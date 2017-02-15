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15 февраля 2017, 16:57
Госдума КПРФ Крым Украина
Ольга Зайцева

«Вороненков на лету переобулся»

Денис Вороненков и Мария Максакова.
Денис Вороненков и Мария Максакова.
Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Следственный комитет России инициировал объявление в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Депутат, представлявший фракцию КПРФ и входивший в составе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, обвиняется захвате здания в Москве.

Обвинения Вороненкову предъявлены заочно, так как выяснилось, что он сбежал из России. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что бывшего парламентария обвиняют в организация особо крупного мошенничества, а именно – рейдерского захвата здания в центре Москвы стоимостью $5 млн.

Дело о захвате дома 38 по Международной улице было возбуждено в октябре 2011 года, однако тогда следствию не удалось добиться снятия с Вороненкова депутатской неприкосновенности. Показания на него в рамах сделки со следствием дали шестеро осужденных, но в Генпрокуратуре посчитали эти показания недостаточными и носящими предположительный характер. Кроме того, с Вороненковым не провели все необходимые действия, включая очные ставки, подчеркнул генпрокурор России Юрия Чайки в ответе главе СКР Александру Бастрыкину.

Однако после сложения полномочий депутата Вороненков уехал на Украину, где сделал ряд громких заявлений. Он сообщил, что в декабре 2016 года получил гражданство этой страны, а Россию сравнил с нацистской Германией и назвал присоединение Крыма аннексией. С российскими коммунистами Вороненков не порвал, однако те решили исключить его из партии. О том, что это будет сделано в ближайшее же время, информационному агентству РБК сообщил член президиума Центрального комитета партии Юрий Афонин.

По данным газеты «Коммерсантъ», еще в январе 2017 года Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене Виктора Януковича. Источник газеты утверждал, что Вороненков частично подтвердил показания другого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, причем якобы «сам проявил инициативу и вышел на генерального прокурора». Источник не исключил, что именно после общения с Вороненковым генпрокурор обвинил Януковича в «приглашении» на Украину российских войск.

Оперная певица Мария Максакова, жена Вороненкова и тоже бывший депутат (только уже от «Единой России»), также переехала из Москвы в Киев. В ​Российской академии музыки имени Гнесиных журналистам сказали, что работать она там не будет. Более того, по информации Life, Максакову уже уволили, и произошло это якобы после того, как стало известно о ее переезде. Что касается театра «Геликон-опера», где также выступала Максакова, то, по словам его художественного руководителя Дмитрия Бертмана, Максакова была и все еще остается приглашенной солисткой театра.

Происшедшее вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

«Здесь все прекрасно! И бывший депутат-коммунист, и его жена-примадонна едроссовская, и их украинское гражданство... А как захлебывались благодатью все официозные СМИ, описывая сей мезальянс несколько лет назад, помните?.. Ну вот. А уголовку Бастрыкин им предъявил с той же целью, с какой и Дадина посадил – чтоб остальные боялись...», – пишет пользователь Facebook Максим Рабинович. «Вертикаль для этого и строилась, чтобы держать в повиновении», – откликается на его слова частный предприниматель Игорь Никифоров. «Жаль ребят, так хорошо и безбедно пристроились. Чего, собственно говоря, не хватало?», – иронически комментирует происшедшее еще один читатель страницы, пользователь с ником Андреус Папандреус.

«Ущипните меня. Это точно не сон?

 
Скульптурная композиция уходящая налево.

"Эмигрировавший в Киев экс-депутат от КПРФ Вороненков стал гражданином Украины, критиком ФСБ и присоединения Крыма, а также сравнил ситуацию в России с нацистской Германией Гитлера"», – так откликается на новости о Вороненкове блогер Петр Романов из Москвы. «А че щипать то? У нас если своровал много, то в Лондон и в оппозицию и политического убежища. Ну а если не очень много, то есть Киев и критика ФСБ», – иронизирует пользователь Олег Елизаров из Москвы.

«Вообще-то, мутный товарисч. Впрочем, других в госдуру и не берут. Почитайте, от чего и почему он сбежал», – высказывает мнение Андрей Наудахин из Санкт-Петербурга. «Быстро он переобулся, практически на лету», – отмечает пользователь Марина Мозжерова из Москвы. «Товарищи по партии ненавидят его не за"предательство", а за расторопность!)))», – шутит пользователь Виктор Головко из Калининграда. «Зюганов как лидер, проморгавший измену, должен застрелиться из нагана», – прибавляет он. «Да! Развалил Геннадий Андреевич патриотическую работу с высшим звеном партии!», – подхватывает Игорь Хасиминский, преподаватель шахмат в ГБУ «Досугово-спортивный центр «Дружба»» в Москве.

«Я за рулём была, когда услышала, что свалил сей депутат со своей мадонной в Украину, чуть аварию не совершила», – реагирует на новость пользователь Елена Дубицкене из Москвы. «Мы, значит, х**овые патриоты, пишем здесь, как можем в сложившейся ситуации деньги зарабатываем, именно, зарабатываем. А этот не псевдопатриот, весь из себя коммунистический, значит, решил свалить. Как же этот цирк достал», – выражает она раздражение поступками и высказываниями Вороненкова.

«Как много трусливых мужчин. Особенно в Государственной Думе», – поражается пользователь Татьяна Трипольская из Новосибирска. «Я о прозрениях насчет Крыма: "из кустов назвал волка сволочью". А здесь благополучно проголосовал, как велели», – уточняет она. «Это же бизнес, ничего личного. Человек взял несколько миллионов кредитов. Не отдаёт. Может их у него уже нет, а может есть. Но отдавать (отвечать) не хочет. Ну вариантов немного. Уйти в оппозицию к режиму, это обязательное условие, типа прозрел, а дальше выехать туда откуда не вернут. Лондон – это дорого, все таки он всего несколько лямов украл, да и чё-то они в последнее время начали нос воротить. Мол, не надо нам больше российских жуликов. Поэтому Киев – самое оно», – такое объяснение предлагает Олег Елизаров.

Что представляет собой Вороненков, интересно не только отдельным гражданам, но и СМИ. На странице «Новой газеты» в Facebook опубликована видеозапись выступления Вороненкова в бытность его депутатом, где он делится подробностями своей биографии: о том, как якобы воевал в Афганистане (на момент вывода войск оттуда ему еще не исполнилось 18 лет, т.к. Вороненков родился в 1971 году), затем участвовал в Первой Чеченской кампании (в эти годы он проходил службу в органах военной прокуратуры).

Многие пользователи как в России, так и в Украине гадают, нужен ли украинцам такой согражданин.

«На кой черт только это добро Украине надо?», – задается вопросом пользователь Ольга Шершнева. «Значит, приличным людям Украина не дает убежища, миграционная служба всячески против, а депутатам от КПРФ зелёный свет... Ну-ну», – размышляет Оксана Фревер, уроженка Харькова. «За какие это ж заслуги гражданство вне очереди?», – интересуется пользователь Андрей Юхимчук. «Нахрен он Украине нужен. Кроме, как бабло воровать, ничего не умеет», – возмущается пользователь Лариса Володина из Винницы. «Зато он умеет давать свидетельские показания», – приводит аргумент пользователь Павел Кравченко из Алушты. «За 5 минут в суде пожизненное содержание??? Да пошёл он», – выражает несогласие Лариса Володина.

Многие также сомневаются в том, что на отъезд из России бывшего депутата толкнуло именно осознание несогласия с политикой государства. Они подчеркивают, что ранее Вороненков голосовал за присоединение Крыма, которое сейчас осуждает. «Украинцы! Гоните его на х*р! Пускай, с**а, в ГосДуре про Крым рассказывает. Тогда поверим», – высказывается пользователь Сергей Зайцев из Ярославля. «Это лицо наших депутатов. Ничего святого. Где лучше там и родина. А народу патриотизм, скрепы, духовность и всякая другая фигня...», – резюмирует пользователь Сергей Петров из Москвы.

«Как нашим активистам, которые преследуются ФСБ, которым грозит тюрьма в России за протестную деятельность, в том числе и за поддержку Украины, так не только гражданство, статус беженца получить очень трудно, практически не возможно. А депутату госдуры – пожалуйста!», – отмечает пользователь Татьяна Илюшникова. «В Украине не дали статус беженца таким ярким представителям оппозиции как Екатерина Мальдон и Ирина Калмыкова! Их преследовали именно за поддержку Украины!», – поясняет она собственные слова.

 
Екатерина Мальдон и Ирина Калмыкова / Фото: "Совершенно секретно"/Александр Скрыльников 

Некоторые наполовину в шутку предполагают, что бегство Вороненкова и скандал вокруг его деятельности в России является прикрытием, под которым он мог бы войти в доверие в среде украинских политиков и действовать там в интересах России. «Засланец»,  – так именует бывшего депутата пользователь Зоя Саватеева из Петропавловска-Камчатского. «Именно " засланец "! Он там Штирлицем будет работать, выполнять ответственное задание. Не сомневайтесь. Не для того сладко кормлен в России», – убеждает аудиторию пользователь Татьяна Малышкина из Саратова. «Товаристч получил ответственное задание. Всё не так просто, как кажется на первый взгляд», – уточняет она.

Ожидается, что по результатам федерального розыска Вороненкова заочно арестуют и объявят в международный розыск по линии Интерпола. Правда, пока неясно, примет ли Интерпол запрос или отклонит, посчитав преследование политически мотивированным.

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