Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что к 2022 году в России будут приняты законы, «регулирующие взаимоотношения робота и человека». Об этом он заявил во время визита в Татарстан.

Также Володин анонсировал появление совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики — это, пожалуй, для представителей отрасли намного важней, чем закон, который, может быть, будет принят следующим составом Государственной Думы. Этот совет станет первым из восьми при председателе Госдумы. В него войдут эксперты IT-отрасли и депутаты. «Мы считаем, что развитие цифровой экономики требует законодательного сопровождения», — заявил Володин.

Володин напомнил, что президент Владимир Путин уделил в послании Федеральному собранию особое внимание перспективе развития цифровой экономики. При этом сам Володин во время работы первым замруководителя администрации президента курировал в том числе и вопросы развития IT- и интернет-отрасли.

Владимир Путин на совещании / Пресс-служба Кремля

При предыдущем спикере Сергее Нарышкине работало семь советов: экспертный совет, совет по культуре, совет непарламентских партий, научный совет по правотворчеству, совет по образованию и науке, совет по местному самоуправлению, совет по инвестициям. Кроме того, в шестой Думе, напоминает РБК, после начала конфликта с Украиной появилась рабочая группа по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине правовых актов.

Такие рабочие группы и комиссии не обладают особыми полномочиями, но являются достаточно хорошими индикаторами интереса руководства страны, или, по крайней мере, Думы, к той или иной проблеме.

Скорее всего, Володин, так же как и его предшественник, создаст несколько советов, однако совет по цифровой экономике, действительно, станет первым. Не исключено даже, что один из вопросов, которой там будут рассматривать — законодательное регулирование, связанное с работой роботов и искусственного интеллекта. Эти вопросы действительно волнуют многих юристов и философов, но вряд ли представители IT-индустрии будут собираться в Думе только ради их обсуждения.

Гигантский робот на выставке игрушек. / pixabay.com

Так, например, сейчас в России для IT-компаний действует льготная ставка страховых взносов — они уплачивают в бюджеты трех фондов 14% от фонда оплаты труда вместо стандартных 30%. Так как для большинства компаний IT-отросли именно заплаты являются основной расходной статьей, эта льгота является для них крайней существенной. В декабре 2016 года Путин предложил продлить ее до 2023 года, но для индустрии неплохо было бы пролоббировать ее окончательное закрепление в законодательстве.

Также не стоит забывать, что государство является одним из крупнейших заказчиков продукции российской IT-индустрии: это не только программное обеспечение, но и «железо». Как бы то ни было, за «законом о роботах» явно стоит нечто большее, чем искусственный интеллект.