставка, что означает она для Трампа и репутации его команды и что – для России. Многие проводят аналогию с Уотергейтом и подчеркивают, что кадровое решение стало результатом деятельности прессы. Высказываются предположения, что снятие Флинна не остановит процесс, а, напротив, станет только первым шагом на пути ослабления команды Трампа и возможного избавления от нее.

Белый дом. Овальный кабинет.

«Майкл #Флинн ушёл в отставку. Всё-таки вот что значит НЕ советский генерал! Обиженный Обамой, слегка сдвинутый на конспирологии, а всё равно понимает про репутацию и честь. А ведь у него не казарма рухнула с десятками жертв, не деды салагу замочили в нужнике и не откат дали за строительство склада ГСМ. Казалось бы, уже не в армии, и всех дел-то – office politics, слукавил в разговоре с непрямым начальником, эка невидаль! PS. Долго будут в Москве чесать голову, пытаться разобраться, как так могло произойти и резюмировать: "Вот дурак!". PPS. Одно жалко – ушёл сторонник жёсткой линии в отношении Ирана», – обращает внимание Константин фон Эггерт, ведующий программы на телеканале «Дождь».

«Давление на Трампа отдельных групп "воспитателей" в американском истеблишменте продолжается. Отставка Флинна тому подтверждение. И не нужно ждать прорывов (см. вчерашнюю статью Тома Грэма, написанную специально для #RethinkingRussia).

Окно возможностей для американо-российского диалога и без того было весьма узким. Руководству и дипломатам обеих стран, которым такой диалог вести все-таки придётся, предстоит по-настоящему ювелирная работа», – считает Ян Ваславский, директор Международного аналитического центра «Rethinking Russia».

«Фактически, это второе поражение Трампа за неделю. Сперва отмена судьями указа о мигрантах, теперь отставка Флинна. Но если первое это было ожидаемо, то второе – это случай самопоражения. Not good – как говорит в таких случаях сам DJT», – отмечает Егор Холмогоров, политический деятель, публицист, блогер, русский националист. Главный редактор сайтов «Русский обозреватель» и «Новые хроники», автор и ведущий сайта «100 книг».

«Главное поражение Трампа с отставкой Флинна состоит в том, что этой отставкой он легитимизировал всю параноидальную русофобскую мифологию американских сми, где коварные русские назначают президентов США, запустили щупальца в голову чуть ли не каждому американцу, где у США нет важнейшей обязанности перед свободой и демократией, чем зачистить Америку от этого тлетворного влияния.

Отставка Флинна равна признанию этой бредовой координатной сетки. И в этой сетке Трамп рискует запутаться и его просто придушат.

До сегодняшнего дня всё это была теория заговора, используемая проигравшей в США оппозицией, чтобы покачать лодку. После того как Трамп лично поставил под этой теорией подпись, утвердив отставку Флинна, миф становится фактом. Причем все изводы этого мифа становятся фактом. А так как в логике этого мифа Трамп иностранная марионетка, случайный президент, то долго ли он пробудет президентом, или его сменит улыбчивый Пенс – интересный вопрос», – добавляет он позже.

«В тот самый момент, когда Майку Пенсу в прямом эфире задавали вопрос о контактах Флинна с российским послом, авторам спецоперации по устранению помощника по нацбезопасности, без сомнения, уже было известно содержание разговоров Кисляка и Флинна. Что указывает на бывшую и.о. генпрокурора Салли Йейтс и ее коллег», – выдвигает предположение колумнист Дмитрий Дробницкий.

Майкл Флинн и Владимир Путин на приеме.

«Для Кремля это (отставка Флинна) означает, что навсегда следует забыть о перезагрузках, сделках, разрядках, антигитлеровских коалиций и прочих его хотелках. Реакция на путинизм со стороны Америки и Запада в целом может быть только жесткой, а любой путинофильский шажок Трампа в сторону Путина будет означать для него немедленную политическую смерть», – приводит мнение политолога Андрея Пионтковского Лолита Цария, сотрудник Российской государственной библиотеки.

Напомним, в США не раз звучали обвинения в том, что Россия вмешивалась в предвыборную президентскую кампанию и пыталась повлиять на ее результаты. Россия всегда отрицала это. Непосредственно отставку Флинна в Кремле также назвали внутренним делом США.

«Мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев, это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело», – приводит информационное агентство РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков напомнил, что в Администрации президента уже неоднократно комментировали данную ситуацию, и больше им добавить нечего.