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14 февраля 2017, вторник, 20:17
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14 февраля 2017, 19:33
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Евгения Холина

#Россия 14.02. Главное

Съезд Единой России. Экран с портретом Владимира Путина.
Съезд Единой России. Экран с портретом Владимира Путина.
ura.ru

Новость дня

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев стал первым среди подавших в отставку за последнее время глав регионов, сообщение об уходе которого жители области не встретили единодушным «Ура!».  В комментариях к новости об отставке губернатора на портале RZN.info мнения разделились.

В основном отклики на сообщение выглядели традиционно для последних дней: «Свершилось!!», «Попрошайничать федеральные деньги любой дурак может, но не каждому дадут, а вот регион ни на шаг в развитии не продвинулся. Можно сказать пережил очередной застой», «Самый беззубый губернатор. Городом и областью управляют слоны, а он благополучно существовал на своей планете. Через неделю забут как его звали. Человек-никто».

 Но другие комментаторы эту радость не слишком-то разделяли: «Если кто-то может лучше - вперёд на выборы», «Спасибо за Северный обход, Олег Иванович», «Да вам кого не поставь - вы его говном обольете... Может он конечно не самый лучший губер, но у нас и регион один из самых разрушенных за время управления предыдущих деятелей... Все таки в общем и целом думаю есть позитивные сдвиги».

 
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев / Александр Миридонов/Коммерсантъ

«Все относительно, т.е. познается в сравнении. Из всех предыдущих Олег Иванович сделал больше. И вспоминать его будут хорошим словом, это точно. Памятников себе как Шпак в виде коней и на конях не создавал. А знающих как управлять страной после бутылки коньяка, но не умеющих управлять собственной жизнью - в России всегда полно», - написал один из  комментаторов.

 

Антиновость дня

Во Владикавказе ко дню всех влюбленных сразу три крупнейших кинотеатра - «Дружба», «Терек» и «Столичный» - сняли с проката эротическую мелодраму «На 50 оттенков темнее». По заявлениям директоров кинотеатров, это было сделано в связи с протестами общественности и по просьбе руководства республики. По мнению противников фильма, лента «противоречит нравственным устоям жителей республики».

Два года назад, когда на экраны вышел первый фильм этой эротико-драматической трилогии - «50 оттенков серого», во Владикавказе также приняли решение не показывать его в кинотеатрах.

 

Непонятная новость дня

В Челябинске установлен виновник инцидента с подменой тел двух покойниц, в результате чего одну из них захоронили в чужую могилу.

Один из сотрудников ритуального агентства «Вечность» перепутал в морге бюро медэкспертизы тела двух пожилых женщин, умерших в новогодние праздники. Одной покойнице было 78 лет, второй -  91 год.

 
Морг, место выдачи тел родственникам.

Родственники одной из них даже не заметили ошибку и в итоге похоронили чужого человека. Подмену обнаружили только родственники второй пожилой женщины. В результате пришлось проводить эксгумацию уже захороненного тела и повторные похороны.

 

Ассорти

В Калужской области заработали две новые станции очистки воды - в городе Жиздре и поселке Думиничи. Обе станции построены по программе «Чистая вода».

Технологическая схема очистки на станциях состоит из нескольких этапов. Первоначально вода пройдет процесс обеззараживания безопасным в использовании гипохлоритом натрия. При этом железо окислится и задержится в фильтрующих слоях, откуда с помощью сильного потока воды будет сброшено в систему канализации. Очищенная от железа и мелких нерастворимых частиц вода будет дополнительно обеззаражена ультрафиолетом.

 
Кухня. / pixabay.com

Обе станции работают в автоматическом режиме без присутствия персонала. На станции в Думиничах сейчас ведутся пуско-наладочный работы, а станция в Жиздре уже подает в дома жителей чистую питьевую воду.

* * *

В Севастополе готовят масштабную модернизацию энергетических сетей. Цена вопроса - около двух миллиардов рублей. Первым этапом станет реализация пилотного проекта «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Начать его планируется весной 2017 года.

«Энерджинет» подразумевает создание так называемых умных сетей (smart grid). Для эксперимента выбраны три площадки, удаленные от основной части города: Байдарская долина, Инкерман и Верхнесадовое, на которых будут отработаны три разные технологии. На этих участках будет установлена инновационная коммутационная аппаратура и полностью перестроена сама сеть, все процессы в которой станут цифровыми.

«Энерджинет» затронет около 15% всех электросетевых фондов Севастополя и обойдется в 113 миллионов рублей. На следующем этапе модернизация должна распространиться на весь город.

В апреле проект вынесут на согласование межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Его главная цель - не только внедрить инновационные технологии, но и разработать новый стандарт, который может стать не только всероссийским, но и международным (в рамках пилотного проекта будет создана масштабируемая бизнес-модель сетевой компании, которую можно применять в любых городах).

* * *

В Самарской области с 1 марта 2017 года более чем в 3 раза увеличится пособие по бедности – со 150 до 500 рублей. Пособие будет выплачиваться каждому члену семьи, среднедушевой доход которой составляет менее прожиточного минимума.

Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю.  Кроме того область продлила программу выплат семьям при рождении третьих и последующих детей.

С этого года в регионе уже увеличился процент компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. В бюджет многодетных семей теперь возвращается не 30, а 50% суммы, потраченной на оплату коммунальных платежей. При этом изменился механизм предоставления этой выплаты - компенсация за расходы на ЖКУ выплачивается только тем, кто эти расходы действительно понёс – должники ее  получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность.

Всего в области на настоящий момент существует 126 видов различных социальных выплат.

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