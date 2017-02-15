Топ новостей 15 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Москва призвала США не вмешиваться в «крымский вопрос», губернатор Карелии ушел в отставку, а по подозрению в убийстве Ким Чен Нама задержали гражданку Мьянмы.

Кремль заявил, что Владимир Путин не обсуждал с Дональдом Трампом тему Крыма, и Москва не будет обсуждать тему возвращения полуострова Украине. Вячеслав Володин расценил заявление Белого дома о том, что Трамп ждет от России «возвращения Крыма» Украине, противоречащим его предвыборным обещаниям. А МИД РФ также заявил, что страна не намерена обсуждать вопрос возвращения своих территорий. Сам Трамп упрекнул Барака Обаму в том, что Крым отошел к РФ.

Спор о присоединении Крыма к России перерос в разговор о доверии пресс-секретарям pic.twitter.com/DoTN5hG5uQ — Republic News (@Repub_News) 15 февраля 2017 г.

Мария Захарова прокомментировала заявления Спайсера о возврате Крыма pic.twitter.com/gPWDoQVNqC — ТАСС (@tass_agency) 15 февраля 2017 г.

Трамп "дал ясно понять", что ожидает от России возвращения Крыма Украинеhttps://t.co/hy0MG3AiZ1 pic.twitter.com/ybbERHv6HX — Лентач (@oldLentach) 14 февраля 2017 г.

Артур Парфенчиков / Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Владимир Путин назначил главу ФССП Артура Парфенчикова врио главы Карелии. Президент принял отставку главы региона Александра Худилайнена. Как сообщил источник, отставка главы Карелии стала последней.

Глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку. Его место займет Александр Свитшотлайнен — RIP Новости (@riarip) 15 февраля 2017 г.

Интересно вообще сейчас власть в России устроена. Имена большинства губернаторов всплывают в СМИ исключительно в связи с их увольнением. — Alexey Navalny (@navalny) 15 февраля 2017 г.

Легендарные Хутора Глубокой Карелии pic.twitter.com/uGQrROFDBP — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 15 февраля 2017 г.

Ракета средней дальности SS-20.

NYT написал о том, что Россия развернула подразделения крылатых ракет в нарушение договора об РСМД. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что никто официально не обвинял Россию в нарушении договора, а информация СМИ -«обезличена». В МИД РФ же заявили, что эти обвинения носят голословный характер, и их не стоит рассматривать всерьез.

Маккейн призвал принять меры из-за развертывания Россией ракет с ядерными боеголовками, без предупреждения США pic.twitter.com/BnxkddWnd4 — Актуальная политика (@Current_policy) 15 февраля 2017 г.

По подозрению в убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура задержана гражданка Мьянмы. Позднее стало известно о задержании еще и гражданки Вьетнама. СМИ сообщили, что убитый отправлял лидеру КНДР с просьбой не убивать его, заявив, что он не претендует на власть в стране.

Герб Службы внешней разведки.

NYT сообщил о контактах членов команды Дональда Трампа с представителями российской разведки в период выборов в США. Дмитрий Песков назвал эти сообщения уткой и призвал «не читать утренних газет». в СВР РФ не стали комментировать эти сообщения.

NYT сообщила о контактах помощников #Трамп'а с разведкой РФ, Трампа продолжают воспитывать, размазывая его окружение в тонкий слой навоза. — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 15 февраля 2017 г.

Между тем ушедший из Белого дома помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что он обсуждал с послом РФ не санкции, а факт высылки из Штатов российских дипломатов. В Кремле заявили, что считают контакты Белого дома с дипломатами РФ нормальными.

Отставкой Флинна дело не закончится. Враги Трампа с помощью спецслужб и СМИ будут уничтожать его вплоть до импичмента. Теперь цель сам Трамп — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 февраля 2017 г.

Денис Вороненков

Ситуация с эмигрировавшим на Украину бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, сделавшим несколько резких заявлений о России, не является вопросом повестки дня администрации президента РФ. «Это не вопрос Кремля вообще», - заявил Дмитрий Песков.

Теперь гражданин Украины,экс-депутат Госдумы - Вороненков Денис Николаевич,фракция КПРФ,член комитета по безопасности и борьбе с коррупцией. pic.twitter.com/yKHhYlZ93l — Мистер У... (@1Uksus) 15 февраля 2017 г.

Экс-депутат Вороненков рассказывает о том, как служил в Афгане (на момент вывода войск ему не было 18-ти) https://t.co/oe3xRopLrh — Alexey Navalny (@navalny) 15 февраля 2017 г.

Заурбек Садаханов

Автомобиль защитника фигуранта дела об убийстве Немцова Марка Каверзина в центре Москвы обстреляли из травматики. Другой адвокат Заурбек Садаханов заявил, что в ночь на 15 февраля из его машины были украдены материалы по данному делу и аудиозаписи судебных заседаний. Он обратился в полицию.

Курение в общественных местах. / pixabay.com

Мосгордумыа одобрила законопроект, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним и их использование в общественных местах. Документ ограничивает рекламу вейпов и прописывает требования, по которым можно будет классифицировать их. Теперь документ рассмотрит Госдума.

Растет кол-во вейп-баров, спец магазинов, торгующих устройствами, имитирующими курение. Частыми покупателями становятся несовершеннолетние. — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 15 февраля 2017 г.

Продукты "Кремлевское качество".

Бренд «Кремлевское качество» будет выпускать молочную продукцию и бакалею начиная с апреля. Продукты будут доступны для сегмента покупателей «средний плюс», а контролировать качество продукции будет независимая аккредитованная лаборатория.