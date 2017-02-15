Александр Юрьевич Разуваев, политолог, экономист, директор аналитического департамента «Альпари», по нашей просьбе рассказал о том, почему о компании «Роснефть» появляются негативные сообщения в прессе, о перспективах компании на рынке и ее политике в части диверсификации поставок.

«Роснефть», конечно, – основная фишка российского фондового рынка. Более того, я думаю, что люди, которые участвовали в «народном IPO» компании «Роснефть» десять лет назад, неплохо заработали: покупали они акции по 203 рубля с копейками за штуку, сейчас акции стоят намного дороже, плюс дивиденды. Конечно, «Роснефть» выросла намного больше других компаний – в первую очередь из-за сделки по приобретению ТНК-ВР.

В 2016 году завершилась сделка по приватизации 19,5% пакета акций компании и контрольного пакета акций «Башнефти». В результате в бюджет страны было перечислено 1,04 трлн руб. Это - крупнейшая приватизационная сделка в истории России – единственная сопоставимая с ней по объему была совершена, когда в 2006 году было IPO «Роснефти» (тогда общая сумма составила чуть более 10 млрд. долларов). Но нынешняя сделка крупнее – она стала самой крупной в мировой нефтегазовой отрасли за год. Благодаря этой сделке и налоговым отчислениям, общий объем выплат компании в бюджет за 2016 год превысил 3 трлн рублей.

«Роснефть» – наверное, самая прозрачная российская компания из всех. Она показывает, что государственная компания может быть эффективной. На самом деле, у нас две таких государственных компании – «Роснефть» и Сбербанк, и фондовый рынок их очень ценит. А что касается финансовых показателей, то, на самом деле тут играет роль, что Россия и «Роснефть» как компания не может контролировать цены на нефть. То есть понятно, что через соглашение с ОПЕК мы как-то влияем, но все-таки цены – это внешний фактор. Поэтому если мы посмотрим на операционные показатели, на объем добычи и прочее, и прочее, то увидим, что все достаточно хорошо.

Если говорить о сравнении с «ЮКОСом», возникающем потому, что часть активов «Роснефти» – это бывшие активы «ЮКОСа», то это сравнение, мягко сказать, некорректно. Во-первых, потому что сейчас действует совершенно другой налоговый режим. И, во-вторых, «ЮКОС» оптимизировал свою прибыть во внутренних офшорах, а там эффективная ставка налога на прибыль была меньше, чем должна была быть по закону – о чем, кстати, и говорят.

А что касается перспектив, то я считаю, что «Роснефть» будет стоить дороже. Я считаю, что и капитализация в 100 млрд долларов, которая была до кризиса в 2000-е годы, вполне достижима. В 2016 году у компании была вполне позитивная динамика: за год стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже увеличилась практически на 60%, а рыночная капитализация компании в декабре превысила 4 трлн рублей. И все равно я считаю, что «Роснефть» все еще недооценена – на мой взгляд, можно ориентироваться на показатель порядка 10 долларов за акцию.

Если говорить о политике компании в части диверсификации поставок, то она, на мой взгляд, достаточно успешна. Отчетность свидетельствует, что на восточном направлении за 2016 год поставки нефти компанией выросли на 8,6%, в результате чего Россия сравнялась с Саудовской Аравией по объемам поставок нефти в Китай. Вообще надо сказать, что «Роснефть» с Китаем стала сотрудничать достаточно рано: «разворот в Азию» был осуществлен компанией заметно раньше, чем это сделала Россия в целом. Плюс в Азию идет более качественная нефть, и то, что «Роснефть» на азиатском направлении показала рост поставок – это позитив, очень хороший сигнал.

В то же время по объемам пока лидирует западное направление, где контактов у «Роснефти» больше. Это годовые контракты на поставку нефти в Белоруссию (до 10,2 млн т), Германию (до 7,3 млн т), трехлетний контракт на поставку нефти в направлении Чехии (с возможностью увеличения поставок до 15,8 млн т).

Компания продолжает привлекать в перспективные проекты стратегических партнеров-лидеров мировой нефтегазовой отрасли. Удачно развивается сотрудничество с Индией как по созданию международного энергетического хаба на базе так называемого Ванкорского кластера, где доля индийских госкомпаний составляет 49 %, так и в самой Индии, где «Роснефть» получит долю в одном из самых крупных в мире Вадинарском НПЗ. Почему это важно? Вот почему: считается, что к 2050 году экономика Китая и Индии вместе будут больше американской. Соответственно, кто сейчас на эти рынки придет и займет их, тот долго будет иметь максимальную прибыль.

Что же касается негативных сообщений о «Роснефти» в прессе, то для них нужен только повод. И думаю, что мишенью здесь является не столько сама «Роснефть» как компания, сколько Игорь Иванович Сечин. Некоторые его не любят. Но обычно люди, которые не любят господина Сечина, не любят и Россию. А связано это с тем, что в понимании рынка, так скажем, господин Сечин – это автор политики ресурсного национализма, которая у нас была реализована.

Если по-простому, то политика ресурсного национализма подразумевает, что в нефтегазовом секторе должна быть высокая доля государства; и экспорт природных ресурсов должен работать не на группу физических лиц, а на страну. У нас ресурсы реализуются абсолютно рыночными методами – это рыночная пошлина на добычу полезных ископаемых и дивиденды, потому что государство даже после приватизации остается контролирующим акционером компании «Роснефть». Вот реализацию данной политики Игорю Ивановичу и не могут простить.

Но я хотел бы отметить, что без экономического базиса не может быть никакого государства. Вот нефтегаз и есть наш экономический базис. Он высокотехнологичен и дает в бюджет основные доходы.

Ну, а критика, естественно, есть. Есть такая историческая байка: один из близких соратников Чингисхана пригласил его к себе на пир. Там было множество его друзей, и он сказал: «Посмотри, как меня ценят, как меня уважают, какой я состоявшийся нойон! (то есть дворянин в нашем понимании). Сто друзей сидят со мной за одним столом, и все они меня очень уважают!» На что Чингисхан сказал: «Что они с тобой сидят, говорит о том, что ты – человек не жадный, а они любят выпить, а не о том, что ты состоялся в жизни». Тот спросил: «А когда же можно будет сказать, что я состоялся в жизни?» И Чингисхан ответил: «Когда у тебя будет не сто друзей, а сто врагов». Любая успешная личность, тем более деятель, который отстаивает российскую государственность, имеет очень много недоброжелателей.