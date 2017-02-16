Группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, 15 февраля рассказала всему миру, что перевозку «Бука», который сбил малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом, контролировал российский офицер в отставке Сергей Дубинский, который ранее упоминался как командир разведки ДНР под псевдонимом Хмурый.

Bellingcat — международная группа, состоящая из журналистов и экспертов в различных областях, была основана 15 июля 2014 года британцем Элиотом Хиггинсом с целью объединения гражданских журналистов-расследователей. Главны проект Bellingcat, благодаря которому группа и стала известна, — расследование крушения малайзийского «Боинга», однако также отслеживаются действия российских войск в Сирии. В своих докладах Bellingcat практически полностью опирается на открытые источники: данные из социальных сетей, а также опубликованные спутниковые снимки.

Впрочем, далеко не всех устраивают методы работы Bellingcat. Естественно, доклады группы часто критикуются в России, но также, например, немецкий журнал Spiegel решил сообщать о результатах расследования Bellingcat в сослагательном наклонении.

На этот раз группа Bellingcat представила доклад под названием «Кто такой Хмурый: отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17». В этом расследовании утверждается, что один из руководителей вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР), который был ответственен за транспортировку пусковой установки ракетного комплекса «Бук» и ранее был известен исключительно как «Хмурый» — это отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Справа: портрет Сергея Дубинского в форме полковника из аккаунта в соцсети "Мой Мир", опубликованный Bellingcat

В апреле 2015 года Службой безопасности Украины была опубликована запись радиоперехвата, в котором некие сепаратисты с позывными Хмурый и Бурят обсуждали передачу Хмурому установки «Бук» и то, как следует ее перевозить после крушения малайзийского «Боинга». В СБУ заявили, что Хмурый — это Сергей Николаевич Петровский, офицер российской военной разведки ГРУ, который в 2014 году присоединился к Игорю Стрелкову в Славянске.

Однако понять, кем является Сергей Петровский долгое время не удавалось, в сети то и дело появлялись упоминания о нем и о Хмуром, который также использовал псевдоним «Плохой солдат», были даже интервью — но давали их разные люди.

Выяснить что к чему, удалось благодаря форуму «Антиквар», активным пользователем которого в свое время был сам Стрелков (он там себе выбрал ник Котыч). На этом же форуме есть пользователь Плохой солдат, в качестве юзерпика которого стоит надпись «Хмурый». Он называл себя заместителем министра обороны ДНР Петровским Сергеем Николаевичем («он же Хмурый, он же искренне ваш Плохой солдат»). В одном из блогов на платформе ЖЖ Петровский назывался под другим позывным — Зубр.

А Зубр уже упоминался в переписке Сергея Стрелкова, которая была опубликована хакерской группой «Шалтай-Болтай». На адрес электронный почты, которым пользовался Зубр, были зарегистрированы аккаунты в «Одноклассниках» и «Моем мире» под именем Сергея Дубинского.

"Хмурый" утверждает, что его спутали с "человеком из Славянска" с тем же позывным forum-antikvariat.ru



Осенью 2014 года Дубинский опубликовал на своей странице фотографии с актером Михаилом Пореченковым, который посещал Донецк в октябре, и актером Иваном Охлобыстиным. Позже уже Охлобыстин у себя опубликовал фотографию часов, которые ему подарил Хмурый. На фотографии видно удостоверение генерала-майора Сергея Петровского, подписанное премьер-министром ДНР Александром Захарченко.

Изображение удостоверения "генерал-майора Петровского" ce48.livejournal.com

Согласно постановлению Аксайского районного суда Ростовской области, в апреле 2015 года Дубинскому была назначена военная пенсия за выслугу лет. В постановлении указано, что офицер проходил службу в войсковых частях №61019, №11659 (22-я отдельная бригада спецназа ГРУ) и №51019 (отдельный радиоузел особого назначения). Последняя войсковая часть находится в городе Степной Ростовской области.

Bellingcat передал полученные данные сводной группе следователей (JIT, Joint Investigation Team), которая ведет официальное уголовное расследование гибели сбитого над Донбассом «Боинга» в июле 2014 года.

Также Bellingcat направил JIT данные о деятельности 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил России (войсковая часть № 11385). Участники группы считают, что военнослужащие именно этого подразделения участвовали в перевозке пусковой установки «Бук» к российско-украинской границе в июне и июле 2014 года. На это, как написано в докладе, указывают большое количество опубликованных в социальных сетях фотографий, сделанных в Ростовской области во время транспортировки установки.