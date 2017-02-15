Общероссийский народный фронт (ОНФ) решил заняться дорогами. Теперь у региональных властей появится еще одна головная боль: «фронтовики» будут следить, насколько оперативно они устраняют локальные дорожные дефекты и учитывают ли при этом мнение граждан. Посвящен этому будет специальный проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», который был во вторник представлен его координатором, депутатом Госдумы Александром Васильевым.

Сейчас, по данным ОНФ, муниципальная дорожная сеть находится «в ненормативном состоянии» на 90%, региональная — на 70%, федеральная сеть требует ремонта на 20% участков. Заинтересованы в том, чтобы дороги были в порядке, по крайней мере 40 млн автомобилистов, считает депутат Васильев. Владимир Путин ранее говорил, что к 2025 году 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения должны соответствовать современным нормативам.

Александр Васильев инспектирует дороги в Махачкале onf.ru

По сути новый проект ОНФ — это сервис на основе «Яндекс.Карт», где пользователи смогут отмечать плохие дороги, загружать их фотографии, описывать суть проблемы или просто голосовать за те участки, которые уже обозначены. Таким образом, уверены в ОНФ, граждане смогут не только участвовать в решении оперативных проблем, но и влиять на дорожную политику местных и региональных властей. В конце года, по словам Васильева, будет составлен общероссийский рейтинг дорог, который направят в администрации регионов и муниципалитетов для внесения дорог в планы по ремонту на 2018 год. Кроме того, в конце года ОНФ запустит мобильное приложение, с помощью которого также можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты.

Используя накопленные данные, ОНФ будет анализировать гибкость работы региональных властей и давать оценку заказчикам за проделанную работу. «Вопрос в том, насколько реализуют местные власти полученные рекомендации, насколько они готовы будут взаимодействовать с ОНФ, насколько их планы будут отвечать запросам жителей», — объясни Васильев. А наиболее активные пользователи могут рассчитывать даже на карьерный рост: «наше движение уже "вырастило" не одного муниципального депутата: наиболее амбициозные пользователи будут находиться в поле нашего внимания».

Презентация проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» onf.ru

Васильев уверен, что новый проект ОНФ будет сильно отличаться от похожих на него предшественников, например «РосЯмы» Алексея Навального: «Если "Росяма" представляет собой просто сайт, то мы напрямую коммуницируем с автомобилистами».

Отметим, что сейчас практически все действия ОНФ рассматриваются через призму предстоящих в стране президентских выборов: пока непонятно, будет Владимир Путин во время кампании опираться скорее на «Единую Россию» или на ОНФ, так что между этими структурами существует негласная конкуренция.

Политолог Михаил Виноградов в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание на то, что тема качества дорог не слишком перспективна и увеличивает социальный пессимизм. Поэтому, считает он, новый проект не будет задействован в президентской кампании: «В этом плане слово "убитый" тоже не очень удачное — добавляет проекту медийности, но не добавляет оптимизма». Для использования этой темы перед выборами потребуется кратно увеличить расходы на дорожный ремонт, но летом это чревато ростом пробок, а потом нужно будет сделать так, чтобы к следующей весне про ремонт не забыли и чтобы морозы не уничтожили его результаты, отмечает эксперт.