В России отшумели отставки губернаторов и теперь всех интересует будущее «Ростелекома». По слухам, глава Сергей Калугин покидает свой пост из-за того, что не хочет покупать у ВТБ оператора Tele2, а вот кто его заменит — большой вопрос.

Теперь все гадают, кто же придет ему на смену. Может быть, новым главой корпорации станет бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне заместитель президента – председателя правления ВТБ Михаил Осеевский? Или руководить Ростелекомом будет предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сына секретаря Совета безопасности и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева?

Одно понятно точно: следить за борьбой вокруг «Ростелекома» точно интереснее, чем изучать список претендентов на пост губернатора той или иной области.