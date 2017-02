«Коммерсантъ» озаглавил интервью с новым губернатором Карелии Артуром Парфенчиковым, где он рассказывает о том, как работалось главным приставом, и о том, что ждет Карелию, его же цитатой: «Такова судьба чиновника, тем более чиновника в форме».

Уголовное наказание за нарушения норм доступа к сетям обеспокоило РСПП, утверждается в статье «Доступ вне зоны».

О том, почему ЦБ видит риски в финансировании банками регионов, написано в статье «Долги прирастают регионами».

РБК в статье «Госкомпании спасут от зарубежных банков» пишет, что «дочкам» западных финансовых организаций могут запретить обслуживать стратегические предприятия.

«Водка потечет из Китая»: Kweichow Moutai Co. начнет поставки элитного алкоголя в Россию.

В какие развивающиеся рынки сейчас выгодно инвестировать написано в статье «Битва индексов».

«Известия» в статье «Арендаторы жилья получат налоговый вычет» пишут о том, что Минстрой и АИЖК обсуждают введение льготы для нанимателей квартир.

О том, почему вице-премьер Александр Хлопонин счел заниженной стоимость бутылки 205 рублей можно прочитать в статье «Цену на водку пересчитают».

«Компенсации авиапассажирам вырастут в несколько раз»: за задержку вылета, утрату багажа и вред здоровью на международных рейсах заплатят значительно больше.

«Газета.ru»: «Украина проиграла угольную войну». Киев ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады Донбасса.

Чем опасны признания экс-депутата Дениса Вороненкова, написано в статье «Ничего, кроме неправды».

О том, как российские пранкеры разыграли одного из самых известных американских сенаторов описывается в статье «Маккейн пал жертвой российских пранкеров».

The Economist: «Отставка в Белом доме. Майкл Флинн ушел в отставку из-за тайных контактов с Россией» (A resignation in the White House: Michael Flynn quits over secret contacts with Russia). Некоторые увольнения на высоких постах, считает автор, - как прижигание раны: болезненно, но действенно.

«Ежедневная диаграмма: Трамп и Уолл-стрит» (Daily chart: Trump and Wall Stweet). Инфографика, показывающая воздействие твитов Трампа на биржевые рынки.

Bloomberg: «Вопросы о России осаждают трамповский Белый дом» (Questions About Russia Mount for Trump White House). Влиятельные республиканцы конгресса присоединились к призывам демократов расследовать связи между командой президента США Дональда Трампа и российской разведкой.

«Ким Чен Ын демонстрирует власть в северокорейской "Игре престолов"» (Kim Jong Un Flexes Power in North Korea's Game of Thrones). В убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, много непонятного. Ясно одно: у Ким Чен Ына практически не осталось потенциальных соперников.

The Wall Street Journal: «Северокорейский диктатор распорядился, чтобы убили его брата, заявил глава южнокорейской разведки» (North Korean Dictator Ordered Brother Killed, Spy Chief Says). Глава южнокорейской разведки заявил, что Ким Чен Нам был убит по распоряжению лидера КНДР Ким Чен Ына.

«ФБР допрашивало Флинна в связи с телефонными переговорами с российскими должностными лицами» (Flynn Probed by FBI Over Calls With Russian Official). ФБР в январе допросило бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна. Это произошло вскоре после того, как Белый дом заявил, что Флинн не обсуждал с Россией санкции.