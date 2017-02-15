Новость дня

Карельские СМИ публикуют комментарии экспертов и местной властной элиты в связи с отставкой главы республики.

«Александр Худилайнен очень многое сделал для Карелии и для города Петрозаводска. Из основных его важных достижений — это, безусловно, Федеральная целевая программа, благодаря которой в республике заработали реальные проекты и Карелия получила федеральное финансирование. Также я считаю, что важное достижение этих лет — стабилизация отношений республиканской и городской властей», - заявил карельской «Республике» председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Представитель главы РК в Совете Федерации Сергей Катанандов назвал решение Худилайнена досрочно уйти в отставку «мужественным и продуманным решением, принятым в интересах республики».

«Карелия – непростой регион, но не депрессивный, как кто-то считает. У нас есть как проблемы, так и успехи. За последние годы удалось добиться многого. Это и привлечение инвесторов на крупные предприятия, и развитие туристической отрасли, и появление Федеральной целевой программы», - сказал Катанандов порталу «Петрозаводск говорит».

Еще один сенатор от Карелии - Игорь Зубарев – заявил, что «фактически Александру Петровичу удалось создать механизм, при котором стало возможным постоянное рабочее участие членов федерального Правительства в решении карельских проблем».

Достижениям Худилайнена сенатор назвал «спасение Питкярантского и Кондопожского ЦБК, Надвоицкого алюминиевого завода, создание полноценного производства на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, пуск поездов «Ласточка» в Санкт-Петербург, реконструкция Петрозаводского аэропорта, формирование программ поддержки моногородов и территорий опережающего развития в них».

А вот обозреватель КП в Карелии Владимир Ворсобин уверен, что Худилайнен «должен войти в учебник для губернаторов (давно пора кому-то его написать!) отдельной главой» - с историей «Как губернатор съедает сам себя».

Глава Карелии объяснял любые протесты доведенных до крайности бюджетников происками иностранных лазутчиков и шпионов, пишет КП. Но, «потратив столько сил и времени на поиск врагов, Худилайнен упустил одну мелочь — обыкновенную нищую безработную карельскую жизнь».

И урок, который будущие губернаторы должны из этой истории извлечь, очень прост – «бороться надо не с «врагами», а с нищей жизнью», подчеркивает газета.



Антиновость дня

В Саратовской области министр здравоохранения Владимир Шульдяков был вынужден лично извиниться перед 92-летней пенсионеркой, к которой после вызова скорой помощи раньше врачей приехал катафалк.

Катафалк. / pixabay.com

В конце января житель Саратова через службу 112 вызвал скорую для своей престарелой бабушки, но первым к его дому прибыл катафалк местного похоронного бюро. Реанимобиль же приехал спустя примерно 40 минут.

Прокуратура области уже начала проверку по факту утечки персональных данных граждан к работникам похоронного агентства. Разобраться в этом вопиющем случае также потребовал губернатор области Валерий Радаев. Дежурившие в тот день медики свою причастность к инциденту отрицают.

Непонятная новость дня

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов слепил из навоза скульптуру популярного интернет-мема Ждуна.

Ждун из навоза.

Якутский умелец ранее прославился тем, что слепил из того же самого материала символ 2017 года — петуха. В этот раз Боппосов постарался в точности повторить оригинальную версию скульптуры голландской художницы Маргрит Ван Брифорт, которая олицетворяет человека, ждущего своей очереди в поликлинике.

В настоящее время навозный Ждун украшает собой двор скульптора.

Ассорти

В Хакасии построят круглогодичный горнолыжный курорт за миллиард рублей. Новый горнолыжный комплекс появится в селе Балыкса Аскизкого района. Ожидается, что он станет альтернативой уже раскрученному Шерегешу, расположенному в соседней Кемеровской области.

Инвестор планирует реализовать проект за три года.

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Ивановская область на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2017 году выделит более 26 млн рублей. Еще около 25 млн рублей планируется привлечь из федерального бюджета.

Средства из федерального и областного бюджетов на реализацию этой программы будут предоставлены 21 муниципальному образованию региона по итогам отбора.

Теперь размер субсидии станет одинаковым для всех участников программы вне зависимости от места работы и составит не менее 25% расчетной стоимости жилья для одиноко проживающего гражданина или семьи, не имеющей детей, и 30% - для семей с детьми.

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Зоопарк Екатеринбурга разработал курс енототерапии для детей, страдающих аутизмом, ДЦП и другими заболеваниями.

Енот полоскун. / pixabay.com

В сеансах принимают участие более 20 ручных животных, которые с самого рождения были воспитаны людьми. Они легко идут на контакт с детьми и не воспринимают занятия как стрессовую ситуацию.

Занятия, которые проходят в группах по 5-8 человек с 3-4 животными, развивают у детей мелкую моторику. Дети с аутизмом начинают общаться между собой, передают друг другу животных, становятся более активными.

Кроме енотов, с особыми посетителями «работают» также кенгуру и «медовый медведь» кинкажу.