В Государственной Думе подготовлен законопроект о наказании за склонение к самоубийству или содействие ему. Тема необходимости наказания за такие деяния стала обсуждаться обществом после появления публикаций о существовании в социальных сетях большого числа групп для общения тех, кто интересуется темой самоубийства.

Журналистское расследование установило, что организаторы ряда таких групп намеренно подталкивали детей и подростков к самоубийствам. По официальной информации, по меньшей мере один из организаторов был задержан.

Однако наказать его за его деятельность фактически невозможно: Уголовный кодекс РФ в своем нынешнем виде предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение. Если же ребенка убедили в желательности подобного шага без унижения, для наказания подстрекателя нет формальных оснований.

По словам депутата Ирины Яровой, авторы законопроекта предлагают установить ответственность за содействие в совершении самоубийства, будь то содействие в виде советов, указаний, предоставления информации, средств или орудий или даже просто устранение препятствий для суицида. Ответственность также предлагается ввести за обещание скрыть средства или орудия самоубийства.

Таким образом предлагает обновить и расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.

«Мы предлагаем установить дополнительно уголовную ответственность не только по фактам угроз жестокого обращения и систематического унижения человека, что было в традиционном составе, но мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направленно на широкий круг лиц», – приводит информационное агентство «Интерфакс» слова Яровой.

Фото: duma.gov.ru

Депутат добавила, что в совершенствовании нуждается и механизм информирования правоохранительных органов о склонении детей к самоубийству. В настоящее время обязанности информировать МВД о выявленном запрещенном интернет-контенте у Роскомнадзора нет.

С точки зрения юристов ситуация нуждается в исправлении в том числе на уровне законов, поскольку вопрос о наказании за подобные действия стал крайне актуален.

«Представляется, что этот вопрос более чем актуальный, и изменения в УК должны быть внесены. За истекший 2016 год 720 детей в России свели счеты с жизнью.

Существующая 110 статья УК РФ имеет ограниченное действие, а именно: предусматривает угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства пострадавшего. В УК планируется ввести новую статью — склонение или содействие к самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства; создание групп в социальных сетях подобной направленности. Уголовная ответственность будет наступать даже в том случае, если склоняемый к совершению самоубийства подросток в итоге не совершил непоправимого шага.

В любом случае, создание новой статьи или дополнение старой, – это лишь реакция на сложившуюся проблему в молодежной среде. Корни проблемы находятся глубже – в самой молодежной субкультуре, которая формируется на основе компьютерных игр, где смерть – лишь часть игры, а жизней по сценарию этой игры много. Отсюда наплевательское отношение как к своей жизни, так и к жизни окружающих; тяга к необдуманному риску ради получения лишнего десятка «лайков».

Подросток прыгает в реку с крыши ресторана William Murphy

Вернуть молодежь к трезвому отношению к таким основополагающим понятиям как жизнь и смерть, – задача очень трудная, но без её решения коренным образом переломить ситуацию с суицидом в молодежной среде будет невозможно», – так прокомментировал для «Полит.ру» идею принятия подобного закона Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

Добавим, что глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил организаторов групп в соцсетях, склоняющих детей к суициду, приравнять к террористам.

«Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведёт эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство. Одного подозреваемого правоохранительные органы задержали, но надо искать и остальных», – заявил глава Роскомнадзора 14 февраля в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, группы этой тематики продолжают появляться, причем в последние недели их организаторы стали активны и в Instagram. Он отметил, что социальные сети идут ведомству навстречу и быстро блокируют подобные группы и удаляют ссылки на опасные хэштеги, однако признал, что часть общения проходит уже вне соцсетей, и отследить ее Роскомнадзор не может.

Тем не менее, по его словам, ведомство активно взаимодействует по этому поводу со Следственным комитетом, МВД и Госдумой и ожидает поправок в законы.

«Уверен, что эту проблему мы должны решать всем миром», – сказал Жаров.