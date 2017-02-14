Киев открыл новый «фронт» борьбы с Москвой, на этот раз через Всемирную торговую организацию. Минэкономразвития Украины в понедельник, 13 февраля, подало иск в ВТО, потребовав дать оценку введенным Россией ограничениям на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию. Позицию Москвы в Киеве назвали «торговой агрессией».

«Торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны, должна получить объективную оценку экспертов ВТО, и, безусловно, должна быть отменена», — заявила замглавы Минэкономразвития Украины Наталья Никольская, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Никольская уверена, что специалисты ее ведомства смогут доказать свою правоту в споре и выразила надежду на то, что отмена транзитных ограничений поможет устранить нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров.

Морской порт. Погрузка товаров. / pixabay.com

По оценке Минэкономразвития Украины, украинские товаропроизводители потеряли от введенных Россией ограничений примерно $400 млн, экспорт украинских товаров в страны Центральной Азии сократился на 38,3%. По оценкам экспертов, от введенных Россией ограничений пострадали около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% поставок в Киргизию.

Напомним, 3 июля 2016 года Владимир Путин подписал указ, который полностью запрещал транзит через территорию России товаров, подпадающих под продовольственные санкции. Кроме того, запрещен транзит грузов, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин выше нуля, установленные единым тарифом Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятые Россией ограничения для украинских товаров «экономической агрессией» и одной из причин падения уровня жизни украинцев. В январе 2017 года замминистра инфраструктуры Виктор Довгань заявил, что потери Украины от ограничения транзита товаров через Россию превысили $1 млрд.

Кремль уже отреагировал на сообщения об иске. Москва будет использовать для защиты своих интересов по иску Киева в ВТО «предусмотренные международным правом методы и способы», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о том, чем грозит России иск Украины, пресс-секретарь отметил, что в данном вопросе «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».

Свинья в море. / pixabay.com

Пока у России не очень хороший опыт разрешения споров в рамках ВТО. В августе 2016 года было проиграно сразу два спора. Сначала арбитры ВТО поддержали Евросоюз в споре с Россией по поводу пошлин на ввоз европейских холодильников, пальмового масла и бумажной продукции. Большинство нарушений, правда, к тому моменту уже было исправлено. Затем арбитры признали незаконным запрет России на ввоз живых свиней и свинины из Европейского союза. Второй решение Россия опротестовала, но пока что безрезультатно.

В январе уже Россия направила иск в ВТО, в нем оспариваются антидемпинговые пошлины, введенные Евросоюзом в отношении холоднокатаного проката из России.