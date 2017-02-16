Новость дня

Первый рейтинг благосостояния крупнейших городов России составлен на основе миллионов объявлений, опубликованных на платформе Avito.

Проанализировав цены в 31 категории наиболее востребованных на вторичном рынке непродовольственных товаров и услуг, РБК составил индекс благосостояния для 26 городов России, в каждом из которых проживают более 500 тысяч человек.

Самым недорогим городом из вошедших в исследование стал Ульяновск. Самым дорогим, ожидаемо, Москва. Также в топ-3 самых дорогих городов вошли Санкт-Петербург и Краснодар.

Наиболее дешевыми для проживания, помимо Ульяновска, названы Оренбург и Кемерово.

Выяснилась, что средняя стоимость полного набора товаров и услуг в Москве более чем вдвое превышает аналогичный показатель по Омску, Волгограду и Саратову и на 25% - по Санкт-Петербургу.

Антиновость дня

Во Владивостоке на острове Русский машина наехала сразу на целую группу пешеходов, переходивших дорогу по «зебре». Автомобиль Toyota Cami проехал на красный свет и въехал прямо в толпу. На выложенном в интернет видео происшествия кажется, что водитель даже не попытался затормозить. Однако находившаяся за рулем 46-летняя женщина пояснила, что торопилась на работу в океанариум, видела группу пешеходов, но не смогла остановиться на скользкой дороге.

К счастью скорость автомобиля была невелика, поэтому обошлось без смертельных случаев. Серьезно пострадали три пешехода — две 50-летних женщины и 18-летняя девушка. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. Остальные потерпевшие не стали обращаться за медицинской помощью.

Непонятная новость дня

В Новосибирской области суд дал понять местным изобретателям, что времена братьев Райт давно прошли. По требованию транспортной прокуратуры он запретил пенсионеру и его сыну летать на самодельном самолете.

Самолет идет на посадку.

Проживающий в селе Верх-Тула пенсионер самостоятельно изготовил легкий самолет и в течение лета 2016 года летал на нем. Транспортная прокуратура подала в суд на конструктора, поскольку «самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы и аварийный радиомаяк», а сам летчик «не проходил обязательного медицинского обследования и не имел свидетельства пилота».

Суд запретил пенсионеру летать «до устранения выявленных проверкой нарушений закона» и оштрафовал его на 2 тысячи рублей.

Ассорти

Прямой поезд из Пскова в Санкт-Петербург запустят в мае 2017 года. Билеты поступят в продажу уже в начале марта, их цена будет сопоставима с билетами на междугородний автобус.

На первых порах поезд будет ходить дважды в неделю: по пятницам из Санкт-Петербурга и по воскресеньям из Пскова. Если же маршрут окажется востребован, поезда станут курсировать чаще.

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На таможенных складах Дальнего Востока застряли почти 1,5 тысячи автомобилей. Они оказались «в подвешенном состоянии» из-за требования отсутствия систем «ЭРА-ГЛОНАСС».

Требование об обязательном оснащении автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» при постановке на учет в России вступило в силу 1 января 2017 года. Из-за этого в январе на таможенных пунктах Дальнего Востока были задержаны почти 800 автомобилей - более 60% от общего числа ввезенных из-за рубежа машин. С тех пор ситуация только ухудшалась. К середине февраля около тысячи не оборудованных ГЛОНАССОМ машин скопилось на таможенных складах в Приморье, порядка 400 — в Японии.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 февраля поручил вице-премьерам Дмитрию Рогозину и Юрию Трутневу решить возникшую проблему. На 19 февраля во Владивостоке намечен митинг за отмену запрета на выдачу таможенными органами паспорта транспортного средства (ПТС) для подержанных автомобилей без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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В Конаково Тверской области во время «длинных» выходных состоятся массовые гулянья и всероссийский фестиваль «Народная рыбалка», победителю которого в качестве приза обещан автомобиль.

Зимняя рыбалка. / pixabay.com

Планируется, что в массовых гуляньях 25 февраля на берегу Иваньковского водохранилища примут участие порядка 10 тысяч человек. Для гостей организуют бесплатные автобусы из Москвы и бесплатную парковку на 1000 автомобилей, горячее питание и «самоварный стол», они смогут увидеть выступления на сноукайтингах, фристайл на снегоходах и вертолетное шоу. На площадке фестиваля будут работать город мастеров, шоу-кухня, поляна туристов и многое другое. Гвоздем фестиваля станет выступление группы «Дюна».

Участие в народной рыбалке будет бесплатным, а главным призом для лучшего рыбака станет новый автомобиль.