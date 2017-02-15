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15 февраля 2017, 11:09
Александр Разуваев

«"Роснефть", наверное, самая прозрачная российская компания»

Павильон "Роснефти" на Петербургском международном экономическом форуме
Павильон "Роснефти" на Петербургском международном экономическом форуме
rosneft.ru

Александр Юрьевич Разуваев, политолог, экономист, директор аналитического департамента «Альпари», по нашей просьбе рассказал о том, почему о компании «Роснефть» появляются негативные сообщения в прессе, о перспективах компании на рынке и ее политике в части диверсификации поставок.

«Роснефть», конечно, – основная фишка российского фондового рынка. Более того, я думаю, что люди, которые участвовали в «народном IPO» компании «Роснефть» десять лет назад, неплохо заработали: покупали они акции по 203 рубля с копейками за штуку, сейчас акции стоят намного дороже, плюс дивиденды.  Конечно, «Роснефть» выросла намного больше других компаний – в первую очередь из-за сделки по приобретению ТНК-ВР.

В 2016 году завершилась сделка по приватизации 19,5% пакета акций компании и контрольного пакета акций «Башнефти». В результате в бюджет страны было перечислено 1,04 трлн руб. Это - крупнейшая приватизационная сделка в истории России – единственная сопоставимая с ней по объему была совершена, когда в 2006 году было IPO «Роснефти» (тогда общая сумма составила чуть более 10 млрд. долларов). Но нынешняя сделка крупнее – она стала самой крупной в мировой нефтегазовой отрасли за год. Благодаря этой сделке и налоговым отчислениям, общий объем выплат компании в бюджет за 2016 год превысил 3 трлн рублей.

«Роснефть» – наверное, самая прозрачная российская компания из всех. Она показывает, что государственная компания может быть эффективной. На самом деле, у нас две таких государственных компании – «Роснефть» и Сбербанк, и фондовый рынок их очень ценит. А что касается финансовых показателей, то, на самом деле тут играет роль, что Россия и «Роснефть» как компания не может контролировать цены на нефть. То есть понятно, что через соглашение с ОПЕК мы как-то влияем, но все-таки цены – это внешний фактор. Поэтому если мы посмотрим на операционные показатели, на объем добычи и прочее, и прочее, то увидим, что все достаточно хорошо.

Если говорить о сравнении с «ЮКОСом», возникающем потому, что часть активов «Роснефти» – это бывшие активы «ЮКОСа», то это сравнение, мягко сказать, некорректно. Во-первых, потому что сейчас действует совершенно другой налоговый режим. И, во-вторых, «ЮКОС» оптимизировал свою прибыть во внутренних офшорах, а там эффективная ставка налога на прибыль была меньше, чем должна была быть по закону – о чем, кстати, и говорят.

А что касается перспектив, то я считаю, что «Роснефть» будет стоить дороже. Я считаю, что и капитализация в 100 млрд долларов, которая была до кризиса в 2000-е годы, вполне достижима. В 2016 году у компании была вполне позитивная динамика: за год  стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже увеличилась практически на 60%, а рыночная капитализация компании в декабре превысила 4 трлн рублей. И все равно я считаю, что «Роснефть» все еще недооценена – на мой взгляд, можно ориентироваться на показатель порядка 10 долларов за акцию.

Если говорить о политике компании в части диверсификации поставок, то она, на мой взгляд, достаточно успешна. Отчетность свидетельствует, что на восточном направлении за 2016 год поставки нефти компанией выросли на 8,6%, в результате чего Россия сравнялась с Саудовской Аравией по объемам поставок нефти в Китай. Вообще надо сказать, что «Роснефть» с Китаем стала сотрудничать достаточно рано: «разворот в Азию» был осуществлен компанией заметно раньше, чем это сделала Россия в целом. Плюс в Азию идет более качественная нефть, и то, что «Роснефть» на азиатском направлении показала рост поставок – это позитив, очень хороший сигнал.

В то же время по объемам пока лидирует западное направление, где контактов у «Роснефти» больше. Это годовые контракты на поставку нефти в Белоруссию (до 10,2 млн т), Германию (до 7,3 млн т), трехлетний контракт на поставку нефти в направлении Чехии (с возможностью увеличения поставок до 15,8 млн т).

Компания продолжает привлекать в перспективные проекты стратегических партнеров-лидеров мировой нефтегазовой отрасли. Удачно развивается сотрудничество с Индией как по созданию международного энергетического хаба на базе так называемого Ванкорского кластера, где доля индийских госкомпаний составляет 49 %, так и в самой Индии, где «Роснефть» получит долю в одном из самых крупных в мире Вадинарском НПЗ. Почему это важно? Вот почему: считается, что к 2050 году экономика Китая и Индии вместе будут больше американской. Соответственно, кто сейчас на эти рынки придет и займет их, тот долго будет иметь максимальную прибыль.

Что же касается негативных сообщений о «Роснефти» в прессе, то для них нужен только повод. И думаю, что мишенью здесь является не столько сама «Роснефть» как компания, сколько Игорь Иванович Сечин. Некоторые его не любят. Но обычно люди, которые не любят господина Сечина, не любят и Россию. А связано это с тем, что в понимании рынка, так скажем, господин Сечин – это автор политики ресурсного национализма, которая у нас была реализована.

Если по-простому, то политика ресурсного национализма подразумевает, что в нефтегазовом секторе должна быть высокая доля государства; и экспорт природных ресурсов должен работать не на группу физических лиц, а на страну. У нас ресурсы реализуются абсолютно рыночными методами – это рыночная пошлина на добычу полезных ископаемых и дивиденды, потому что государство даже после приватизации остается контролирующим акционером компании «Роснефть». Вот реализацию данной политики Игорю Ивановичу и не могут простить.

Но я хотел бы отметить, что без экономического базиса не может быть никакого государства. Вот нефтегаз и есть наш экономический базис. Он высокотехнологичен и дает в бюджет основные доходы.

Ну, а критика, естественно, есть. Есть такая историческая байка: один из близких соратников Чингисхана пригласил его к себе на пир. Там было множество его друзей, и он сказал: «Посмотри, как меня ценят, как меня уважают, какой я состоявшийся нойон! (то есть дворянин в нашем понимании). Сто друзей сидят со мной за одним столом, и все они меня очень уважают!» На что Чингисхан сказал: «Что они с тобой сидят, говорит о том, что ты – человек не жадный, а они любят выпить, а не о том, что ты состоялся в жизни». Тот спросил: «А когда же можно будет сказать, что я состоялся в жизни?» И Чингисхан ответил: «Когда у тебя будет не сто друзей, а сто врагов». Любая успешная личность, тем более деятель, который отстаивает российскую государственность, имеет очень много недоброжелателей.

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