СМИ оживленно обсуждают ситуацию в Белом доме по итогам отставки Майкла Флинна, который был советником по национальной безопасности в администрации президента США Дональда Трампа. Флинн ушел в отставку в понедельник.

Поводом к этому послужили разговоры о том, что он обсуждал с Россией тему санкций до того как Трамп вступил в должность. Поводом к разговорам, в свою очередь, послужили сообщения NY Times о появлении данных о зарегистрированных телефонных звонках и записи разговоров, подтверждающие контакты между участниками кампании Трампа и российской стороной.

Politico пишет, что отставка Флинна только усилила хаос, царящий в Белом доме. Отставка была связана с противоречивыми заявлениями о наличии (или отсутствии) контактов между Флинном и российскими представителями. Администрация президента пытается не стать в очередной раз центром скандала.

Между тем, республиканцы в конгрессе, прежде осторожно присматривавшиеся к новой администрации, начали подчеркнуто дистанцироваться от своего однопартийца-президента. Республиканские сенаторы призвали к расследованию возможного вмешательства России в американские президентские выборы на стороне Трампа. Раньше на расследовании настаивали демократы, а республиканцы отрицали его необходимость.

По мнению авторов, Белый дом не может организованно реагировать на кризис. Наиболее очевидным образом это проявляется в том, что спикер Шон Спайсер систематически противоречит высказываниям, сделанным другими представителями Белого дома. Так, во вторник он сказал журналистам, что это Трамп потребовал отставки Флинна, в то время как в понедельник от администрации поступили сведения, что Флинн сам решил уйти.

Шон Спайсер

Также авторы указывают на то, что конфликтующие показания в ряде случаев, по всей видимости, выдают не отсутствие у администрации общей концепции самопрезентации, а неравномерную информированность ее представителей о ситуациях, по поводу которых они высказываются, то есть недостаток компетентности.

Пока в Белом доме продолжается переполох, продолжают авторы, Трампа осаждают внешние угрозы, среди которых упоминается конфронтация между Россией и Украиной и ядерные испытания в Северной Корее. Теперь, когда Флинн выбыл из игры, есть вероятность, что в администрации усилится влияние министра обороны Джеймса Мэттиса. Он, в частности, участвует в выборе нового советника по национальной безопасности на замену Флинну. Пока, впрочем, республиканцы, занимающиеся внешней политикой, жалуются на то, что они не понимают, кого сейчас считать ответственной инстанцией, координирующей их работу.

Редакция NY Times предполагает, что Трамп, наверно, надеялся, что с уходом Флинна прекратятся разговоры о связях между его администрацией и Россией. Однако этого не произошло, потому что, несмотря на отставку Флинна, разоблачения продолжаются. Вся эта история, комментирует редакция, показывает, насколько новая администрация дисфункциональна и неспособна защищать нацию.

Протест протиив Трампа.

Проблема с Флинном, объясняет редакция, была в том, что он некоторое время скрывал факт своих переговоров с российской стороной от других представителей администрации, что делало его уязвимым к шантажу. А это, в свою очередь, делало его источником потенциальной угрозы американской безопасности. Потом администрация о переговорах узнала, но скрыла это от общественности. Это уже компрометирует саму администрацию, которая держала на посту такого неподходящего человека.

По мнению редакции, ситуация может быть исправлена, а доверие к администрации восстановлено только в том случае, если Трамп срочно назначит на должность советника по нацбезопасности опытного и надежного человека. Также редакция рекомендует администрации Трампа перестать лгать, потому что это производит нехорошее впечатление – в лучшем случае некомпетентности.