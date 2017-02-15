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15 февраля 2017, 11:31
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Новые турникеты московского метро. 2016
Новые турникеты московского метро. 2016
АГН "Москва"

Московское метро закупит новые турникеты почти на миллиард рублей, сообщает РБК со ссылкой на закупочную документацию. ЗАО «ЭлСи» выиграло два конкурса на поставку турникетов сразу для 72 станций метрополитена. Турникеты в том числе будут закупаться для семи новых станций Калининско-Солнцевской линии, которые только будут открыты.

Закупаться будут турникеты наподобие тех, что сейчас функционируют на многих станциях, особенно в центре города. У них будут автоматические стеклянные двери и устройство выборочного контроля проездных, то есть сотрудник метро сможет проверить пассажиров, которые будут использовать для прохода социальные карты. 

Всего в московском метро функционируют 4170 турникетов. Летом прошлого года пресс-служба подземки сообщала о том, что более половины из них нуждаются в замене, а в течение года обещалось заменить 1300 устройств на 86 станциях. Отмечалось, что хотя старые турникеты и находятся в исправном состоянии, они уже технически и морально устарели и «перестали удовлетворять современным нормам и требованиям безопасности и комфорта».

 
Турникеты обновленного восточного вестибюля станции "Сокол". 2016
Андрей Любимов / АГН "Москва"

По мнению старшего руководителя проектов сектора транспортной инфраструктуры компании Aecom Александра Морозова, маловероятно, что сразу более тысячи турникетов нуждаются в единовременной замене. Решение обновлять их постепенно могло бы снизить стоимость закупки, считает он. 

Также ранее сообщалось, что новое оборудование оптимизирует контроль оплаты проезда, обеспечит регулирование пассажиропотока и безопасный проход пассажиров на станции. От действующих сейчас новые турникеты будут отличаться размерами проема (он станет шире), а также стеклянные дверцы будут такими высокими, что возможность их перепрыгнуть будет стремиться к нулю. Правда, пока не очень понятно, будут ли затраты, которые метрополитен намерен понести, хоть как-то сопоставимы с потерями от «зайцев», прыгающих через турникеты.

Пользователи социальных сетей не поняли и не оценили необходимость обновления нормально и стабильно работающего оборудования и увидели в этом разные причины. «Отмыв бабла бессмертен. пока страна совсем не разорится. впрочем теперь будет оправдание роста цен на проезд», — написал, например, Степан Коромыслов. «Прикольно, что то делать за чужой счет,а потом тупо сказать это вам надо было! А просто спросить у жителей не судьба?»—удивился Илья Бучнев.

«За такие деньги они должны поставить турникеты которые лазером на пополам будут разрубать безбилетника», — предположил Никита Кожевников (орфография сохранена).

Многие посчитали турникеты не первостепенной проблемой метрополитена: «А на ремонт составов денег нет, ага. Вчера писали», — прокомментировала Татьяна Гришакова. «Конечно, турникеты важнее чем исправный состав. Турникеты новые будут, а вагоны проволокой будем чинить и дальше!» —поддержал Ярослав Панин.

 
Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Кстати, турникеты — это уже не первое странное решение столичных властей, которое пришлось на непростое для экономики время. Например, всего неделю назад стало известно, что управления делами мэра и правительства Москвы намерено потратить более 100 миллионов рублей на аренду частных самолетов для поездок столичных чиновников. Как сообщали «Новые известия», такой контракт уже заключен с компанией АО «Джет Эйр Групп». При этом, когда аналогичная информация всплывала в ноябре прошлого года, там фигурировала сумма контракта в 31 миллион рублей. Тогда это вызвало бурное возмущение со стороны общественности, и сейчас отросшую втрое цифру все как-то упустили из виду. Отметим, что за последние 6 лет московское правительство налетало на частных самолетах на 423 миллиона рублей.

Но с московским метро любопытных примеров все же больше. Еще свежа в памяти история о ребрендинге столичной подземки: в 2013 году студия известного дизайнера Артемия Лебедева провела этот самый ребрендинг и даже разработала новый логотип для метро за 232 миллиона рублей (тогда это составляло 6 миллионов долларов, сейчас уже меньше). При этом обновление логотипа, который все же был передан подземке за символический один рубль, осталось непонятным общественностью: на первый взгляд, дизайнеры просто убрали вокруг красной буквы «М» кольцо синего цвета, оставив одинокую алую букву на простом белом фоне. Кстати, это тогда возмутило даже Госдуму: депутат-справедливорос прошлого созыва Михаил Сердюк писал в Генпрокуратуру запросы на проверку целесообразности этого ребрендинга.

 
 
Старый (вверху) и новый логотипы московского метро
АГН "Москва"

На первый взгляд может показаться, что в столице на широкую ногу деньги тратят только транспортники и чиновники. Очевидно, что это не так. Примеров других трат, вызывающих вопросы к их целесообразности, тоже немало. Например, в середине января, почти сразу после праздников, прошла новость о том, что московское правительство собирается закупить электронное оборудование для школ более чем на 5 миллиардов рублей. Об этом писали «Ведомости». В планах властей была тотальная закупка интерактивных панелей вместо обычных школьных досок на 3,4 миллиарда рублей, почти 14,5 тысяч ноутбуков на 780 миллионов рублей, а также 20,6 тысяч точек WiFi-доступа еще на 440 миллионов рублей.

Казалось бы, астрономические суммы на оборудование сомнительной необходимости, ведь последнее масштабное переоснащение цифрового оборудования школ было всего 6-7 лет назад, разве успело оно так быстро устареть? Но на самом деле, даже не это самое удивительное: оказалось, что общая примерная сумма, которую правительство Москвы намерено потратить на развитие IT-инфраструктуры школ в ближайшие два года составляет 16,5 миллиардов рублей.

При этом надо иметь в виду, что ноутбуки, точки доступа и прочая электроника, в отличие от привычных школьных досок, имеет свойство ломаться, к тому же ее надо отслеживать, обновлять программное обеспечение и постоянно контролировать состояние. Это дополнительные затраты, которые пока невозможно прогнозировать.

В этом контексте также нельзя не обратить внимание на то, как расходуются и распределяются средства, которые должны идти на зарплаты учителям. В этом вопросе сейчас полный бардак, о котором очень обстоятельно «Огоньку» рассказала учительница, кандидат исторических наук Ирина Канторович. На открытой площадке по сбору подписей она разместила  петицию на имя президента страны под названием «Ликвидируйте механизм присвоения бюджетных средств под маркой экономии!», которую уже подписали 34 тысячи человек.

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