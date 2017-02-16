Экс-депутат Олег Михеев, который был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, находится в Москве. Сам он уверен, что правоохранительные органы преследуют его незаконно.

О том, что глава отделения «Справедливой России» в Волгоградской области Олег Михеев, объявленный в федеральный розыск, находится сейчас в Москве сообщает РБК со ссылкой на главу PR-службы волгоградского отделения партии Наталью Анохину.

Наталья Анохина volgograd.spravedlivo.ru

«Мы с Олегом Леонидовичем недавно говорили по Viber. Он мне заявил буквально следующее: "Говори всем однозначно, что дело было возбуждено незаконно, велось незаконно, а теперь его и завершают незаконно". Он сейчас находится в Москве. Сказал, что кто хочет, тот его найдет», — рассказала Анохина. По ее словам, Михеев сохранил за собой руководящий пост в региональном отделении «Справедливой России». «Его не исключали из партии. Он по-прежнему председатель регионального отделения "Справедливой России"», — подчеркнула она.

Напомним, о том, что Олег Михеев объявлен в розыск, «Коммерсанту» сообщил руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михеева еще в 2013 году, для этого пришлось получить согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с депутата. В итоге Михеева обвинили в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Олег Михеев обжаловал в Верховном суде постановление Госдумы о лишении его депутатской неприкосновенности. 2013 old.volgograd.spravedlivo.ru

По данным издания, обвинительное заключение было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем еще в декабре 2016 года, но до суда дело так и не дошло, так как сначала, по закону, оно должно быть подписано Михеевым. «А он этого не сделал, поэтому и находится в федеральном розыске», — пояснил представитель суда.

По версии следствия, Михеев предпринял попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил принадлежавший Михееву Волгопромбанк. Следователи утверждают, что Михеев, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, оформил фиктивные договоры, по которым взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед финансовой организацией. Сумма долга составила более 1,4 млрд рублей. Также Михеев оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. СКР считает, что Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв это от Промсвязьбанка.

Офис Волгопромбанка vavilon2.ru

В феврале 2011 года Михеев подал в Советский районный суд Волгограда против Промсвязьбанка гражданский иск на 2,1 млрд рублей. Более того, по версии следствия, в ходе рассмотрения иска Михеев требовал от председателя Волгоградского облсуда вынесения решения о взыскании средств в свою пользу — из-за этого против Михеева даже было возбуждено дело за воспрепятствование осуществлению правосудия, но позже от него отказались из-за истечения срока давности.

Олег Михеев был депутатом Думы от «Справедливой России» пятого и шестого созывов.