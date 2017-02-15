Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о намерении досрочно уйти в отставку. Решение это, мягко говоря, было ожидаемо — хотя об отставке главы республики говорили уже несколько лет, именно сейчас Худилайнен отлично «вписался» в ряд губернаторов, которые покидают свои посты с истечением срока полномочий.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия», — сказал Худилайнен. Он добавил, что на федеральном и региональном уровне «проходит большая работа по ротации кадров». Худилайнен назвал свое решение не участвовать в выборах главы региона в 2017 году взвешенным и обдуманным решением. «Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — говорится в обращении Худилайнена к жителям Карелии.

Александр Худилайнен заявляет о сложении полномочий gov.karelia.ru

При этом Худилайнен на всякий случай напомнил о своих достижениях на посту. «Мы разбудили интерес к Карелии. Экономика республики набрала неплохой темп, отмечена значительная динамика по налоговым поступлениям. Очень важно, чтобы эти тенденции стали необратимыми, и нашли свое воплощение в реальном улучшении качества и уровня жизни людей», — сказал он в своем прощальном обращении.

Александр Худилайнен был назначен на пост главы Карелии в мае 2012 года — он стал одним из последних «назначенных» губернаторов. До этого Худилайнен был спикером парламента Ленинградской области.

Глава Карелии практически все время был на плохом счету в федеральном центре. Он так и не смог наладить диалог с местными элитами, в какой-то момент оппозиции даже удалось выиграть выборы мэра Петрозаводска. В феврале 2016 года Худилайнен стал первым из губернаторов, получивших выговор от президента за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Пока преемник Худилайнена на посту главы Карелии не объявлен, однако мало кто сомневается, что им станет глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков. Собственно, даже сам Парфенчиков не опровергает эту версию.

Артур Парфенчиков kremlin.ru

Артур Парфенчиков родился в Петрозаводске, начал карьеру в прокуратуре и в 2000-2006 гг. был прокурором столицы Карелии. В 2006 году был переведен в ФССП, сначала возглавив управление службы в Санкт-Петербурге, а с 2008 года и всю службу. Парфенчиков был однокурсником Дмитрия Медведева в Ленинградском госуниверситете, так что считается, что он близок премьер-министру.

Александр Худилайнен стал пятым губернатором, который за последнее время покинул свой пост. 6 февраля об отставке заявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Позже Дмитрий Медведев назначил его главой Ространснадзора. Исполняющим обязанности главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

На следующий день, 7 февраля, в отставку руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. Глава республики заявил, что «это был очень обдуманный» с его стороны шаг и его «никто к этому решению не подталкивал». На пост главы региона был назначен Алексей Цыденов, который до того был заместителем федерального министра транспорта.

В понедельник, 13 февраля, Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. Его преемником стал Андрей Никитин, который до того был гендиректором правительственного Агентства стратегических инициатив.

И, наконец, 14 февраля Рязанскую область вместо Олега Ковалева возглавил депутат, бывший мэр Калуги Николай Любивов.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставку сразу нескольких губернаторов обычной ротацией и призвал не искать в них «какие-то подковерные процессы».