«Яндекс» решил разработать беспилотный автомобиль. Ну или, во всяком случае, ищет человека, которой сможет вести разработки в этой области.

В принципе, в создании беспилотных автомобилей нет ничего экстраординарно сложного: уже сейчас в Соединенных Штатах, Европе и Азии с десяток компаний занимается разработками в этой области. «Яндекс», одна из крупнейших российских компаний в сфере IT, естественно, заинтересована в том, чтобы не отставать от своих конкурентов.

Интересно другое: разработка беспилотных автомобилей — занятие недешевое, но «Яндекс», судя по всему, все равно готов вкладывать ресурсы в это направление. Отсюда следует достаточно простой вопрос: так ли плоха бизнес-среда в России, как об этом иногда говорят?