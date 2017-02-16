Глава «Банка Интеза»: Сделку по приватизации «Роснефти» пытаются дискредитировать

В настоящее время ведется целая кампания по дискредитации сделки по организации финансирования приватизации 19,5% «Роснефти». Об этом журналистам информационного агентства RNS заявил глава совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико в кулуарах российско-итальянского семинара «Россия и Италия: искусство инноваций» в Милане. Напомним, банк Intеsa выступил организатором синдицированного кредита для сделки.

Фаллико дал понять, что не видит причин для подобных информационных атак. Как подчеркнул глава совета директоров кредитного учреждения, сделка является полностью прозрачной. В то же время он высказал мнение, что такую сделку многие желали бы совершить, тогда как удалось это только «Банку Интеза».

«Идет кампания дискредитации против этой сделки – непонятно почему. Думаю, много кто хотел провести эту сделку, это очень привлекательная сделка. Нам это удалось, слава Богу. Мы не огромный банк, но мы сумели все нормально сделать. Я понимаю, какая цель, – дискредитировать. Я откровенно вам говорю: никакой интриги нет, сделка очень транспарентная, естественно, сложная, комплексная. Но все комплаенс мы прошли – европейский, американский, итальянский комплаенс, в том числе наше правительство», — цитирует агентство высказывание Фаллико.

Председатель совета директоров «Банка Интеза» опроверг утверждения о том, что Газпромбанк якобы размещал средства в Intesa в целях опосредованного финансирования сделки по приватизации «Роснефти». «Нет. Откуда это, не понимаю. Это исключено. Я все читаю, слышу: может, они размещали куда-то, но мы не видели. Intesa – достаточно ликвидный банк. Это ложь. Не понимаю, откуда это... Никакого депозита нет», – отметил он.

По его словам, риски, которые приняли на себя участники сделки, являются традиционными для таких случаев. «Нормальные риски, когда в сделке участвуют две крупные компании. QIA – «ААА» – риск определен. Определенные риски мы взяли на Glencore. Glencore на протяжении последних лет поднимается: компания делает огромный объем сделок. Риски взяли – риски всегда есть, нужно только определить этот риск. Мы считаем, что это риски, которые можно взять спокойно», – пояснил Фаллико.

Напомним, источники газеты «Ведомости» утверждали, что Газпромбанк поможет Glencore и Катарскому инвестиционному фонду купить 19,5% акций «Роснефти», не раскрыв схему участия российского банка.

Glencore и Cуверенный фонд катара QIA приобрели 19,5% «Роснефти» – покупка была завершена 3 января 2017 года. Сумма сделки составила 10,2 млрд евро. В результате приватизации этой доли нефтяной компании госбюджет России получил 710,8 млрд рублей (11,1 млрд долларов, или 10,5 млрд евро). При этом собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составил 2,8 млрд евро (3 млрд долларов), а основным кредитором консорциума, вместе с рядом других банков, выступил международный банк Banca Intesa Sanpaolo.

Добавим, что синдикация кредита для покупателей доли в НК «Роснефть» еще не завершена, и пул участников синдиката официально не раскрывался.