СМИ с интересом следят за развитием протестов в Румынии. Протесты начались две недели назад. Поводам стал указ правительства, декриминализирующий случаи коррупции, в которых фигурируют суммы ниже определенного порога.

Guardian объясняет, что указ, вызвавший такое возмущение, вводил правило, согласно которому коррупция как преступление начинается с сумм, превышающих 200 000 леев (это почти 3 млн. рублей). Парламент в ответ на протесты одобрил перспективу референдума. Правда, о референдуме пока известно только, что он должен быть антикоррупционным. Как будет формулироваться вопрос, на который граждане должны будут ответить утвердительно или отрицательно, пока неизвестно. Однако саму идею референдума многие приветствуют уже потому, что, как считается, это должно поспособствовать усилению борьбы с коррупцией.

Автор также оговаривает, что эта серия демонстраций была самым мощным антиправительственным протестом начиная с падения коммунизма, то есть с 1989 г. В них приняли участие десятки тысяч человек, которые выходили на улицы в Бухаресте и других городах по всей стране.

Протестующие у здания правительства.

Указ был отозван премьер-министром уже больше недели назад, однако демонстрации продолжались, и число участников, хотя и сократилось, но незначительно. Протестующие настаивают на том, чтобы правительство, которое пришло к власти в прошлом месяце, ушло в отставку. В заключение автор напоминает, что Румыния вступила в ЕС в 2007 г., и Брюссель с тех пор безуспешно призывал Бухарест принять действенные меры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В последние годы борьба с коррупцией в Румынии несколько активизировалась за счет того, что к антикоррупционному ведомству был прикреплен прокурор. В результате за коррупционные нарушения были осуждены несколько крупных чиновников.

NY Times пишет, что протесты в Румынии говорят о том, что новое правительство уже потеряло доверие многих граждан. Проблема в том, что демонстрации не прекратились после устранения повода. Указ отозвали, министр юстиции, который был одним из инициаторов указа, ушел в отставку. Тем не менее, граждане остались неудовлетворенными и продолжают настаивать на отставке всего правительства.

Financial Times пишет, что протесты по своей организации напоминают акции движения Occupy: там нет формальной структуры и лидеров, там никто не выступает с речами. Также авторы оговаривают, что Румыния – одна из самых бедных стран в восточной части ЕС. Уровень коррупции в Румынии остается высоким, несмотря на формальное наличие институтов, которые должны ее блокировать, отмечается в материале. Критики считают, что антикоррупционное ведомство имеет тесные связи со службами безопасности и может влиять на судей.

Протесты в Румынии. Люди на улицах .

Эта волна демонстраций, отмечают авторы, перекликается с протестами 2015 г, после которых ушло в отставку предыдущее правительство. Тогда поводом послужила гибель 64 человек во время пожара в ночном клубе. Главным лозунгом тех демонстраций была фраза «Коррупция убивает». После этого временное правительство выявило еще несколько связок между коррупционными нарушениями и трагическими инцидентами.