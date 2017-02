О том, почему контроль госзакупок может перейти от Минэкономики к Минфину и Федеральному казначейству, «Коммерсантъ» пишет в статье «Проживут и без ЕИС».

Граждане стали предпочитать сбережения покупкам, почему так происходит — в статье «Денег — только на вклады».

«Промышленность накроют "Технетом"»: технологии доведут до нее по новой «дорожной карте» НТИ.

В министерствах предлагают снизить нагрузку на работодателя, утверждает РБК в статье «Чиновники придумали налоговый маневр».

Стоит ли открывать рублевый депозит и есть ли ему выгодные альтернативы, написано в статье «Ставки застыли».

Почему на Украине сложились условия для энергетического кризиса, написано в статье «Украине не хватает угля».

«Известия»: «ЭРА-ГЛОНАСС подчинят ВПК». Систему реагирования при авариях решено не передавать «Роскосмосу» и «Ростеху».

«Бойцы народной армии ДНР рассказали о жизни в ополчении»: ночные обстрелы Донецка продолжаются с первых дней февраля. Республика живет в режиме повышенной боевой готовности.

«Чиновники открыли охоту на технический спирт»: надзорный орган собирается тестировать происхождение спирта для напитков и ищет для этого дешевый способ.

«Газета.ru» в статье «Азиатские войны Дональда Трампа» пытается предсказать, с какими странами Трамп может начать торговую войну.

«"Блокадники" толкают Украину к "Газпрому"»: блокада угля из ДНР и ЛНР привела к кризису энергетики Украины.

«США угрожают ракеты, самолеты и "Виктор Леонов"»: у берегов США обнаружили российский корабль-шпион.

The Economist: «Америка и Китай. Дональд Трамп исполнил заветное желание Китая» (China and America: Donald Trump grants China’s fervent wish). Материал о том, как могла бы выглядеть торговая война между США и Китаем.

«ОПЕК и сланцевая добыча: картель нефтепроизводителей сегодня попытается поднять цены» (OPEC and shale: The cartel of oil producers will try to boost prices today). Участники ОПЕК будут пытаться повысить цены на нефть, привлекая всеобщее внимание к тому, как тщательно они соблюдают свои ноябрьские обязательства по сокращению объемов добычи.

Bloomberg: «Почему GM хочет продать Opel спустя почти 90 лет» (Why GM Wants to Sell Opel After Nearly 90 Years). PSA Group, производящая машины Peugeot и Citroen, во вторник подтвердила, что она рассматривает возможность приобрести Opel, принадлежащий General Motors.

«ОПЕК с союзниками обещали сократить объемы. А вот как на самом деле» (OPEC and Allies Promised Output Cuts. Here’s the Reality). Материал представляет собой инфографику, демонстрирующую, как воплощается в жизнь план ОПЕК по оздоровлению нефтяного рынка.

The Wall Street Journal: «General Motors ведет переговоры о продаже Opel» (General Motors Is in Talks to Sell Opel). General Motors собирается продать свой европейский бизнес Opel производителю Peugeot. Американский автомобильный гигант планирует сосредоточиться на внутреннем рынке.

«Советник Трампа по национальной безопасности Флинн ушел в отставку» (Trump’s National Security Adviser Flynn Resigns). Майкл Флинн ушел с должности президентского советника по национальной безопасности. Он оказался мишенью для критики, когда сделал противоречащие друг другу утверждения на тему того, обсуждал ли он с Россией санкции после инаугурации американского президента Дональда Трампа.