Топ новостей 14 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ушел в отставку обсуждавший санкции с послом РФ советник Трампа, назначен врио главы Рязанской области, а уехавший на Украину экс-депутат ГД назвал присоединение Крыма к России «грубой ошибкой».

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел со своего поста, признав, что не предоставил Белому дому полной информации о своих переговорах с послом РФ в США. Минюст США предупредил администрацию президента о том, что Флинн является «потенциально уязвимым для шантажа со стороны России».

Флинна "ушли" не из-за его промаха, а из-за развернутой агрессивной кампании. "Русский, на выход!"- шумят газеты. Паранойя и охота на ведьм. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 февраля 2017 г.

Флаги партий на митинге-концерте "Мы вместе". Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков назвал грубой ошибкой присоединение Крыма, заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в РФ и сравнил Россию с нацистской Германией. «Крым стал такой лакмусовой бумажкой — он объединил Россию вокруг идеи что-то ******** (украсть) у своего соседа», - сказал экс-депутат. Вороненков заявил, что не голосовал за присоединение полуострова.

С Вороненковым отличная история, вот что бывает, когда не хватило денег на покупку нового места в Госдуме — Смирнов (@sssmirnov) 14 февраля 2017 г.

Считаю, что после такого инцидента и невнятного мычания руководства КПРФ любой честный человек (если они там есть) обязан порвать партбилет — Илья Ремесло (@iremeslo) 14 февраля 2017 г.

Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил, что уходит в отставку. «В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», — отметил он. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЕР Николай Любимов.

"Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок": Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал заявление об отставке pic.twitter.com/YDlEcVdgvk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2017 г.

Брата лидера КНДР Ким Чен Ына могли убить в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии вечером 13 февраля. Его отравили две женщины в аэропорту. В полиции подтвердили смерть гражданина КНДР, но не назвали его имени. Ким Чон Нам является старшим сыном Ким Чен Ира и сводным братом Ким Чен Ына.

Ученые выяснили,что уровень стресса у окружения Ким Чен Ына в сто раз превышает уровень стресса космонавта на старте pic.twitter.com/FyQjko3GmN — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 февраля 2017 г.

Убили Ким Чон Нама, брата Ким Чен Ына.

Лучше убили бы Ким Чен Ына, брата Ким Чон Нама. — тётя Роза (@Anakoyher) 14 февраля 2017 г.

Фигура правосудия / wikipedia.org

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о необходимости закона о защите чести президента, заявил, что в РФ «предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента», а, «что касается персонификации должности президента, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить».

Российская арифметика: когда первое лицо по второму каналу объявляет третий сектор и четвертую власть пятой колонной. — Vera Kichanova (@kichanova) 14 февраля 2017 г.

Отныне о Путине как о мёртвом-только всё хорошее. — Ковалёв Александр (@kovalevag1) 14 февраля 2017 г.

Жертвы расстрела в ночном клубе в Турции.

В Стамбуле задержан предполагаемый организатор расстрела в новогоднюю ночь посетителей клуба Reina, где погибли почти 40 человек. Им оказался гражданин Франции турецкого происхождения с инициалами A.S. С 2009 года он проживает во Франции. Он был в списках разыскиваемых по подозрению в связях с ИГИЛ.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония выразила протест России после присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды, отметив, что позиция РФ «вызывает крайнее сожаление». На это в Кремле ответили, что считают данный вопрос своим внутренним делом.

Япония заявила России протест в связи с присвоением имен пяти островам Курильской гряды pic.twitter.com/QGi2Un7inN — Актуальная политика (@Current_policy) 14 февраля 2017 г.

Тяжелый авианнесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Дым от авианосца «Адмирал Кузнецов» не является признаком технических неисправностей, заявил командир корабля Сергей Артамонов. «На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!» – отметил Артамонов.

капитан рашен посудины "КУЗНЕЦОВ"

-дым от нашего корабля поднимался так высоко в небеса,что даже бог увидал,как мы сильны,,, pic.twitter.com/79dL2dRYJm — SANDRO (@SANDRO5224) 14 февраля 2017 г.

Скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых / pixabay.com

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал приравнять администраторов суицидальных групп в соцсетях к террористам: «Из того, что пишут дети у себя на странице в открытом доступе, можно сделать вывод, что они получают какие-то задания. Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведёт эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство».

Новые детали в расследовании “групп смерти”, которые провоцируют детей на самоубийства. pic.twitter.com/NxF6NNtD0l — Агент КГБ (@zedolazer) 14 февраля 2017 г.

Банкнота из пластика.

В первом квартале 2018 года Банк России выпустит пластиковую банкноту номиналом 100 рублей в честь чемпионата мира по футболу. В ЦБ пояснили, что «Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее».