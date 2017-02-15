В Малайзии был убит Ким Чон Нам, старший брат северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Наиболее правдоподобной версией считается та, согласно которой убийство было совершено по распоряжению Пхеньяна. СМИ обсуждают, что это может означать.

Когда-то, пишет Financial Times, Ким Чон Нам рассматривался в качестве наследника Ким Чен Ира. Но в 2001 г. его арестовали в аэропорту Токио с фальшивым паспортом. В 2011 г. руководителем КНДР стал Ким Чен Ын, который сразу занялся укреплением своих позиций в качестве лидера. В 2013 г. отстранен от государственной службы дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, которого, по слухам, вскоре после этого казнили.

Если будет доказано, что Ким Чон Нам убит по инициативе Пхеньяна, комментируют авторы, ссылаясь на южнокорейского эксперта, это может означать, что Ким Чен Ын получил абсолютный контроль над всей северокорейской системой, то есть наконец окончательно сосредоточил власть в своих руках. Однако это же может означать, что Ким Чен Ын таким образом посылает международному сообществу сигнал о том, что он достаточно силен, чтобы, не теряя лицо, заключать сделки с американским президентом Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты Rodong Sinmun

Другой эксперт (американский), на которого ссылаются авторы, считает, что такое очевидное убийство свидетельствует о том, что у Ким Чен Ына усиливается паранойя. Еще один американский эксперт отметил, что слухи о планируемом убийстве ходили уже давно, потому что Ким Чен Ын не хочет, чтобы среди северокорейской элиты были фигуры, которые могли бы рассматриваться как возможная замена руководства.

Пхеньян, отмечают авторы, активизировался в минувшее воскресенье, когда впервые после инаугурации Трампа было проведено очередное испытание ракеты. Это произошло во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в США. Трамп в ответ сделал заявление о том, что он поддерживает «великого американского союзника» в лице Японии.

Также авторы отмечают, что если будет доказана причастность северокорейского руководства к убийству, то это, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Северной Кореей и Китаем, где Ким Чон Нам жил в ссылке в течение шести лет. Пекин относится к нынешнему северокорейскому лидеру с недоверием. В этом смысле Ким Чон Нам был ему нужен в качестве знакомого с ситуацией человека, который мог толковать значение тех или иных жестов со стороны Северной Кореи.

Книга, написанная японским журналистом на основе интервью с Ким Чен Намом "Мой отец Ким Чен Ир и я" Скриншот видео BBC

NY Times пишет, что Ким Чон Нам был примечателен тем, что в качестве наследника Ким Чен Ира его особенно хотел видеть Китай. Эта тесная дружеская связь с главным союзником КНДР могла рассматриваться северокорейским руководством как угроза – например, режиму. Так, например, Ким Чон Нам резко критиковал закрепление Ким Чен Ына в качестве лидера. Китай, в свою очередь, недоволен тем, что Ким Чен Ын регулярно играет мышцами, устраивая военные испытания. В связи с этим появились спекуляции о том, что Ким Чон Нама убили, потому что Китай собирался привести его к власти в КНДР, сместив Ким Чен Ына. При этом остается открытым вопрос о том, действительно ли это убийство способствует укреплению власти Ким Чен Ына или, наоборот, подрывает ее.