Руководителем благотворительного фонда «Справедливая помощь», основанного погибшей 25 декабря Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, стала журналистка Ксения Соколова. Фонд занимается помощью бездомным, безнадежно больным, а также детям, пострадавшим в результате событий в «горячих точках».

Ксения Соколова – журналист, которого называют способным разговорить кого угодно (как пишет газета «Комсомольская правда», Владимир Познер считал ее самым сильным интервьюером нового поколения); возглавляла отдел спецпроектов GQ, была вице-президентом медиагруппы «Живи!», обозревателем проекта «Сноб» и одним из авторов Esquire. В 2016 году баллотировалась в Государственную думу по одномандатному округу от Партии роста; партия мест в Думе не получила.

Решение назначить Ксению Соколову, которая была другом и помощником Елизаветы Глинки, председателем фонда было принято на заседании членов общего собрания фонда. Долгое время являвшаяся попечителем фонда, она была избрана его руководителем единогласно.

Ксения Соколова в офисе фонда "Справедливая помощь" Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Заменить Елизавету Глинку невозможно, но лучшей памятью о ней будет продолжение ее дела, убеждена Соколова. «Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, – это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи», – приводит ее слова информационное агентство РИА Новости.

Соколова также сказала, что в дальнейшем фонд планирует заметно существенно расширить сферу деятельности. Она добавила, что «Справедливая помощь» ранее уже «приняла решение оказывать помощь детям Сирии на регулярной основе».

Информация о том, кто именно стал новым руководителем «Справедливой помощи» и что намеревается делать, широко обсуждается в социальных сетях. Мнения тех, кто не знал Соколову лично и был знаком только с ее биографией () и фото, разделились: высказываются как одобрительные замечания и пожелания, так и сомнения в том, что другой человек сможет на этой должности делать то, что делала Доктор Лиза и каким-то образом оказаться подобным ей.

«Успеха, успеха и ещё раз успеха», – желает Ксении Соколовой пользователь Facebook Снежана Новгородова из Москвы. «Удачи ей!», «Удачи и успеха!», – поддерживают ее пожелание читатели ее блога. «Эта женщина, Ксения Соколова, стала новой главой фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь". Удачи, Доктор Ксюша!», – пишет пользователь Петр Кудашкин из Санкт-Петербурга. «Удачи, Доктор Ксюша! Верим вам!», «И пусть Бог благословит вашу работу», – присоединяются к нему читатели его страницы.

«…ее взгляд, от него веет холодом, хотя... Первое впечатление хоть и не всегда, но бывает обманчивым, может, она и неплохая тётка окажется, кто знает. Поживём – увидим, как говорится!», «Время покажет... одно дело – брать интервью, другое – быть милосердной и жертвовать собой», «Нет в образе того тепла, которое исходило, нет, искрилось от доктора Лизы», «В добрый путь... с лица воды не пить! Макияж другой только надо, а то железная лэди прям!», «Посмотрим, что получится. Будем надеяться, что также добровольно и с большим желанием помогать детям», – размышления такого сорта являются наиболее частой реакцией на известие.

Особенное внимание пользователей привлекло обещание нового руководителя Фонда «Справедливой помощи» помогать детям в Сирии. Многие при этом выражали возмущение отсутствием упоминаний о помощи российским детям. «А нашим внутри России будут вообще помогать? Когда отмените закон Яковлева?», «А в России тем временем будут по копеечке на лечение больных детей собирать. Какой-то лютый троллинг…», «Российским детям, я так понимаю, уже всем помогли! Ну молодцы!», «Российские дети-то счастливы, СМСками деньги собирают», – примерно в таком духе высказываются недовольные.

Кое-кто выражает сомнения и в том, что нынешний председатель фонда вообще может успешно им руководить. «С журналом и партией не получилось, но зато теперь у неё свой фонд», – пишет пользователь Владимир Куликов из Москвы, комментируя сообщения о выборе Ксении Соколовой главой фонда. «Правильно, врач там не нужен, там надо языком как следует...», – саркастически замечает пользователь Игорь К.

Однако большинство сосредотачиваются не только на самом событии, но и на обещании, что дело Елизаветы Глинки будет продолжено. «Прекрасная новость, что дело Доктора Лизы будет жить дальше, хоть и без неё ....», – отмечает пользователь Елена Вовк из Москвы. «А дело живет, и это здорово», – согласен с ней пользователь с ником Олег Михалыч.

О том, как важно продолжать то, что делала Елизавета Глинка, пользователи соцсетей заговорили еще сразу после того, как пришло известие о ее гибели.

«Доктор Лиза! Жизнь несправедлива, это точно. Говорят, что люди, ушедшие в иной мир в день большого праздника, попадают в рай. Но она нужна была здесь, на Земле! Она делала этот мир лучше, в нем становилось меньше боли. Не могу понять, поверить. Слёзы не останавливаются. Помолимся за ее душу и за всех тех, кому она ещё могла помочь - но уже никогда не поможет. С этого дня даю слово – взять на себя хотя бы маленькую частичку её добрых дел, делать регулярно то, что восстанавливает в мире гармонию и доброту. Пожалуйста, давайте вместе! Дело доктора Лизы должно жить, как и память о ней!», – так отзывалась на эту новость Екатерина Одинцова, владелица PR-и event-агентства PR TREND.

«Лиза помогала отверженным, преданным, изгоям. Мы не сможем в ее масштабе – всем сразу. Но мы можем переводить в ее фонд деньги – по 100 рублей в месяц, но регулярно. Мы можем приносить на Павелецкий вокзал по средам одежду, мыло, влажные салфетки, носки. Мы можем не только не выгнать бомжа из нашего уютного подъезда зимой, мы можем даже пригласить его внутрь с улицы. Ведь перед бездомной собакой мы дверь открываем, а перед человеком? Каждый чиновник, принимающий какое-то конкретное решение в отношении конкретного человека здесь и сейчас может помочь беженцу из Донецка или Луганска, может подписать разрешение на госпитализацию немосквичу, каждый врач скорой помощи может обезболить человека без регистрации, и без жилья, каждый ресторатор может договориться о передаче продуктов бездомным, каждый продавец и покупатель в магазине может купить для нищего буханку хлеба, каждый журналист может писать о том, что помогать надо всем – потому что мы люди, а не зверьё. Мы можем прекратить выискивать в благих делах других людей подвох и выгоду, мы можем приучать себя делать хорошее понемногу, для всех, без социальных различий и злобных выводов.

Чтить память Доктора Лизы надо не на ее могиле, а продолжая ее дела.

Когда-то Вера Миллионщикова сказала в интервью: я не святая, я просто делаю то, что мне нравится. И Лиза тоже делала то, что нравилось ей. И мы просто должны попробовать ей помочь. Делами. Помощью тем, кто нуждается, даже если их убеждения нам чужды», – такое мнение высказывала Анна Федермессер, основатель Фонда помощи хосписам «Вера», в день похорон Елизаветы Глинки и других погибших в той же авиакатастрофе.

Идею малых дел, посильной помощи, хотя бы некоторого содействия нуждающимся подхватили тогда многие пользователи. «Скорбеть легче, чем продолжить такое тяжёлое дело, когда следует доказывать необходимость его, тратить свои деньги, рисковать своей жизнью (что, к сожалению, подтвердилось). Необязательно делать такие большие дела, оглянитесь, вы наверняка увидите страждущего, которому необходимо доброе слово, участие и только», – заключает пользователь Анна Шелепугина из Москвы.